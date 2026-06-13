A cuatro meses de su muerte: los funerales de Alí Jameneí comenzarán el 4 de julio y se extenderán seis días. Foto: khamenei.ir

La televisión estatal de Irán confirmó este sábado que los funerales del fallecido líder supremo iraní, Alí Jamenei, comenzarán el próximo 4 de julio y se extenderán hasta el 9 de aquel mes, día en que Jamenei será enterrado en la ciudad de Machhad, al norte del país.

Jamenei, líder supremo de Irán por más de 37 años, fue asesinado el pasado 28 de febrero a raíz de una ofensiva ejecutada por Israel y Estados Unidos contra su residencia en Teherán.

Los funerales, suspendidos en marzo a raíz de la guerra, se extenderán por seis días a partir del 4 de julio. En concreto, la mezquita Mosala, ubicada en la capital iraní, acogerá el féretro hasta el 5 de julio.

Al día siguiente, una procesión funeraria recorrerá la capital y el 7 de julio se trasladará a la sede de los principales seminarios del país islámico, la ciudad religiosa de Qom, al sur de Teherán.

Es así que Jameneí será enterrado el 9 de julio en el mausoleo del Imán Reza, ubicado en su ciudad natal al norte de Irán.

El ayatolá Jamenei, líder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), fue sucedido por su hijo Mojtaba, quien desde entonces no ha aparecido en público y sólo se expresa a través de comunicados que se le atribuyen.