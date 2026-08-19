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    “Si necesita ayuda, estoy disponible; confío en usted”: el mensaje de Alexis Sánchez a Kast por la emergencia en Tocopilla

    El futbolista exhibe su preocupación por la catástrofe en su ciudad natal y se dirige al Mandatario a través de las redes sociales.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Si necesita ayuda, estoy disponible; confío en usted”: el mensaje de Alexis Sánchez a Kast por la emergencia en Tocopilla.

    Alexis Sánchez reaccionó a la emergencia que afecta a Tocopilla, su ciudad natal, luego de las lluvias y aluviones registrados durante las últimas horas en la Región de Antofagasta.

    El delantero utilizó sus redes sociales para dirigirse al Presidente José Antonio Kast, quien decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia debido a los daños provocados por el sistema frontal. El Mandatario se trasladó al norte durante la madrugada de este miércoles.

    “Si necesita ayuda, estoy disponible. Confío en usted, Presidente”, fue el mensaje que Sánchez dedicó a Kast a través de Instagram.

    La historia de Alexis Sánchez.

    La situación en Tocopilla se agravó durante el martes, cuando las precipitaciones provocaron la activación de quebradas, remociones en masa y el ingreso de agua y barro a distintos sectores de la ciudad.

    De acuerdo con el balance informado por Senapred durante la noche del martes, el sistema frontal dejaba 64 personas damnificadas, 521 albergadas y tres lesionadas, además de 30 viviendas con daño mayor, 23 con daño menor y otras 63 que permanecían en evaluación.

    No es la primera vez que el futbolista que actualmente milita en Montreal interviene ante una emergencia en la comuna. En 2015, luego de otro aluvión que afectó a Tocopilla, el futbolista envió camiones con agua, leche, alimentos y otros artículos de primera necesidad para los damnificados.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol InternacionalAlexis SánchezPresidente KastJosé Antonio KastPresidente José Antonio KastTocopillaAluviónLluviaEmergencia

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