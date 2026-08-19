SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcalde de Talca acusa que no existía un plan de seguridad para recibir a reos, pero destaca compromiso para aumentar resguardo policial

    En conversación con Desde la Redacción, el alcalde Juan Carlos Díaz acusó que no se les informó que el jueves pasado se trasladaría a reos de alta peligrosidad a la cárcel de Talca, por lo que no existía un plan de seguridad. Sin embargo, destacó "la voluntad" del gobierno "de acoger esta inquietud y trabajar en torno a dar respuesta a este problema".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Con una transmisión en vivo, el jueves pasado el gobierno informó del traslado de casi 200 reos de alta peligrosidad desde Santiago a la cárcel La Laguna, en la Región del Maule. La situación generó sorpresa en la Municipalidad de Talca, puesto que su alcalde, Juan Carlos Díaz (RN), acusó que no existía un plan de seguridad en torno al masivo operativo.

    En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal aseguró que se enteró “por la prensa de que venían reos de alta peligrosidad”.

    “A las 7.00 de la mañana uno se levanta y está viendo cuando se traslada que eran reos de alta peligrosidad y que pertenecían a bandas de narcotraficantes y todo. Eso no solamente genera un revuelo, sino que genera preocupación”, sostuvo.

    Si bien, precisó que el poblamiento del penal era inminente y desde la comuna esperaban que esto ocurriese, criticó que se trasladara a reos peligrosos antes que reclusos de menor riesgo y de penales más cercanos.

    En ese sentido, recalcó que la molestia del municipio se basa en que no se les informó “cuáles iban a ser las medidas de mitigación y seguridad para el entorno inmediato y para el resto de la comuna”.

    “Nosotros no queríamos saber de los detalles, porque entendemos que esto requiere máxima discreción por temas de seguridad, pero sí saber las medidas de mitigación en el entorno inmediato de la ciudad”, indicó.

    El alcalde calificó como un “error y no solamente la comunicación, sino que tomar las medidas, porque no solo no se nos comunicó, sino que no había un plan de seguridad para la ciudad”.

    Respecto a si hubiese esperado una actitud distinta del Ejecutivo, considerando que es un jefe comunal oficialista, Díaz planteó que esto “siempre” le ocurre a los alcaldes de región.

    “El centralismo muchas veces se olvida de la particularidad del territorio, y yo creo que en esta ocasión eso fue lo negativo ,y sin lugar a dudas que yo hubiese esperado algo diferente”, sostuvo.

    “Frente a la pregunta de si existió un plan de seguridad, no existía, no se nos presentó y eso fue lo que reclamamos, pero sí debo decir que estuvo la voluntad de acoger esta inquietud y trabajar en torno a dar respuesta a este problema”, aseveró.

    El compromiso para aumentar el resguardo policial en la zona

    El Presidente José Antonio Kast viajó a Talca el día del operativo. Allí sostuvo una reunión con el alcalde Díaz.

    Sobre ese encuentro, el jefe comunal contó que le expuso al Mandatario su molestia por la ausencia de un plan de seguridad, junto con ello, aseguró que el Presidente se comprometió a aumentar la dotación policial en el sector.

    “Él (Kast) se comprometió en el breve plazo, nosotros le dijimos que no debiese superar los 30 días, a desplegar un dispositivo de seguridad, sostuvo.

    El alcalde señaló que le manifestó al Mandatario “que era importante redoblar el esfuerzo y colocar un contingente permanente, y el Presidente reaccionó de buena forma, de manera positiva, manifestó que se iba a colocar un dispositivo en el sector del Panguilemo Unido, específicamente Aldea Campesina”.

    Eso sí, Díaz señaló que la disposición de un “retén móvil” sería una respuesta inmediata, no obstante, habría que trabajar en una “solución definitiva. Esto tiene que tener una mirada de largo plazo”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:TalcaOperación cancerberoCárcel La LagunaJuan Carlos DíazAlcalde

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Wom: Subtel aclara los siguientes pasos y posibles sanciones ante nuevos incumplimientos

    Dreams afirma que postulará a nueva licitación de casino en Puerto Varas tras fallida licitación

    Condenan a 20 años de cárcel a José Peñafiel Ossandón por delitos de violación y abuso sexual contra integrantes de la comunidad sorda

    Trasladan a 198 reos desde Valparaíso hacia nueva cárcel de Talca: recinto de La Laguna ya alcanza casi un 75% de su capacidad

    El llamado de Paula Benavides, presidenta del CFA: “Cumplir la meta fiscal es esencial”

    La cartera pendiente del Comité de Ministros: cinco proyectos por más de US$ 10.000 millones

    Lo más leído

    1.
    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    2.
    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    3.
    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país

    Cómo votó cada diputado el proyecto para prohibir las carreras de galgos en el país

    4.
    Cámara aprueba proyecto que prohíbe y sanciona las carreras de galgos

    Cámara aprueba proyecto que prohíbe y sanciona las carreras de galgos

    5.
    Movimiento de piezas en la Centro Norte: sale Chong de Alta Complejidad y Jacir la reemplaza con su dupla del caso Torrealba

    Movimiento de piezas en la Centro Norte: sale Chong de Alta Complejidad y Jacir la reemplaza con su dupla del caso Torrealba

    6.
    Le llueve sobre mojado: inmobiliaria pide autorización para rematar inmuebles de Eduardo Lagos por no pago de hipoteca

    Le llueve sobre mojado: inmobiliaria pide autorización para rematar inmuebles de Eduardo Lagos por no pago de hipoteca

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    ¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?

    ¿Dónde aplica el feriado del jueves 20 de agosto en Chile y qué se conmemora?

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Así funciona la red de Metro este miércoles 19 de agosto: toda la red se encuentra operativa

    Condenan a 20 años de cárcel a José Peñafiel Ossandón por delitos de violación y abuso sexual contra integrantes de la comunidad sorda
    Chile

    Condenan a 20 años de cárcel a José Peñafiel Ossandón por delitos de violación y abuso sexual contra integrantes de la comunidad sorda

    Trasladan a 198 reos desde Valparaíso hacia nueva cárcel de Talca: recinto de La Laguna ya alcanza casi un 75% de su capacidad

    Carabineros despliega operativo en helicóptero para rescatar a personas aisladas en Ruta 1 de Antofagasta

    El llamado de Paula Benavides, presidenta del CFA: “Cumplir la meta fiscal es esencial”
    Negocios

    El llamado de Paula Benavides, presidenta del CFA: “Cumplir la meta fiscal es esencial”

    La cartera pendiente del Comité de Ministros: cinco proyectos por más de US$ 10.000 millones

    Los efectos para Chile de los niveles récord de las tasas en EE.UU.

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Qué se sabe de la vacuna contra el cáncer que pudo combatir la reaparición del melanoma, según un estudio

    Qué podría pasar en la primavera en Chile, tras el pronóstico de un fenómeno El Niño muy intenso

    Chiqui Tapia saca el habla y sale a enfrentar a los detractores de Argentina en el Mundial
    El Deportivo

    Chiqui Tapia saca el habla y sale a enfrentar a los detractores de Argentina en el Mundial

    Pellegrini ficha al 9 que pidió para la Champions: el Betis logra millonario acuerdo por el delantero estrella de Irlanda

    “Confío en usted, Presidente”: el mensaje de Alexis Sánchez a José Antonio Kast por la emergencia climática en Tocopilla

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart
    Cultura y entretención

    Teatro del Puente estrena “La noche de las espaldas” de Larissa Contreras y Marcelo Leonart

    Denominación de Origen llega al streaming: dónde ver la exitosa película chilena

    Cómo te va mi amor: Pandora agenda presentación en Monticello

    Irán asegura que Estados Unidos busca una “salida digna” de la región
    Mundo

    Irán asegura que Estados Unidos busca una “salida digna” de la región

    Críticas a Natalie Harp, “la impresora humana” que susurra al oído a Trump, desatan la ira de la Casa Blanca

    Ascienden a 312 los muertos por el terremoto 7,4 en Colombia

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”