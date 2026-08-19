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    Trasladan a 198 reos desde Valparaíso hacia nueva cárcel de Talca: recinto de La Laguna ya alcanza casi un 75% de su capacidad

    El operativo fue encabezado por el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. Además de funcionarios de la institución penitenciaria, también ayudaron efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Valparaiso, 19 de agosto 2026 Traslado de 200 reos desde el Complejo Penitenciario de Valparaiso a la carcel de Talca Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La mañana de este miércoles se desarrolló el cuarto traslado de reos hacia el recinto de La Laguna, en Talca, en el contexto de la llamada por el gobierno Operación Cancerbero.

    En esta ocasión, el operativo contó con el traslado de 198 reos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso hacia el Complejo Penitenciario de Talca.

    “Esta medida forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno para fortalecer la capacidad penitenciaria del país, reforzar el control sobre internos de alta peligrosidad y separar a los líderes de organizaciones criminales del resto de la población penal”, explicaron sobre el operativo desde el Ministerio de Justicia.

    Matias Torres B.

    El dispositivo de seguridad fue liderado por el director general de Gendarmería, Rubén Pérez, y contó con la colaboración de más de 130 funcionarios de la institución, además de efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

    La iniciativa también fue destacada por el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, quien detalló que 50 de los reclusos trasladados habrían sido voluntarios.

    “Esperamos ahora en avanzar en el otro compromiso, que es tener un nuevo recinto penal en la Región de Valparaíso. Para eso estamos trabajando como Gobierno, para cumplir con los estándares internacionales, tener cárceles seguras y con mejores condiciones de habitabilidad para los reos y reclusas”, añadió la autoridad regional.

    Matias Torres B.

    Cárcel La Laguna alcanza casi un 75% de su capacidad

    La nueva cárcel de alta seguridad de Talca, ubicada en el sector de Laguna de Panguilemo, cuenta con una capacidad de 2.320 plazas y un total de 14 módulos para separar a los reclusos según peligrosidad.

    En el contexto de la Operación Cancerbero, iniciada el pasado 13 de agosto, se han desarrollado hasta el momento un total de cuatro traslados de reos desde distintos recintos penitenciarios del país. Según el detalle por parte de Gendarmería, con este nuevo traslado el recinto alcanzó un 74,4% de ocupación.

    Lee también:

    Más sobre:ReclusoReosValparaísoTalcaLa LagunaOperación Cancerbero

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