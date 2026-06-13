Gobierno de Trump deberá restaurar sitios alterados tras desinstalaciones por la “verdad y sanidad” de su país

La administración de Donald Trump en Estados Unidos, recibió la orden de una juez de distrito para reintegrar y restaurar material histórico y científico removido de monumentos públicos.

Esto, en el marco de un mandato ejecutivo firmado por el presidente republicano para restaurar la “verdad y la sanidad” en la historia de su país. En la práctica, la política se tradujo en revisiones a estatuas y monumentos para detectar eventuales cambios desde enero del pasado 2020, año delineado por manifestaciones en torno a discriminación racial, acentuadas tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd.

Es así como la directriz derivó en la desinstalación de material en estas estructuras, vinculado a tópicos como el cambio climático, derechos civiles y esclavitud, según consigna el medio The Guardian.

Ante una demanda presentada en febrero por organizaciones históricas y de conservación, la jueza Angel Kelley instruyó este pasado viernes a la administración a restaurar los sitios, argumentando que cuentan medias verdades al exigir la remoción de muestras no alineadas con su narrativa.

La Casa Blanca quedó bajo una pausa para avanzar con cambios adicionales, y tiene un plazo de 21 días para acatar la medida de reintegración.