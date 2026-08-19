Inician trámite ambiental para nueva cárcel de Copiapó de más de US$300 millones

La española Constructora San José, que se adjudicó en octubre del año pasado la construcción, gestión y operación de la futura cárcel de Copiapó, inició el trámite ambiental del establecimiento penitenciario llamado El Arenal, que se levantará en medio del Desierto de Atacama.

San José, controlada por el empresario gallego Jacinto Rey, presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) este martes 18 de agosto ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para la iniciativa que contempla una inversión de US$308 millones.

La nueva infraestructura penitenciaria considera 76.575 metros cuadrados (m2) de superficie construida en un terreno fiscal de 89,4 hectáreas.

El proyecto esta diseñado para albergar a una población penal de 2.160 reclusos, que se distribuirán en 15 módulos, además de 600 funcionarios y 3.160 visitas.

Además, integra instalaciones complementarias, como un sistema de tratamiento de aguas servidas con capacidad estimada de 5.964 habitantes, obras de urbanización y vialidad interna, que están dimensionadas para atender tanto a la población penal como a funcionarios, personal de la concesionaria y visitas.

“La obra consiste principalmente en la construcción (...) del establecimiento penitenciario completo con todas sus instalaciones y equipamientos; cercos y perímetro de seguridad del área de concesión; limpieza, escarpe y movimientos de tierras; así como obras exteriores como la vialidad de acceso al área de concesión, obras de drenaje para evacuación de aguas lluvias e iluminación pública exterior para seguridad⁠⁠“, explicó la empresa.

La concesión posterior a su edificación tendrá un plazo de 20 años, que incluye la conservación y operación del complejo, así como la prestación de servicios como alimentación, salud, lavandería y apoyo a la reinserción social de los reclusos.

Las obras de construcción del proyecto se estiman en aproximadamente 48 meses, las que debieran iniciarse, en caso de obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, en el primer semestre de 2027 y finalizar en el primer semestre de 2031.

La empresa recordó en su presentación que este proyecto se encuentra dentro de los contemplados por el Decreto N°20 del 2026 del Ministerio de Justicia, por lo que le es aplicable lo dispuesto por la Ley N°21.783 de 2025, impulsada por el gobierno anterior, que exime de trámites y reduce los plazos para sacar adelante de manera más acelerada los recintos carcelarios.

De este modo, la empresa española San José gestionará dos cárceles concesionadas en Chile, pues actualmente opera el establecimiento penitenciario “La Laguna” de Talca, en la Región del Maule, donde la semana pasada se realizó un mediático traslado de presos desde Santiago y otras ciudades. Esa cárcel, que empezó a operar en enero de 2025, cuenta con 63.570 metros cuadrados de superficie y una capacidad para 2.320 presos distribuidos en 14 módulos.