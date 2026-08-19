Economía chilena anota su mayor caída semestral desde la pandemia y expectativas de PIB para el año se ajustan hacia 1%

La actividad económica anotó el peor semestre desde 2020. De acuerdo al Banco Central, el segundo trimestre el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile cayó 0,2%, que se suma al magro desempeñó que tuvo la actividad en el primer cuarto de año cuando retrocedió 0,3%. Con esto, la economía acumula una caída de 0,3% para el primer semestre.

Las cifras muestran un “frenazo” en distintas variables en su medición anual. “En particular por el lado de la oferta minería, manufacturas, aunque la demanda interna también muestra cifras preocupantes, con inversión desacelerando fuerte y un consumo público y privado menos dinámico”, plantea el economista de Euroamerica, Felipe Alarcón.

Misma visión entrega Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa: “Definitivamente la economía estuvo frenada el primer semestre. La expectativa es que se comience a dinamizar en lo que viene, pero aún existen dudas al respecto”.

Las cifras del BC

La demanda interna pasó de crecer 2,3% en el primer trimestre a 0,1% en este segundo trimestre. El consumo total bajó de 2,6% a que anotó en el primer cuarto del año a 1,3% en este trimestre. En el desglose del consumo de los hogares bajó de 2,5% a 1,2% y del gobierno de 3,2% a 1,8% entre el primer y segundo trimestre.

Así, se menciona que la principal contribución a este resultado provino del gasto en servicios, el que fue impulsado principalmente por los servicios de salud y por el gasto en turismo. En menor medida, el consumo de bienes durables también aportó positivamente, registrándose mayores compras de automóviles, efecto que fue contrarrestado en parte por un menor gasto en productos tecnológicos. En tanto, el consumo de bienes no durables cayó, resaltando un menor gasto en combustibles, lo que fue parcialmente compensado por mayores compras de vestuario.

Por el lado de la inversión, esta anotó una nula variación siendo el registro más bajo desde el tercer trimestre del 2024. En el desglose de esa variable, la construcción y otras obras cayó 2,4% ( -1,1% en el primer trimestre) y maquinarias y equipos pasó de crecer 9,7% entre enero-marzo a 3,7% en el trimestre abril-junio.

Según detalla el BC, la contracción del PIB del segundo trimestre se explicó, en gran parte, por la actividad minera. En cambio, el PIB no minero aumentó, impulsado por los servicios personales y el comercio.

Respecto del comercio exterior, tanto las exportaciones de bienes y servicios como las importaciones retrocedieron, con un efecto neto negativo en la actividad económica. Las exportaciones retrocedieron 2,1%, resultado determinado por menores envíos de bienes, en particular cobre. Las exportaciones de servicios también disminuyeron, explicadas por el gasto en turismo. Las importaciones cayeron 1,6% incididas por menores internaciones de bienes, destacando los combustibles, productos químicos y vestuario. En contraste, las importaciones de servicios aumentaron, impulsadas por los servicios empresariales.

El ingreso nacional bruto disponible real presentó un crecimiento de 1,3%, reflejo del efecto positivo de los términos de intercambio. El ahorro bruto total ascendió a 22,0% del PIB en términos nominales, compuesto de un ahorro nacional de 21,6% del PIB y un ahorro externo de 0,4% del PIB, correspondiente al déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos.

Santiago 4 de febrero 2025. Economa anota potente crecimiento segun Imacec de diciembre 2024. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Según detalla el BC, la contracción del PIB se explicó, en gran parte, por la actividad minera. En cambio, el PIB no minero aumentó, impulsado por los servicios personales y el comercio.

En línea con la política de revisiones de las cuentas nacionales, la tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre se revisó dos décimas al alza, de -0,5 a -0,3%.

Al mirar los datos del PIB desestacionalizados, se registró una caída de 0,02% en el segundo trimestre del año, respecto del primero, con lo que también completó dos trimestres consecutivos de caídas.

Las expectativas

La proyección del gobierno sigue siendo un 1,8% del PIB para este año. Pero esa previsión la ve solo Hacienda, ya que el resto del mercado ve alejada de la posibilidad de que la actividad pueda lograr esa cifra. Considerando que en el primer semestre la actividad cayó 0,3% por lo que para que se logre el 1,8% en el segundo semestre la economía debe crecer 3,9%. Esa estimación no está en el escenario de ningún analista: las proyecciones de los expertos se ubican entre 0,9% y 1,3%.

Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, sostiene que la economía “está estancada. En promedio no logró expandirse durante la primera mitad del año. Esto limita las perspectivas de crecimiento para el cierre de 2026, corroborando nuestra proyección de crecimiento en torno a 1,3% anual, aunque con un evidente sesgo a la baja. Esta proyección se sostiene en un crecimiento de la actividad económica de 2,6% para el tercer trimestre y de 3,1% para el cuarto trimestre del año”.

Sergio Lehmann economista jefe de Bci plantea que “para la segunda parte del año prevemos crecimientos en torno a 2,5%, que llevarían a una expansión de 1,2% en 2026”,

Desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) afirman que “son cifras que tenemos que mirar con atención. La economía está mostrando una debilidad mayor a la que anticipaban los Imacec y preocupa especialmente el bajo dinamismo de la inversión. Por eso mantenemos nuestra proyección de crecimiento para este año en torno a 1,2%-1,3%, con riesgos de que la inversión fija crecerá por debajo de 2%”.

Más abajo en las previsiones se sitúa Rodrigo Montero, decano de la facultad de administración y negocios de la universidad Autónoma, argumenta que “existen riesgos en el horizonte: el escenario internacional continúa convulso, con conflictos bélicos que generan permanente incertidumbre, afectan las expectativas de los agentes económicos, introducen volatilidad en los mercados financieros e impactan en la economía real. En el plano local, existen perturbaciones que se están disipando y se prevé un mejor rendimiento de la minería durante el segundo semestre. En suma, con un balance de riesgos que hoy se observa equilibrado, alcanzar un crecimiento del 1 % sigue siendo una meta razonable”.

Felipe Alarcón apunta que “la débil base de comparación dejada por el tercer y cuarto trimestre del año pasado garantiza casi per se una mayor actividad. La pregunta relevante es cuan fuerte va a ser esa recuperación”. En ese contexto, dice que “nosotros estamos un crecimiento PIB 2026 en torno a 1,1% y 1,2%”. Misma previsión que entrega Castillo de 1,2%.

Andrés Pérez, economista jefe de Itaú, añade que “el arrastre estadístico para el año en curso se redujo a 0%, desde 0,2%, con lo cual probablemente se reanuden las revisiones a la baja para el crecimiento del PIB este año. Proyectamos 1,3% de crecimiento este año, con sesgo a la baja, y en torno a 3% en 2027”.

Jorge Selaive, economista jefe de Scotiabank, quien dice que “las cuentas nacionales son del terror. Cae inversión, construcción con 4 trimestres de caídas consecutivas y consumo cae en todos sus componentes. Muy difícil crecer 1% este 2026”.

Hermann González, coordinador macroeconómico de Clapes y socio de Valtin Consulting, plantea que “la economía crecerá en torno a 2% durante el tercer trimestre y entre 3% y 4% el cuarto trimestre”. Por ello, proyectan “una recuperación del crecimiento en la segunda parte del año, que partirá muy lento en julio, pero que irá consolidándose hacia el cuarto trimestre”.

Alejandro Fernández, economista de Gemines asevera que “es inevitable corregir a la baja la proyección de PIB para este año. De 1,2% la he bajado a 0,9%. Podemos seguir anticipando una recuperación, pero, dados los malos resultados por el lado de la demanda interna, más débiles a los que anticipábamos antes de conocer las cifras de hoy. La aprobación de la ley de reconstrucción debería ayudar algo, aunque más en 2027, pero el conflicto del Golfo Pérsico se alarga y parece cada vez más dudoso un pronto término. Con todo debería haber alguna recuperación, pero más modesta de lo que anticipábamos”.

26/12/2024 - ALFREDO ECHAVARRIA, PRESIDENTE DE LA CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Alfredo Echavarría, presidente de la CChC: “Las expectativas señalan una recuperación”

Uno de los sectores más débiles es la construcción. De acuerdo al Banco Central, la inversión cayó 2,4%, su mayor contracción desde el primer trimestre del 2021, en plena pandemia.

El presidente de la Cámara chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, explica que “durante el periodo, la inversión en construcción retrocedió 1,7%, reflejo del menor dinamismo de las obras de edificación habitacional, desempeño que contrasta con el avance que ha mostrado la inversión en infraestructura, impulsada sobre todo por proyectos asociados a energía y minería”.

Adicionalmente, menciona que “el mercado inmobiliario presentó un mayor dinamismo en los últimos meses 2025 y primeros meses de 2026, el que se vio afectado en la segunda parte del semestre por la espera de las personas para tomar decisión de compra a ante tramitación de diversas iniciativas que apuntan a dinamizar el mercado inmobiliario”.

Para la segunda mitad del año, el dirigente gremial se muestra optimista: “Las expectativas señalan una recuperación. El sector Infraestructura debiera seguir mostrando un mejor desempeño, especialmente la infraestructura productiva, apoyada por proyectos en sectores como energía y minería”.

Asimismo, acota que “el sector de vivienda, en tanto, debería mostrar un mejor comportamiento por la entrada en vigencia de las medidas contenidas en el proyecto de ley de reconstrucción y la extensión del subsidio a la tasa. De este modo, esperamos que continúe a la baja el stock de viviendas disponibles, lo que traería mayor dinamismo para recuperar empleo y actividad en el sector por el natural inicio de nuevos proyectos”.