El Ipsa sube y el dólar borra parte del alza de este martes gracias al anuncio de recompra de deuda en EE.UU.

Mercados y el valor del dólar en Chile el 19 de agosto del 2026

La Bolsa de Santiago subía y el dólar caía en una jornada marcada por movimientos desde Estados Unidos. El Departamento del Tesoro anunció que duplicará el volumen de recompras de deuda pública a largo plazo.

La medida busca, según explicó la Casa Blanca, frenar el alza del costo del endeudamiento de largo plazo, que tiene referencia los bonos del tesoro de 10 a 30 años. Una decisión que se da en el contexto de que el rendimiento del bono a 30 años tocó máximos de casi dos décadas.

Así, desde el 9 de septiembre de este año, el tamaño de recompra pasará de US$2.000 millones a al menos US$4.000 millones. El programa se mantendrá vigente durante el resto de este trimestre de refinanciación (hasta el 4 de noviembre de 2026).

Tras el anuncio, según consignó CNBC,el bono de referencia a 10 años cayó 6 puntos básicos hasta el 4,647%, y el bono a largo plazo a 30 años se desplomó 9 puntos básicos hasta el 5,196%.

“El anuncio del miércoles indica que el Tesoro está atento a los problemas de liquidez a largo plazo y está dispuesto a participar de forma más activa”, agregó el medio.

Peter Boockvar, director de inversiones de One Point BFG Wealth Partners, también dijo a CNBC que “esto no es una reducción de la deuda, es simplemente una reorganización del calendario de vencimientos de los bonos del Tesoro”.

“Aunque el volumen de la recompra es pequeño tanto en términos absolutos como en relación con la emisión total, la reacción positiva del mercado se debió a la expectativa de que el Tesoro tomará medidas más activas para frenar el aumento de los rendimientos, dijo Mohamed El-Erian, ex director ejecutivo de la empresa de gestión de inversiones Pimco, en una publicación en X citada por MarketWatch.

En tanto, Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, comentó que “al aliviar esa presión, la decisión favorece una caída en los rendimientos de larga duración y un relajamiento de las condiciones financieras, lo que ha debilitado al dólar a nivel global e impulsado a los activos de riesgo, con el S&P 500 mostrando fortaleza”, comentó.

Ante este contexto, Wall Street operaba mixto: el Dow Jones subía 0,3%, el S&P 500 aumentaba 0,28% y el Nasdaq caía 0,17%.

Al mediodía el mercado esperaba conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

Mercados en Chile

Por su parte, el Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, subía y buscaba anotar su quinta jornada consecutiva con ganancias.

El Ipsa avanzaba un 0,5% y llegaba a un valor de 11.242,61 puntos.

En la jornada destacaba el alza de SQM-B (0,33%) luego de reportar resultados por sobre lo esperado y el avance de 0,42% de la acción de Latam.

Dólar en Chile

En tanto, el dólar borraba parte del importante avance que registró este martes el tipo de cambio en Chile. Una baja que se explica por el anuncio del Departamento del Tesoro en Estados Unidos.

La divisa caía $7,95 respecto al cierre de este martes y llegaba a un valor de $919,45 la unidad. Este martes el dólar había subido $11,40 y el lunes avanzó un $1,05.

“En el ámbito local, la dinámica permanece relativamente estable después del avance registrado por el tipo de cambio tras los débiles datos de Producto Interno Bruto (PIB) conocidos durante la jornada de este martes”, comentó Mieres de XTB Latam.

En línea con el desempeño en Chile, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a parte de sus pares más importantes, caía 0,70% a 98,95 puntos.

Por su lado, el cobre volvía a caer luego de anotar este lunes su máximo histórico en su precio al contado en Bolsa de Metales de Londres (US$6,736 por libra). El precio spot del metal bajó 1,08% a US$6,43 por libra y anotó dos jornadas consecutivas a la baja, donde bajó casi un 5%.

Mientras que el valor del cobre a tres meses en Comex subía 0,27% a US$6,45 la libra.