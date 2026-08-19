Balance de Senapred: emergencia meteorológica deja 580 damnificados y más de 1.100 personas albergadas en el norte

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance sobre las afectaciones del sistema frontal que se registró en la zona norte del país, reportando a 580 personas damnificadas, tres lesionadas y una fallecida.

A ello, se le agrega que el informe contabiliza 1.166 personas albergadas y 22 aisladas. En materia de viviendas, se registraron 182 viviendas con daño mayor y 892 con daño menor. También existen 68 inmuebles con daños en evaluación en distintas comunas, por lo que la magnitud definitiva de la afectación aún podría aumentar.

La emergencia también mantiene una importante afectación de la conectividad. Hay rutas cerradas, cortes preventivos y sectores con tránsito suspendido debido principalmente a rodados, deslizamientos, socavones y activación de quebradas . Los problemas se concentran especialmente en Tarapacá y Antofagasta, aunque también existen cortes en Atacama y Coquimbo.

En cuanto al suministro eléctrico, la SEC reportó 4.714 clientes sin energía eléctrica a las 06.30 horas : 343 en Arica y Parinacota, 1.254 en Tarapacá, 2.974 en Antofagasta, 129 en Atacama y 14 en Coquimbo. Desde Senapred precisaron que estos cortes no necesariamente tienen como origen el sistema frontal.

Además, se mantiene la suspensión preventiva de clases en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, así como en Alto del Carmen, Chañaral, Tierra Amarilla y Diego de Almagro, en Atacama. En salud, 10 establecimientos no están operativos y sus pacientes fueron derivados; además, un recinto fue evacuado en Tarapacá. El Hospital de Tocopilla continúa operativo, aunque con capacidad reducida debido a inundaciones en su primer nivel.

El reporte advierte que continúan las activaciones de quebradas en distintos puntos de Tarapacá, Antofagasta y Atacama , mientras que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) mantiene niveles de posibilidad de remoción en masa muy altos en sectores del litoral y cordillera de la costa de Antofagasta, y altos en distintas zonas de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Coquimbo.

En paralelo, Senapred contabilizó 24 mensajes SAE enviados entre el 17 y el 19 de agosto, de los cuales 13 corresponden a Antofagasta, siete a Atacama, tres a Tarapacá y uno a Coquimbo.

El organismo mantiene monitoreo permanente y coordinación con el SINAPRED, mientras continúa vigente el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para la provincia de Tocopilla y se mantienen los Cogrid y mesas técnicas activas para reforzar la respuesta ante la evolución de la emergencia.

Balance por región

El detalle entregado por Senapred por región: