Dos detenidos por microtráfico en Santiago: mantenían máquinas de pago electrónico

Dos sujetos fueron detenidos en el marco de un operativo policial por el delito de microtráfico de droga en la comuna de Santiago.

El operativo se originó tras múltiples denuncias anónimas realizadas por vecinos de la comuna alertando de la venta de sustancias ilícitas en calle Aldunate.

Es así como tras las diligencias correspondientes, se logró establecer que los sujetos utilizaban tres inmuebles para dosificar y comercializar la droga.

Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Zona Metropolitana, apoyados por personal policial de la 4ª Comisaría SOM Daniel Palma, llevó a cabo el operativo durante la madrugada del martes, momento en que se logró la detención de ambos involucrados.

En el procedimiento se incautaron tres armas tipo pistola y un rifle de aire comprimido con mira telescópica.

La mayor de Carabineros, Carola Sepúlveda, detalló que “se allanaron tres inmuebles y se logró incautar armas adaptadas para el disparo, de aire comprimido, droga, tales como marihuana y cocaína”.

En el operativo, además se logró el decomiso de ocho máquinas de pago electrónica, las cuales se sospecha eran utilizadas para facilitar las transacciones, así como dos teléfonos celulares y una motocicleta que mantenía encargo vigente por robo.