Alcalde de Talca acusa que no existía un plan de seguridad para recibir a reos, pero destaca compromiso para aumentar resguardo policial

Con una transmisión en vivo, el jueves pasado el gobierno informó del traslado de casi 200 reos de alta peligrosidad desde Santiago a la cárcel La Laguna, en la Región del Maule. La situación generó sorpresa en la Municipalidad de Talca, puesto que su alcalde, Juan Carlos Díaz (RN), acusó que no existía un plan de seguridad en torno al masivo operativo.

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal aseguró que se enteró “por la prensa de que venían reos de alta peligrosidad”.

“A las 7.00 de la mañana uno se levanta y está viendo cuando se traslada que eran reos de alta peligrosidad y que pertenecían a bandas de narcotraficantes y todo. Eso no solamente genera un revuelo, sino que genera preocupación”, sostuvo.

Si bien, precisó que el poblamiento del penal era inminente y desde la comuna esperaban que esto ocurriese, criticó que se trasladara a reos peligrosos antes que reclusos de menor riesgo y de penales más cercanos.

En ese sentido, recalcó que la molestia del municipio se basa en que no se les informó “cuáles iban a ser las medidas de mitigación y seguridad para el entorno inmediato y para el resto de la comuna”.

“Nosotros no queríamos saber de los detalles, porque entendemos que esto requiere máxima discreción por temas de seguridad, pero sí saber las medidas de mitigación en el entorno inmediato de la ciudad” , indicó.

El alcalde calificó como un “error y no solamente la comunicación, sino que tomar las medidas, porque no solo no se nos comunicó, sino que no había un plan de seguridad para la ciudad”.

Respecto a si hubiese esperado una actitud distinta del Ejecutivo, considerando que es un jefe comunal oficialista, Díaz planteó que esto “siempre” le ocurre a los alcaldes de región.

“El centralismo muchas veces se olvida de la particularidad del territorio, y yo creo que en esta ocasión eso fue lo negativo ,y sin lugar a dudas que yo hubiese esperado algo diferente”, sostuvo.

“Frente a la pregunta de si existió un plan de seguridad, no existía, no se nos presentó y eso fue lo que reclamamos, pero sí debo decir que estuvo la voluntad de acoger esta inquietud y trabajar en torno a dar respuesta a este problema”, aseveró.

El compromiso para aumentar el resguardo policial en la zona

El Presidente José Antonio Kast viajó a Talca el día del operativo. Allí sostuvo una reunión con el alcalde Díaz.

Sobre ese encuentro, el jefe comunal contó que le expuso al Mandatario su molestia por la ausencia de un plan de seguridad, junto con ello, aseguró que el Presidente se comprometió a aumentar la dotación policial en el sector.

“Él (Kast) se comprometió en el breve plazo, nosotros le dijimos que no debiese superar los 30 días, a desplegar un dispositivo de seguridad ” , sostuvo.

El alcalde señaló que le manifestó al Mandatario “que era importante redoblar el esfuerzo y colocar un contingente permanente, y el Presidente reaccionó de buena forma, de manera positiva, manifestó que se iba a colocar un dispositivo en el sector del Panguilemo Unido, específicamente Aldea Campesina”.

Eso sí, Díaz señaló que la disposición de un “retén móvil” sería una respuesta inmediata, no obstante, habría que trabajar en una “solución definitiva. Esto tiene que tener una mirada de largo plazo”.

Revisa la entrevista completa acá: