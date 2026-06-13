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    “Corremos el riesgo de aniquilar décadas de progreso”: ONU advierte descenso en aportes para el combate contra el VIH

    Desde la organización alertan que la disminución en los recursos derivaría en condiciones para un aumento de transmisiones, con una reducción superior a un 90% en los fondos destinados para los preservativos en algunos países.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen referencial Andres Perez

    Un nuevo informa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio cuenta de una caída sin precedentes en la ayuda internacional para luchar contra el VIH.

    Este retroceso, descrito como un “golpe brutal” por el organismo internacional, debilita el acceso a los tratamientos, retrasa las pruebas de detección e implica recortes y desorganización en los programas de prevención dentro de las naciones más afectadas. Por ejemplo, según detallan desde la organización, 300 adolescentes y mujeres jóvenes en África subsahariana contraen el VIH cada semana.

    En varias regiones, los progresos realizados se basan en gran medida en los financiamientos internacionales. En el caso de África occidental y central, estos aseguran cerca del 90% de los fondos de los programas de tratamiento. Por lo mismo, para los países con mayor dependencia, existe un creciente riesgo que conllevaría un nuevo aumento de infecciones y muertes vinculadas con el sida.

    De hecho, se registró una disminución superior a un 90% en los recursos destinados para los preservativos en algunos países, además de una contracción de un 38% para el tratamiento preventivo PrEP entre 2024 y 2025 para 62 países. Ya en el 2024, la prevención representaba solo el 11% del gasto mundial destinado hacia el VIH.

    Desde la plataforma de Noticias ONU, señalaron que este repliegue genera las condiciones para un crecimiento en las transmisiones, y llega a provocar temor ante un resurgimiento de la epidemia. “Si no actuamos, corremos el riesgo de aniquilar décadas de progreso duramente ganado”, declaró Winnie Byanyima, directora de la agencia Onusida de la ONU, dedicada a combatir el virus.

    Las advertencias sobre las reducciones se enmarcan en la Asamblea General de la organización, que será realizada durante los próximos 22 y 23 de junio para gestar una nueva hoja de ruta internacional y declaración política sobre el VIH. Esto, además, gira en torno al compromiso de la comunidad mundial para terminar con el sida como amenaza para la salud pública, con fecha límite en el 2030.

    Es así como la caída de aportes internacionales, especialmente por parte de Estados Unidos, “se trata de la perturbación más grave de la respuesta al VIH desde que el mundo se unió para luchar contra esta enfermedad”, señaló Byanyima, quien además recalcó que las condiciones se han “conjugado para crear la tormenta más grande que la respuesta al VIH haya conocido jamás”.

    Avances en la lucha

    En contraposición a los recortes a la cobertura financiera para el combate con el virus, la ONU destacó progresos relevantes que se han desarrollado en los últimos 15 años. Las nuevas infecciones han disminuido en un 43%, además de que han bajado en un 56% las muertes relacionadas con la enfermedad desde el 2010 al 2025.

    Actualmente un 78% de los 40,9 millones de personas que viven con el virus, tienen acceso a un tratamiento.

    Además, con miras a bajar la dependencia, los recursos nacionales destinados al combate del VIH pasaron de un 28% en el 2010 a un 52% en 2024. Más de 54 países se comprometieron a incrementar sus financiamientos locales desde enero del pasado 2025.

    De todas formas, Onusida destacó nuevos compromisos de recursos por parte del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria y Estados Unidos, que podrían propiciar una transición progresiva a una financiación más ligada a los recursos locales.

    Imagen referencial

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