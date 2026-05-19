Kast participa de lanzamiento de proyecto que busca fortalecer la adopción de inteligencia artificial en municipios

Este martes el Presidente José Antonio Kast participó del lanzamiento de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR Chile), una iniciativa -impulsada por BID Lab y el Ministerio de Ciencia- que busca “fortalecer la adopción responsable de inteligencia artificial en gobiernos locales”.

De igual manera, el plan busca reducir la brecha “entre innovación privada y capacidad pública de adopción tecnológica, permitiendo que las municipalidades incorporen soluciones concretas en áreas como: atención ciudadana, gestión de información, tramitación digital, eficiencia administrativa, servicios municipales y planificación territorial”, según señaló el gobierno.

Para avanzar en la primera parte del programa se escogieron 13 municipalidades -entre 38 postulaciones nacionales- “considerando criterios de transformación digital, uso responsable de IA y capacidad de liderazgo territorial”.

Los 13 municipios seleccionados son: Providencia, Vitacura, Renca, Maipú, Santiago, Valparaíso, La Serena, Temuco, Puerto Varas, Puerto Montt, Punta Arenas, Vallenar y Coquimbo.

Tras lanzar el programa desde el Palacio de La Moneda junto a los alcaldes de dichas comunas, el Presidente entregó una declaración a los presentes.

“Para nosotros esta es una oportunidad como Estado. Aspiramos a ser un gobierno digital”, destacó el Mandatario.

“Estamos trabajando para que todos esos cruces que antes se hacían a mano y que hacían muy difícil una buena gestión del Estado, se logren”, continuó.

Para finalizar, el Presidente subrayó: “Estas son cosas que nos unen, hay muchas cosas que podemos discutir de cómo hacerlas. pero en esas cosas que nos unen, trabajemos por Chile. Trabajemos en conjunto. Yo sé que puede ser complejo, pero no es imposible. Tenemos todas las posibilidades de hacer grandes cambios para la calidad de vida de nuestros ciudadanos”.