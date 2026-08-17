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    Corte de Rancagua confirma condena por homicidio calificado de empresario agrícola en la Ruta 5 Sur

    En fallo unánime, el tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida por las defensa de los acusados.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó los recursos de nulidad interpuestos por las defensas en contra de la sentencia que condenó, entre otros, a Evelyn Beatriz Muñoz Avilés a la pena de presidio perpetuo simple, en calidad de coautora inductora del delito consumado de homicidio calificado en contra del empresario agrícola Daniel Silva, ilícito perpetrado en marzo de 2024, en el kilómetro 61 de la Ruta 5 Sur, en San Francisco de Mostazal.

    En fallo unánime, el tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, que condenó a Hernán Robles Villatoro a 18 años de presidio efectivo, en calidad de autor colaborador del delito, y a Francisca Ortega Vásquez a 10 años de reclusión, como cómplice.

    “Si bien es cierto, no existe prueba directa que vincule a las encartadas con el crimen del empresario frutícola, los sentenciadores refieren la existencia de numerosa prueba indiciaria o indirecta capaz de lograr convicción de que los acusados, planificaron dar muerte a la víctima, para lo cual se distribuyeron las funciones para lograr su cometido”, plantea el fallo.

    El fallo añade que “revisada la sentencia impugnada, aparece que el tribunal de juicio oral en lo penal ha dado cumplimiento a las exigencias legales antes referidas, toda vez que contiene una exposición detallada de los hechos que tuvo por acreditados, así como de los medios de prueba que sustentan dichas conclusiones, desarrollando un razonamiento que se presenta como coherente, suficiente y ajustado a las reglas de la sana crítica”, añade.

    La resolución agrega: “A mayor abundamiento, su participación fue acreditada con medios técnicos como la geolocalización con los puntos de su teléfono celular, que permitieron determinar que Ortega Vásquez estuvo presente, el día de ocurrencia del delito, en los puntos claves del recorrido del camión blanco en el sector de Los Lagartos, de la comuna de San Francisco de Mostazal (…). En consecuencia, con la prueba rendida por el ente persecutor, analizada de manera ordenada, minuciosa y detallada en el considerando vigésimo primero, permitió a los sentenciadores atribuir a la acusada la ejecución de la fase operativa consistente en el traslado de los autores materiales del delito y de la motocicleta, facilitar su huida y la colaboración en la eliminación de las evidencias”.

    La Corte señaló que el mismo 21 de marzo de 2024, en horas de la mañana, “se efectuó una transferencia de la cuenta corriente de Robles Villatoro por $500.000 a la cuenta corriente de Evelyn Muñoz Avilés y en la noche del mismo día otro depósito por $1.500.000, estimando los sentenciadores que, del análisis del movimiento de la cartola de Robles Villatoro, no existe evidencia de otros depósitos posteriores a la comisión del crimen, atribuibles al pago de otra cuota por un presunto préstamo entre ambos. Quedó asimismo asentado para los jueces del grado que, Hernán Robles Villatoro socio de la víctima, resultó ser cuñado de esta acusada, quedando en evidencia, que ambos se concertaron para dar muerte a la víctima, para percibir el retorno de una exportación de frutas que las sociedades de estos habían efectuado a través del packing Frío Match”.

    De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio, la víctima, tras sostener una reunión de negocios con uno de los acusados, fue seguida por sicarios en una motocicleta, desde donde efectuaron múltiples disparos en su contra.

    A raíz del ataque, la víctima resultó gravemente herida, perdiendo el control del vehículo e impactando contra barreras de contención y otros automóviles.

    Según la investigación, tanto los sicarios como la motocicleta utilizada en el ataque fueron trasladados desde la Región Metropolitana en un camión vinculado a una de las imputadas, y posteriormente habría sido utilizado para su regreso a la capital.

    Más sobre:Empresario agrícolaRuta 5 SurRancaguaDaniel Silva

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