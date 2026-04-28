SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Empresario agrícola asesinado por sicarios en la Ruta 5: condenan a tres acusados por el crimen de Daniel Silva

    Se trata de los autores intelectuales del homicidio.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dictó veredicto condenatorio respecto a los tres presuntos autores intelectuales del crimen del empresario agrícola Daniel Silva, ocurrido el 21 de marzo de 2024 en el kilómetro 61 de la Ruta 5 Sur.

    Hernán Fabián David Robles Villatoro, que era socio de la víctima, y Evelyn Beatriz de Lourdes Muñoz Avilés fueron condenados en un fallo unánime como autores de un delito consumado de homicidio calificado.

    Asimismo, el tribunal -integrado por los magistrados Paola González (presidenta), Marcela Paredes y Raúl Baldomino (redactor)- también dictó veredicto condenatorio en contra de Francisca Carolina Ortega Vásquez, en calidad de cómplice del delito consumado de homicidio calificado.

    De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio, la víctima, tras sostener una reunión de negocios con uno de los acusados, fue seguida por sicarios en una motocicleta, desde donde efectuaron múltiples disparos en su contra.

    A raíz del ataque, la víctima resultó gravemente herida, perdiendo el control del vehículo e impactando contra barreras de contención y otros automóviles.

    Según la investigación, tanto los sicarios como la motocicleta utilizada en el ataque fueron trasladados desde la Región Metropolitana en un camión vinculado a una de las imputadas, y posteriormente habría sido utilizado para su regreso a la capital.

    El Ministerio Público sostuvo que el móvil del crimen estaría relacionado con problemas económicos y un plan para apropiarse de los bienes de la víctima.

    Por falta de pruebas, el tribunal decretó la absolución de los tres acusados por el delito de asociación criminal.

    Más sobre:Daniel SilvaEmpresario AgrícolaFiscalíaJuicio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Con razón a Alemania le va tan mal”: Trump arremete contra Merz por no apoyarlo en la guerra con Irán

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y advierte una “mayor inflación de corto plazo”

    Mineduc decide derogar tres circulares del gobierno de Boric sobre convivencia y reglamentos en colegios

    Diputados del PDG solicitarán sesión especial de seguridad tras reporte de 20 homicidios en una semana

    Carlos III reconoce “diferencias” entre Reino Unido y EE.UU., pero apela a su “inquebrantable” vínculo

    Gobierno estudia crear nuevo organismo en reemplazo del Injuv mientras funcionarios recurren a Contraloría por recortes

    Lo más leído

    1.
    Ministra Chomali por desvinculación de directora de Hospital de San Antonio: “Ante la pérdida de confianza (...) nos parece de toda lógica”

    Ministra Chomali por desvinculación de directora de Hospital de San Antonio: “Ante la pérdida de confianza (...) nos parece de toda lógica”

    2.
    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    Migraciones prepara procedimiento para que personas que ingresaron en forma irregular salgan por pasos habilitados

    3.
    Municipios desisten de compra masiva de vales de gas: acusan sobreprecio por parte de empresas ofertantes

    Municipios desisten de compra masiva de vales de gas: acusan sobreprecio por parte de empresas ofertantes

    4.
    Defensoría sobresee al abogado Víctor Providel en sumario por denuncia sobre caso Monsalve

    Defensoría sobresee al abogado Víctor Providel en sumario por denuncia sobre caso Monsalve

    5.
    Microbuses de Valparaíso inician paro por millonaria deuda en subvenciones y alza de combustibles

    Microbuses de Valparaíso inician paro por millonaria deuda en subvenciones y alza de combustibles

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Creamfields Chile 2026: estas son las fechas y precios de la venta de entradas

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    Ed Sheeran vuelve a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
    Chile

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Mineduc decide derogar tres circulares del gobierno de Boric sobre convivencia y reglamentos en colegios

    Diputados del PDG solicitarán sesión especial de seguridad tras reporte de 20 homicidios en una semana

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y advierte una “mayor inflación de corto plazo”
    Negocios

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y advierte una “mayor inflación de corto plazo”

    Salario mínimo: Gobierno ofrece 4% de alza en línea con la inflación proyectada para este año

    Guerra Medio Oriente: Banco Mundial advierte “graves” efectos en empleo, crecimiento, inflación y que los pobres serán los más afectados

    Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas
    Tendencias

    Por qué retiraron el estudio de Barbacid que había logrado curar el cáncer de páncreas

    Regalos y relanzamiento de la línea Almendra: así es la campaña de L’Occitane en Provence para celebrar sus 50 años

    Qué decían los mensajes en redes sociales del sospechoso de intentar asesinar a Trump

    Colo Colo remece el mercado y ficha a la histórica Chris Vorpahl para ir por la Liga A1 de vóleibol
    El Deportivo

    Colo Colo remece el mercado y ficha a la histórica Chris Vorpahl para ir por la Liga A1 de vóleibol

    Ipswich Town de Marcelino Núñez cosecha valioso empate en Southampton que lo deja más cerca del ascenso a la Premier

    Christian Garin supera un duro escollo y avanza a octavos de final del Challenger 175 de Cagliari

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Creamfields Chile 2026: parte la venta de entradas para el mayor festival de música electrónica del país
    Cultura y entretención

    Creamfields Chile 2026: parte la venta de entradas para el mayor festival de música electrónica del país

    Los recortes presupuestarios en el Ministerio de las Culturas y los programas que se recomienda eliminar

    Avatares, IA y ambición global: las claves de Aespa, el otro fenómeno k-pop que viene a Chile

    “Con razón a Alemania le va tan mal”: Trump arremete contra Merz por no apoyarlo en la guerra con Irán
    Mundo

    “Con razón a Alemania le va tan mal”: Trump arremete contra Merz por no apoyarlo en la guerra con Irán

    Carlos III reconoce “diferencias” entre Reino Unido y EE.UU., pero apela a su “inquebrantable” vínculo

    “El tema de fondo no está resuelto”: Evo Morales rechaza acercamientos de Bolivia con Chile y apunta a reivindicación marítima

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos
    Paula

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura

    Vivir con TOC