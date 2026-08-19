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    Balance de Senapred: emergencia meteorológica deja 580 damnificados y más de 1.100 personas albergadas en el norte

    Desde el organismo, además, confirmaron que se registró un fallecido en la Ruta 1, a la altura de Taltal, debido a la caída de rocas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Toco Loa

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance sobre las afectaciones del sistema frontal que se registró en la zona norte del país, reportando a 580 personas damnificadas, tres lesionadas y una fallecida.

    A ello, se le agrega que el informe contabiliza 1.166 personas albergadas y 22 aisladas. En materia de viviendas, se registraron 182 viviendas con daño mayor y 892 con daño menor. También existen 68 inmuebles con daños en evaluación en distintas comunas, por lo que la magnitud definitiva de la afectación aún podría aumentar.

    La emergencia también mantiene una importante afectación de la conectividad. Hay rutas cerradas, cortes preventivos y sectores con tránsito suspendido debido principalmente a rodados, deslizamientos, socavones y activación de quebradas. Los problemas se concentran especialmente en Tarapacá y Antofagasta, aunque también existen cortes en Atacama y Coquimbo.

    En cuanto al suministro eléctrico, la SEC reportó 4.714 clientes sin energía eléctrica a las 06.30 horas: 343 en Arica y Parinacota, 1.254 en Tarapacá, 2.974 en Antofagasta, 129 en Atacama y 14 en Coquimbo. Desde Senapred precisaron que estos cortes no necesariamente tienen como origen el sistema frontal.

    Además, se mantiene la suspensión preventiva de clases en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, así como en Alto del Carmen, Chañaral, Tierra Amarilla y Diego de Almagro, en Atacama. En salud, 10 establecimientos no están operativos y sus pacientes fueron derivados; además, un recinto fue evacuado en Tarapacá. El Hospital de Tocopilla continúa operativo, aunque con capacidad reducida debido a inundaciones en su primer nivel.

    El reporte advierte que continúan las activaciones de quebradas en distintos puntos de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, mientras que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantiene niveles de posibilidad de remoción en masa muy altos en sectores del litoral y cordillera de la costa de Antofagasta, y altos en distintas zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Coquimbo.

    En paralelo, Senapred contabilizó 24 mensajes SAE enviados entre el 17 y el 19 de agosto, de los cuales 13 corresponden a Antofagasta, siete a Atacama, tres a Tarapacá y uno a Coquimbo.

    El organismo mantiene monitoreo permanente y coordinación con el SINAPRED, mientras continúa vigente el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la provincia de Tocopilla y se mantienen los Cogrid y mesas técnicas activas para reforzar la respuesta ante la evolución de la emergencia.

    Balance por región

    El detalle entregado por Senapred por región:

    • Arica y Parinacota: La afectación se concentra en Arica, donde hay 27 personas albergadas, y Camarones, que registra 57 damnificados y 13 albergados. En esta última comuna existen 30 viviendas con daño mayor y otras 22 cuyos daños están en evaluación. En materia de conectividad, la Ruta 11-CH tiene tránsito habilitado para vehículos menores desde las 08:00 horas, mientras permanece prohibido el paso hacia el sector de Cuevas de Anzota.
    • Tarapacá: Es una de las regiones con mayor número de personas damnificadas. Iquique concentra 408 damnificados y 19 albergados, además de 102 viviendas con daño mayor y 869 con daño menor. Se suman 5 damnificados y 13 albergados en Alto Hospicio; 105 damnificados en Pozo Almonte; y 5 damnificados y 8 albergados en Colchane. Camiña registra 20 viviendas con daños en evaluación. La conectividad continúa complicada: la Ruta 15-CH permanece suspendida entre los kilómetros 76 y 135, con 114 personas distribuidas en cuatro buses y seis camiones a la espera de mejores condiciones meteorológicas. También existen cortes en la Ruta 1 y en la Ruta 504 por deslizamientos y socavones.
    • Antofagasta: Es la región con mayor número de personas albergadas: 608 en Antofagasta, 29 en Mejillones, 423 en Tocopilla y 22 en Taltal. En esta última comuna se registró además una persona fallecida y tres lesionadas. Hay viviendas con daños en evaluación en Antofagasta, Mejillones y Ollagüe. La conectividad presenta una situación especialmente compleja, con cierres de la Ruta 1 Norte y Sur, además de caminos interiores afectados por rodados, barro y caída de material. En San Pedro de Atacama permanecen cerradas preventivamente las rutas 27-CH y 23-CH, con 278 camiones retenidos en el kilómetro 3 de la Ruta 27-CH.
    • Atacama: En Caldera se reporta una remoción en masa producto de la activación de quebradas, mientras la cantidad de personas y viviendas afectadas todavía está en evaluación. También existen cortes de las rutas C-35, C-141 y C-13 debido a activación de quebradas en Tierra Amarilla y Diego de Almagro.
    • Coquimbo: La afectación es menor en comparación con las regiones más al norte, aunque persisten problemas de aislamiento y conectividad. En La Higuera hay cuatro personas albergadas y 23 viviendas con daño menor, mientras que 22 personas permanecen aisladas en Vicuña. También se registran cortes preventivos y socavones en rutas de La Serena, Vicuña, Illapel y Combarbalá.
    Más sobre:SenapredSistema FrontalDaminificadosAlbergadosNorte

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