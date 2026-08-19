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    Resultados de SQM se disparan en el segundo trimestre gracias al litio y sorprenden al mercado

    La subida de los ingresos y las ganancias de SQM se impulsaron gracias a un aumento en la producción y el precio del litio.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Ivan Alvarado

    La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) reportó resultados durante su ejercicio en el segundo trimestre que se ubicaron por sobre lo esperado.

    Según informó la firma, las ganancias durante abril y junio de este año llegaron a US$660 millones, una subida de 646% respecto al mismo trimestre del año anterior. La cifra superó las estimaciones de US$553,90 millones, según datos recopilados por LSEG.

    En tanto, los ingresos también destacaron por su subida, que incluso superó a los que se registraron en el primer semestre del 2025 (US$2.079 millones). En el segundo trimestre, los ingresos llegaron a US$2.468 millones, una subida de 137% respecto a los tres meses finalizados en junio del año anterior.

    Reuters destacó que el mercado esperaba ingresos por US$2.290 millones para el segundo trimestre.

    De estos ingresos, el litio, su principal división, anotó un alza de un 59% en los volúmenes y los ingresos en el segundo trimestre alcanzaron los US$1.334 millones, una subida de un 300% respecto al mismo periodo del año anterior.

    SQM también destacó que en el periodo el valor del litio saltó un 152%.

    Ante este contexto, el CEO de SQM, Ricardo Ramos, comentó que “tal y como se anticipó en nuestro anterior informe de resultados, los precios aumentaron durante el segundo trimestre, impulsados por una demanda del mercado superior a la prevista”.

    “Ahora prevemos que la demanda mundial de litio supere los 2,1 millones de toneladas métricas en 2026, lo que refuerza aún más nuestra confianza en los fundamentos a largo plazo del mercado”, agregó.

    En el balance del primer semestre, las utilidades del periodo llegaron a US$1.024,7 millones, lo que supone un aumento del 353,5 % en comparación con los US$225,9 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

    Mientras que los ingresos en el primer semestre llegaron a US$4.228,5 millones, lo que supone un aumento del 103,4 % en comparación con los US$2.079,3 millones registrados durante el semestre finalizado el 30 de junio de 2025.

    Durante la primera mitad del año, los ingresos por litio llegaron a US$2.964,8 millones, lo que significa una subida de un 213%. En volúmenes de litio producido se registró una subida de un 42%.

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