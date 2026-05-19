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    EN VIVO

    En vivo: Coquimbo Unido recibe a Tolima con la misión de acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores

    Los Piratas deben ganarle al cuadro colombiano para meter un pie y medio en la siguiente fase del torneo continental. Sigue todos los detalles de este trascendental encuentro en el siguiente relato.

    Coquimbo y Tolima disputan duelo clave en la Libertadores. Foto: @coquimbounido.

    Actualiza el relato

    Coquimbo 0-0 Tolima

    Tercera de Coquimbo

    7′. Tiro cruzado de Zavala. No llega nadie al segundo palo.

    Otra llegada de Coquimbo

    4′. Centro de Chandía que se metía en la última línea. Ataja Volpi.

    La primera

    1′. Centro de Zabala y cabezazo de Johansen para la llegada de Coquimbo.

    Comienza el partido

    Coquimbo y Tolima ya se enfrentan en el Sánchez Rumoroso.

    Los 11 de Coquimbo Unido

    La formación de Deportes Tolima

    Así clasifica Coquimbo...

    Los Piratas deben ganarle a Tolima y esperar que Universitario y Nacional igualen mañana. Si no se dan estos dos resultados, todo se definirá la próxima semana.

    ¿Cómo llegan ambos equipos?

    Deportes Tolima y Coquimbo igualan con 7 unidades en los primeros puestos. Los siguen Universitario y Nacional con cuatro y ambos se enfrentan mañana.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Copa LibertadoresCoquimboCoquimbo UnidoTolimaCoquimbo vs TolimaEn vivoFútbolFútbol en vivoDeportes Tolima

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