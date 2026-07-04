A falta de una jornada: un irregular Joaquín Niemann sigue en la parte alta del BWM International Open

Joaquín Niemann continúa mezclando buenas con malas en el BMW International Open. El talagantino finalizó la tercera ronda con 70 goles y una tarjeta de -2, completando una papeleta acumulada de -8.

El chileno marcha como T12 luego de realizar cinco birdies y tres bogeys, en una actuación similar a lo realizado este viernes en el torneo alemán del DP World Tour. Se ubica a cinco golpes de los líderes, el austriaco Bernd Wiesberger y el sudáfricano Michael Hollick, a falta de una jornada. El escolta es el mexicano Carlos Ortiz (-13), su compañero en Torque GC en el LIV Golf.

Niemann llegó al Golfclub München Eichenried con la pretensión de recortar distancia con los líderes, sin embargo, inició de la peor manera. Le costaron los tiros de aproximación y tampoco estuvo fino en el putt. Completó una tarjeta de -1 en los primeros cinco hoyos tras sufrir un bogey en 2.

El nacional parecía reaccionar en la sexta bandera con un descuento, pero volvió a sumar en la octava y novena. Joaco no se encontraba en el campo.

No obstante, en ese momento volvió a mostrar su mejor cara. Niemann completó cuatro birdies en la segunda mitad del recorrido: hoyos 11, 12, 15 y 18. Esto le permitió repuntar y escalar en la tabla de posiciones, recortándole nuevamente distancia los líderes.

La participación del chileno en Múnich llega después de una serie de resultados destacados. Hace dos semanas terminó entre los 10 mejores del US Open y posteriormente finalizó en el tercer lugar del Abierto de Italia (certamen que también pertenece al DP World Tour), torneo en el que lideró la clasificación al término de la segunda ronda antes de mantenerse en la disputa por el título durante el fin de semana.

Este domingo, en la jornada final, el talagantino buscará recortar distancia respecto de los líderes para pelear por el campeonato.