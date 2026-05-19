Nuevo ataque incendiario en La Araucanía: encapuchados queman dos vehículos en el fundo Miraflores de Lautaro

La tarde de este martes se habría registrado un nuevo ataque incendiario en la Macrozona Sur. En esta ocasión, dos vehículos habrían sido quemados por encapuchados en el fundo Miraflores , en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía.

Según los antecedentes preliminares por parte de Carabineros, la institución policial fue informada de los hechos alrededor de las 13:30 horas, cuando recibieron un aviso por incendio de maquinaria al interior del mencionado fundo ubicado en la ruta S-225.

Al trasladarse al lugar, los funcionarios policiales habrían verificado que un camión dumper y una retroexcavadora habrían sido quemados por encapuchados.

Los sujetos ingresaron al lugar, amenazaron con armas de fuego a trabajadores y luego quemaron los vehículos. En la zona también se habría encontrado una pancarta alusiva a los presos mapuches.

Por el momento la situación está siendo investigada por Carabineros, que desplegó funcionarios de la 1° Comisaría COP de Temuco y de la 1° Comisaría de Lautaro, a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público.

Este hecho de violencia se da solo pocas horas después de la captura en Temucuicui del comunero mapuche Jorge Huenchullán, imputado por los delitos de cultivo y tráfico de drogas, además de tenencia ilegal de armas y municiones.