En vivo: Coquimbo Unido recibe a Tolima con la misión de acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores
Los Piratas deben ganarle al cuadro colombiano para meter un pie y medio en la siguiente fase del torneo continental. Sigue todos los detalles de este trascendental encuentro en el siguiente relato.
Actualiza el relato
Coquimbo 0-0 Tolima
Tercera de Coquimbo
7′. Tiro cruzado de Zavala. No llega nadie al segundo palo.
Otra llegada de Coquimbo
4′. Centro de Chandía que se metía en la última línea. Ataja Volpi.
La primera
1′. Centro de Zabala y cabezazo de Johansen para la llegada de Coquimbo.
Comienza el partido
Coquimbo y Tolima ya se enfrentan en el Sánchez Rumoroso.
Los 11 de Coquimbo Unido
La formación de Deportes Tolima
Así clasifica Coquimbo...
Los Piratas deben ganarle a Tolima y esperar que Universitario y Nacional igualen mañana. Si no se dan estos dos resultados, todo se definirá la próxima semana.
¿Cómo llegan ambos equipos?
Deportes Tolima y Coquimbo igualan con 7 unidades en los primeros puestos. Los siguen Universitario y Nacional con cuatro y ambos se enfrentan mañana.
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