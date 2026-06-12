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    Trump acusa a Irán de mentir en sobre los términos del acuerdo: “No tienen nada que ver”

    Trump sostuvo que "lo que han dicho, incluyendo su débil y patética declaración sobre un posible acuerdo, no guarda relación con la verdad".

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Andrew Leyden. Europa Press/Contacto/Andrew Ley

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este viernes a Irán de lanzar una versión de los términos del acuerdo con Estados Unidos que no se corresponden con la realidad. “No tienen nada que ver con los términos acordados por escrito”, ha dicho sobre los puntos que han aparecido en los medios estatales iraníes.

    “Lo que han dicho, incluyendo su débil y patética declaración sobre un posible acuerdo, no guarda relación con la verdad. Son personas muy deshonestas con las que tratar. Con ellos, no existe la buena fe. ¡Increíble!”, ha señalado el presidente de Estados Unidos en su plataforma de redes sociales.

    La agencia Mehr ha publicado este viernes la versión iraní de los 14 puntos de los que consta ahora mismo el borrador de este documento, concebido de momento como un marco sobre el que profundizar hacia un acuerdo final.

    En él, Teherán supedita cualquier acuerdo a la liberación de sus activos congelados, garantías de que Israel no atacará Líbano y posponer hasta 60 días después del acuerdo cualquier conversación sobre su programa nuclear, así como el estatus del estrecho de Ormuz, entre otros aspectos.

    Por otro lado, Trump también se ha hecho eco de unos ataques con drones que las fuerzas iraníes habrían lanzado durante la pasada noche contra embarcaciones indias, que salían del estrecho de Ormuz. “Es totalmente inaceptable”, ha dicho el presidente de Estados Unidos, destacando, no obstante, que fueron repelidos.

    Sin embargo, Teherán ya denunció durante la noche un ataque del Ejército estadounidense en el estrecho de Ormuz, frente a las costas de Omán que, como confirmó también el Gobierno de India, mató a tres marineros.

    Más sobre:Estados UnidosIránDonald Trump

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