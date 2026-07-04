Inicia la preparación para el Mundial 2027: los Cóndores debutan en la World Nations Cup con sólido triunfo ante Rumania

La preparación para el Mundial de Australia 2027 comenzó de manera oficial. En el Estadio Nacional, los Cóndores hicieron valer su ingreso a la selecta World Nations Cup -la naciente competición bianual que reúne a los equipos que forman parte de la segunda división global del rugby masculino- y debutaron con triunfo por 48-31 ante Rumania.

Si se tiene en cuenta que este torneo sirve como apronte para la cita planetaria en Oceanía, el compromiso deja sensaciones más que positivas. La Selección Chilena de Rugby inició con el pie derecho su gira de tres partidos en el suelo local: después del cotejo con los rumanos, Hong Kong y Georgia aparecen en el calendario (11 y 19 de julio, respectivamente).

Un comienzo firme

En el desarrollo del trámite, los Cóndores exhibieron una buena cara para batir al rival europeo. A los 10′, Matías Garafulic convirtió a través de la vía del penal e inauguró un marcador que prometía anotaciones.

Esto fue refrendado por Lucas Berti (14′), que detectó el espacio tras un acarreo y se lanzó a la zona de gol para marcar el primer try de la noche. Si bien Rumania logró remontar de forma transitoria con apoyos de Adrian Mitu (18’) y Stefan Buruiana (25’), el combinado dirigido por Pablo Lemoine no dejó que le arruinaran la fiesta en Ñuñoa.

Y es que Chile no tardó en responder. A los 29′, Javier Carrasco volvió a poner por delante al cuadro aviar y, posteriormente, Garafulic inscribió una nueva patada entre los palos. Pero eso no era todo. Cuando expiraba el primer tiempo, Raimundo Martinez consiguió anotar el ensayo y colocó el 27-17 (previamente, el rumano Rupanu había puesto tres puntos mediante un penal).

Los Cóndores vencieron a Rumania en el Estadio Nacional.

La segunda mitad arrancó con una cuota de incertidumbre, pues Dylan Schwartz interceptó tan solo a los 42′ y se mandó un tremendo carrerón en solitario para estrechar las cifras. Sin embargo, dando muestras de su gran capacidad para responder a los golpes de su oponente, los Cóndores volvieron a la carga: Diego Escobar, con un importante try a los 48’, volvió a instalar la calma.

El duelo prosiguió con pasajes reñidos, donde el buen rugby dejó de estar presente, dándole paso a la refriega física. No obstante, el elenco nacional no modificó el plan y mantuvo firme su estructura. Es más, el descuento de Marius Simionescu (58′) no movió la brújula para los pupilos de Lemoine. Esto se debe a la gran arremetida con la que lograron asegurar el partido en el tramo final: Raimundo Martínez, con una nueva cifra a los 63′, y Diego Escobar, con otra a los 71′, sellaron el 48-31 definitivo en el principal reducto deportivo del país.