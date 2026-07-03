Otro técnico caído tras el Mundial: Julian Nagelsmann deja de ser el entrenador de Alemania

La selección de Alemania se queda sin técnico. Tras quedar eliminados contra Paraguay, la Federación Alemana de Fútbol informó que Julian Nagelsmann dejó de ser el entrenador del conjunto europeo.

“Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión de la DFB decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente, Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

También indicaron que fue el propio Nagelsmann quien solicitó dialogar con la directiva de la federación para comentar los alcances de la eliminación de la Copa.

Así mismo, dieron a conocer que “en cuanto a la designación de un nuevo seleccionador, la dirección de la DFB iniciará conversaciones con Jürgen Klopp”, pues este “ha manifestado, en principio, su disposición a asumir el cargo”.

Cabe señalar que Klopp desde 2025 se desempeña como jefe global de fútbol de Red Bull, donde se desempeña entregando apoyo a los directores deportivos de los diversos clubes de la marca, y tiene un contrato vigente hasta 2029.

La continuidad estaba en duda

Cabe recordar que tras la eliminación del Mundial de Norteamérica 2026 el director deportivo de la federación germana, Rudi Voller, había manifestado su apoyo a Nagelsmann.

“No soy el único representante de la DFB. Todos saben lo que pienso de Julian. No quiero defenderlo. No lo necesita. Sigue siendo un entrenador de primer nivel. Estoy convencido de que probablemente sea la persona idónea para continuar. Es un luchador. No puedo ni quiero decir más por el momento. Nos reuniremos de nuevo en los próximos días y entonces veremos. No es una decisión que tenga que tomar solo”, manifestó hace algunos días.

“Estamos todos decepcionados. Esperábamos más y podíamos haber conseguido más. Éramos optimistas y teníamos un espíritu de equipo fantástico. El equipo luchó hasta el final. Duele. Me quedo sin palabras. Viendo los últimos tres Mundiales, es difícil de asimilar para una nación futbolística como Alemania”, añadió.

Por su parte, el propio entrenador había manifestado que “la decepción es enorme, porque creo que tenemos un equipo muy equilibrado. No había indicios de que fuéramos a quedar eliminados hoy. Podríamos haber hecho más. Nos hubiera gustado enfrentarnos a Francia”, lamentó Nagelsmann.

Y consultado sobre su futuro, expresó que “quiero continuar. Estoy listo. Pero en el fútbol, ​​uno no tiene todo en sus manos. Si la DFB (Federación Alemana de Fútbol) quiere que lo haga, con mucho gusto prepararé la Eurocopa y la Liga de Naciones. Si no quieren que lo haga, tienen que decírmelo”.

El octavo técnico en caer tras el Mundial

De esta forma, Julian Nagelsmann se transformó en el octavo entrenador que, tras ser eliminado del Mundial 2026, deja el cargo como consecuencia de los resultados.

La lista la abrió el ahora extécnico de Túnez Sabri Lamouchi. A él le siguieron el checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa tras quedar eliminado en la fase de grupos.

También están los casos de Sebastián Beccacece y el neerlandés Ronald Koeman.