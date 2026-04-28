Empresario agrícola asesinado por sicarios en la Ruta 5: condenan a tres acusados por el crimen de Daniel Silva

El Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua dictó veredicto condenatorio respecto a los tres presuntos autores intelectuales del crimen del empresario agrícola Daniel Silva, ocurrido el 21 de marzo de 2024 en el kilómetro 61 de la Ruta 5 Sur.

Hernán Fabián David Robles Villatoro, que era socio de la víctima, y Evelyn Beatriz de Lourdes Muñoz Avilés fueron condenados en un fallo unánime como autores de un delito consumado de homicidio calificado.

Asimismo, el tribunal -integrado por los magistrados Paola González (presidenta), Marcela Paredes y Raúl Baldomino (redactor)- también dictó veredicto condenatorio en contra de Francisca Carolina Ortega Vásquez, en calidad de cómplice del delito consumado de homicidio calificado.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el juicio, la víctima, tras sostener una reunión de negocios con uno de los acusados, fue seguida por sicarios en una motocicleta, desde donde efectuaron múltiples disparos en su contra.

A raíz del ataque, la víctima resultó gravemente herida, perdiendo el control del vehículo e impactando contra barreras de contención y otros automóviles.

Según la investigación, tanto los sicarios como la motocicleta utilizada en el ataque fueron trasladados desde la Región Metropolitana en un camión vinculado a una de las imputadas, y posteriormente habría sido utilizado para su regreso a la capital.

El Ministerio Público sostuvo que el móvil del crimen estaría relacionado con problemas económicos y un plan para apropiarse de los bienes de la víctima.

Por falta de pruebas, el tribunal decretó la absolución de los tres acusados por el delito de asociación criminal.