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    FIC Valdivia abre convocatoria Cine Chileno del Futuro 2026 y suma nuevos premios

    El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia), consolida su espacio de industria incorporando tres nuevos premios orientados al fortalecimiento creativo, financiero y legal de proyectos audiovisuales nacionales. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de junio, y contempla categorías para desarrollo, primer corte y postproducción.

    Por 
    Equipo de Culto
    FIC Valdivia abre convocatoria Cine Chileno del Futuro 2026 y suma nuevos premios

    Con más de dos décadas de trayectoria, el espacio de industria de FICValdivia, Encuentros Australes, abre la convocatoria del programa Cine Chileno del Futuro 2026, iniciativa dirigida a obras audiovisuales chilenas -de ficción y no ficción- que estén en pleno desarrollo o en etapa de finalización. Los proyectos seleccionados podrán participar de una experiencia integral con espacios de encuentro, diálogo e intercambio junto a profesionales de la industria audiovisual nacional e internacional, favoreciendo redes de colaboración, el desarrollo creativo y sus proyecciones, en el marco de la 33° edición de FICValdivia.

    Los proyectos seleccionados podrán acceder a mentorías, premios monetarios y servicios de postproducción. Además, este año se mantiene el Premio a la Internacionalización y se incorporan tres nuevos reconocimientos: el Premio ASESORÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL, enfocado en derechos de autor y licencias; el Premio EGEDA CHILE, que otorgará USD $3.000; y el Premio MENTORÍA, que extenderá el acompañamiento creativo de proyectos seleccionados durante 2027.

    Las asesorías se desarrollarán entre agosto de 2026 y enero de 2027 y abordarán las áreas de desarrollo creativo, escritura, montaje, dirección, producción creativa, difusión y comercialización. El programa busca fortalecer las obras cinematográficas mediante un acompañamiento especializado, intercambio con profesionales de la industria y apoyo a la circulación internacional de los proyectos seleccionados.

    Sobre la importancia de generar espacios de industria para el cine chileno, la directora de Encuentros Australes, Tehani Staiger, sostiene que: “Este año incorporamos nuevas herramientas en tres frentes: la propiedad intelectual, el financiamiento directo y una mentoría en dirección. Son respuestas concretas a las conversaciones que hemos entablado con las y los cineastas nacionales. Nos mueve el sentido público del desarrollo de nuestra cinematografía y eso significa escuchar a la comunidad audiovisual para construir junto a ella lo que realmente necesita”.

    Encuentros Australes y su programa Cine Chileno del Futuro se han consolidado como uno de los principales espacios de acompañamiento creativo y de internacionalización del cine chileno. A través de un modelo que combina asesorías artísticas, formación, reflexión crítica y redes de colaboración, impulsan proyectos desde sus primeras etapas hasta su circulación internacional, fortaleciendo una mirada autoral y descentralizada. De este programa nacieron películas aclamadas como “MatapankI” de Diego ‘Mapache’ Fuentes (Mención Especial del Jurado en Berlinale 2026); “La Corazonada”, de Diego Soto, (Selección Oficial Festival Internacional 3 Continents 2025); y “Los Años Salvajes”, de Andrés Nazarala, (Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2025).

    Cine Chileno del Futuro es un programa organizado por el FICValdivia, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio junto a ProChile Los Ríos. El programa es auspiciado por Atómica, Sonamos, EGEDA CHILE y Academia de Cine de Chile. Colabora: Festival Frontera Sur y su espacio de formación FS_LAB, Bolivia Lab, Cinemachile, CCDoc, Somos Clearence Coordinator, Universidad Santo Tomás, Documenta Sur, Red Universitaria de Cine y Audiovisual y Dirección de Vinculación con el Medio UACh.

    La convocatoria, dirigida a obras y cineastas nacionales, estará abierta hasta el 10 de junio.

    PREMIOS 2026

    Premios para proyectos participantes en Cine Chileno del Futuro

    • Premio ASESORÍA EN PROPIEDAD INTELECTUALAsesoría profesional en clearance de propiedad intelectual (derechos de autor, uso de archivo y licencias), otorgada por el Estudio Jurídico Somos Clearence Coordinator.
    • Premio EGEDA CHILE$3.000 USD orientado a fortalecer la liquidez de proyectos.
    • Premio MENTORÍAAcompañaremos a un proyecto, a lo largo del año, a través de una mentoría de dos sesiones con uno de los cineastas asesores del programa.
    • Premio a la INTERNACIONALIZACIÓNApoyo para participar en un mercado internacional como parte de una delegación chilena, en coordinación con CinemaChile o CCDoc.

    Premios para proyectos en Finaliza (primer corte y postproducción)

    • Premio MEJOR PELÍCULA - POSTPRODUCCIÓN $1.200.000 destinados a apoyar la etapa de postproducción del proyecto.
    • Premio MEJOR PELÍCULA - PRIMER CORTE 

    $1.200.000 para proyectos que se encuentren en etapa de primer corte.

    • Premio ATÓMICA Conformación DCP para la finalización técnica de la obra.
    • Premio SONAMOS Tres jornadas de mezcla de sonido para el proyecto.

    La convocatoria estará abierta hasta el 10 de junio de 2026.

    Más sobre:CineFIC ValdiviaCine Chileno del Futuro 2026Cine Culto

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