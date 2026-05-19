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    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas

    En este informe el Ejecutivo traza la trayectoria que prevé de ingresos, gastos y balance fiscal, lo que permitiría a los expertos anticipar lo que el gobierno expondrá en el decreto fiscal que debe presentar con fecha máxima el próximo 9 de junio

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    José Pablo Gómez y Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, discutiendo la Megarreforma. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Dos veces ha postergado el gobierno y el equipo que lidera el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el informe clave para las finanzas públicas.

    Originalmente estaba fijado para el 12 de mayo, luego esa fecha se corrió para el 20 de este mes y ahora resulta que habrá otra postergación para la publicación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre 2026: el lunes 25 de mayo.

    En este informe, que está a cargo de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Ejecutivo traza la trayectoria que prevé de ingresos, gastos y balance fiscal, lo que permite conocer el estado de las finanzas públicas y lo que se espera para los próximos años.

    Asimismo, permite a los expertos anticipar lo que el gobierno expondrá en el decreto fiscal que debe presentar con fecha máxima el próximo 9 de junio, en cuanto a la trayectoria de reducción del déficit fiscal estructural que fijará Hacienda para todo el mandato de José Antonio Kast.

    Precisamente, una de las metas que la campaña presidencial de Kast anunció de manera reiterada, y que se ha mantenido vigente ya estando en La Moneda, desde el 11 de marzo, era la necesidad de llegar a un balance estructural de 0% al 2030.

    Sin embargo, el propio ministro de Hacienda matizó por primera vez esa meta hace unas semanas abriendo la puerta a revisarla y a eventualmente no eliminar en su totalidad el déficit al fin del periodo presidencial.

    “Todavía no dictamos el decreto fiscal. Lo vamos a dar a conocer oportunamente. Vamos a tener que tomar en cuenta toda la evidencia que hemos visto hasta el momento”, respondió el titular de las finanzas públicas al ser consultado por Pulso en una conferencia de prensa hace unas semanas.

    El decreto fiscal es un instrumento oficial emitido por el Ministerio de Hacienda que establece las metas de balance estructural y los compromisos de gasto público para una administración. Basado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, define el marco para gestionar la deuda y asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

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