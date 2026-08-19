Condenan a 20 años de cárcel a José Peñafiel Ossandón por delitos de violación y abuso sexual contra integrantes de la comunidad sorda

A 20 años de cárcel fue condenado José Peñafiel Ossandón por delitos de violación y abuso sexual contra integrantes de la comunidad sorda.

Durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo la lectura de la sentencia, contra el sujeto condenado por violación a en contra de 8 víctimas.

La Fiscal de Género Oriente, Francisca Rivera, expresó que “fue una investigación compleja, distintas de las que estamos acostumbrados a llevar. Tuvimos un apoyo permanente de la brigada de delitos sexuales y ese apoyo se dio también con un intérprete de lengua de señas que estuvo todo el tiempo en la investigación”.

Según agregó, “el tribunal en definitiva condenó por hechos que sucedieron entre el año 2009 y el año 2017. Y en este sentido existe una condena que reconoce esto que nosotros planteamos durante todo el juicio que es que él tiene un perfil de agresor sexual serial”.

“No son hechos aislados, sino que se pudo probar que él tenía un modo de operar planificado en que él seleccionaba a sus víctimas con esta discapacidad que él también tenía, pero en una menor medida. Entonces él estaba en una situación de superioridad respecto de ellas”, añadió.

Respecto del actuar del sujeto, la fiscal mencionó que “él buscaba ciertos lugares que eran aislados y en ciertos horarios que eran cómodos para él de cometer estos delitos. Y por eso mismo es que no solo esto se reconoce, sino que también se contempla como agravante la alevosía respecto de los cuatro hechos que él comete en la imprenta de su familia”.