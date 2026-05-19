SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: encapuchados queman dos vehículos en el fundo Miraflores de Lautaro

    Los sujetos ingresaron al fundo con armas de fuego, con las que amenazaron a los trabajadores del lugar. Posteriormente, habrían procedido a quemar la mencionada maquinaria. En el lugar también se encontró una pancarta alusiva a los presos mapuches y por casos de comuneros esperando juicio.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: encapuchados queman dos vehículos en el fundo Miraflores de Lautaro. Imagen referencial CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    La tarde de este martes se habría registrado un nuevo ataque incendiario en la Macrozona Sur. En esta ocasión, dos vehículos habrían sido quemados por encapuchados en el fundo Miraflores, en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía.

    Según los antecedentes preliminares por parte de Carabineros, la institución policial fue informada de los hechos alrededor de las 13:30 horas, cuando recibieron un aviso por incendio de maquinaria al interior del mencionado fundo ubicado en la ruta S-225.

    Al trasladarse al lugar, los funcionarios policiales habrían verificado que un camión dumper y una retroexcavadora habrían sido quemados por encapuchados.

    Los sujetos ingresaron al lugar, amenazaron con armas de fuego a trabajadores y luego quemaron los vehículos. En la zona también se habría encontrado una pancarta alusiva a los presos mapuches.

    Por el momento la situación está siendo investigada por Carabineros, que desplegó funcionarios de la 1° Comisaría COP de Temuco y de la 1° Comisaría de Lautaro, a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público.

    Este hecho de violencia se da solo pocas horas después de la captura en Temucuicui del comunero mapuche Jorge Huenchullán, imputado por los delitos de cultivo y tráfico de drogas, además de tenencia ilegal de armas y municiones.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialLautaroAtaque incendiario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos

    Democracia Viva: Corte de Antofagasta acoge alegaciones de Andrade, Pérez y Contreras y causa se trasladaría a Santiago

    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos derivaban pacientes a su centro

    La declaración por un millonario robo que vuelve a poner a Arturo Vidal en la mira de la Fiscalía

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    Tras fatal caída de niña en Las Condes: comisión de Vivienda aprueba proyecto que obliga medidas de seguridad en departamentos

    Lo más leído

    1.
    Gobierno dará suma urgencia a proyecto de ley que elimina feriado electoral para permitir funcionamiento del comercio

    Gobierno dará suma urgencia a proyecto de ley que elimina feriado electoral para permitir funcionamiento del comercio

    2.
    Nueve personas detenidas deja operativo enfocado en desarticular clan familiar que defraudó al fisco con casi $800 millones

    Nueve personas detenidas deja operativo enfocado en desarticular clan familiar que defraudó al fisco con casi $800 millones

    3.
    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    4.
    Sale Chambi, entra Chocair: tras duros cuestionamientos en su contra, Steinert cambia a su jefe de gabinete

    Sale Chambi, entra Chocair: tras duros cuestionamientos en su contra, Steinert cambia a su jefe de gabinete

    5.
    El rayado de cancha de la Fiscalía a Steinert en medio de su interés por capitalizar los éxitos policiales en Temucuicui

    El rayado de cancha de la Fiscalía a Steinert en medio de su interés por capitalizar los éxitos policiales en Temucuicui

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    Últimos días para revalidar la TNE: ¿Cómo realizar el trámite y hasta cuándo hay plazo?

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos
    Chile

    Trama bielorrusa: 7º Juzgado de Garantía ratifica prisión preventiva del abogado Eduardo Lagos

    Democracia Viva: Corte de Antofagasta acoge alegaciones de Andrade, Pérez y Contreras y causa se trasladaría a Santiago

    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos derivaban pacientes a su centro

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas
    Negocios

    Hacienda posterga una vez más la publicación del informe clave sobre las finanzas públicas

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes

    La declaración de la agrupación de casinos online contra Polla: “Su objetivo es eliminar del mercado a los demás proveedores de apuestas en línea”

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    ¿Qué resultado le conviene a la UC en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores?
    El Deportivo

    ¿Qué resultado le conviene a la UC en el partido entre Boca Juniors y Cruzeiro por la Copa Libertadores?

    Escándalo en Inglaterra: la razón que provocó la expulsión del Southampton de la final por el ascenso a la Premier League

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)
    Cultura y entretención

    “El Perú anda de mal en peor”: las íntimas cartas de Jorge Edwards y Vargas Llosa (y otros titanes de las letras)

    FIC Valdivia abre convocatoria Cine Chileno del Futuro 2026 y suma nuevos premios

    Ruzzi regresa a Chile con concierto en Teatro Ictus

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez
    Mundo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Trump afirma que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y denunciará ante la OEA un “atentado contra la democracia”

    La fiesta eterna de ABBA
    Paula

    La fiesta eterna de ABBA

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo