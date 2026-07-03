Joaquín Niemann finaliza la segunda ronda del BMW International Open a cinco golpes del líder

Joaquín Niemann continúa haciendo una correcta actuación en el BMW International Open. Tras finalizar la primera ronda de la competencia con cuatro golpes bajo el par, este viernes el chileno tuvo algunas complicaciones durante su recorrido. No obstante, consiguió mantenerse en el grupo de avanzada.

En esta jornada el talagantino comenzó a competir desde el hoyo 10, algo que pareció beneficiarle, pues de inmediato pudo tomar confianza en el terreno, registrando el primer birdie de la jornada.

Aquello se repitió en la siguiente bandera al finalizar con un palo bajo el par. Sin embargo, esta ventaja en la tarjeta se desvaneció poco después con los bogeys de los hoyos 14 y 17. En el primero de aquellos se fue directo al rough en la salida y otra vez en su acercamiento al green.

En el otro, quedó desacomodado tras la salida del tee, lo que terminó por complicarle a la hora de buscar introducir la pelota.

Si bien marcó un nuevo birdie para descontar en el hoyo 18, en la segunda parte de su recorrido volvió a fallar en la salida del tee, yéndose directo a una trampa de arena. Desde allí volvió a caer en la zona de pasto alto antes de acercarse a la bandera.

Ya en el final, nuevos birdies en los hoyos 7 y 8 le permitieron cerrar su actuación con una tarjeta del día de dos golpes bajo el par de la cancha (72) y ubicarse dentro de la zona alta de la clasificación de la competencia con un acumulado de -6 palos, ocupando el lugar T27 y quedando a cinco golpes del líder Hennie Du Plessis (-11), quien es seguido de cerca por Jack Senior, Michael Hollick y Carlos Ortiz (-10).

Cabe recordar que la participación de Niemann en Múnich llega después de una serie de resultados destacados. Hace dos semanas terminó entre los 10 mejores del US Open y posteriormente finalizó en el tercer lugar del Abierto de Italia (certamen que también pertenece al DP World Tour), torneo en el que lideró la clasificación al término de la segunda ronda antes de mantenerse en la disputa por el título durante el fin de semana.