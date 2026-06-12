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    Política

    Cruzada por la ONU: Bachelet se reúne con canciller de Letonia y avanza en su afán de acercarse al Consejo Seguridad

    La exmandataria señaló que fue una valiosa oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre la agenda internacional y la defensa de la Carta de Naciones Unidas.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Expresidenta Bachelet se reúne con la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže.

    Pese al cansancio por su extensa gira internacional, la expresidenta Michelle Bachelet no cesa en su esfuerzo de sumar reuniones clave en su carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas.

    En ese afán, la otrora jefa de Estado chilena se reunió este viernes con la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže, país que integra de manera no permanente el Consejo de Seguridad de la ONU.

    “Fue una valiosa oportunidad para intercambiar miradas sobre los desafíos actuales de la agenda internacional, la defensa de la Carta de las Naciones Unidas y la necesidad de promover una cooperación más efectiva entre los Estados”, dijo la exmandataria sobre la cita.

    La también ex alta comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas agradeció a Letonia “por su compromiso con el derecho internacional, la paz y el multilateralismo como base para construir respuestas comunes frente a los desafíos globales”.

    Con esta reunión, Bachelet sumó otro acercamiento con países del Consejo de Seguridad, luego de su reciente paso por Atenas, donde fue recibida por el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.

    Ambas naciones son parte de los 10 integrantes temporales de la entidad de la ONU. Así, de aquellos países que pertenecen a Europa, solo le resta un encuentro con Dinamarca.

    En esta travesía en búsqueda de apoyos, en las últimas semanas Bachelet estuvo también en Francia, Reino Unido, China y Rusia, con reuniones de alto nivel con autoridades de dichas naciones.

    Se trata de cuatro de los cinco países que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -el quinto es EE.UU.-, los mismos que tienen la facultad para vetar su candidatura. La apuesta de Bachelet y su equipo -su nominación es impulsada por México y Brasil, además de contar con un grupo de expertos chilenos a disposición- es reunirse con los presidentes de estas naciones.

    Bachelet tiene contemplado regresar a Santiago este fin de semana para descansar y reponer energías, y así luego comenzar a preparar una nueva gira internacional.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasLetoniaConsejo de SeguridadBaiba Braže

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