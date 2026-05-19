Ruzzi regresa a Chile con concierto en Teatro Ictus

El jueves 4 de junio, el Teatro Ictus será el escenario del esperado regreso a Santiago de Ruzzi, una de las compositoras y productoras más respetadas del indie pop latino actual. Consagrada recientemente con una nominación a “Mejor Nuevo Artista” en los Latin Grammy 2025, la multinstrumentista mexicana vuelve en formato directo para estrechar un lazo con el público chileno que ya lleva una década de historia.

Para esta ocasión especial, la artista prepara un repertorio dinámico que no solo recorrerá sus producciones más aplaudidas, sino que también apostará por la diversidad de géneros y el talento local, transformando la cita en una experiencia comunitaria.

“Voy a tocar temas de mis discos Nave Especial y Mariana, además de algunas canciones de mi EP Ruzzicovers. Quizás también sume mi corrido tumbado; habrá un poco de todo, básicamente. Además, me emociona mucho poder tocar con músicos chilenos”, adelanta Ruzzi sobre el formato de su concierto.

A este recorrido se suman sus recientes lanzamientos: “Al Chile”, “Déjame Ser”, “Algo Pasando” y “Helao”, singles mostrados durante el último año y que también se contemplan como parte fundamental del setlist que la artista ofrecerá en Santiago.

El vínculo de la mexicana con el país es profundo. Tras pisar Chile por primera vez como parte de la banda de Julieta Venegas, tejió alianzas fundamentales con la punta de lanza del pop nacional: Gepe, Javiera Mena y Alex Anwandter, quienes colaboraron activamente en su álbum debut. Esta complicidad artística se mantiene intacta y se reflejará en la energía de su retorno.

Además de su carrera en solitario, Ruzzi cuenta con una sólida reputación en la industria continental como productora y músico de sesión, registrando colaboraciones de alto perfil con nombres que van desde el fenómeno RBD hasta Natalia Lafourcade, Esteman y Ximena Sariñana.