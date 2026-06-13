Las Fuerzas Armadas de Suecia informaron que su sistema de alerta aérea realizó dos operaciones durante el viernes con cazas JAS 39 Gripen, luego de detectar aviones de combate rusos sobre el mar Báltico, cerca del espacio aéreo sueco.

De acuerdo con el comunicado oficial de la institución, los incidentes se registraron en la zona sur y norte del Báltico. En ambos casos, la respuesta sueca tuvo como objetivo interceptar, identificar y hacer seguimiento a las aeronaves militares rusas.

La institución precisó que los aviones involucrados correspondían a modelos Su-24 y Su-34. Además, indicó que también despegaron aeronaves de combate aliadas para contribuir a la seguridad del espacio aéreo compartido.

Pese al despliegue, las Fuerzas Armadas suecas remarcaron que no se produjo una violación del espacio aéreo de Suecia durante los incidentes.

Cazas suecos interceptan aviones rusos cerca de su espacio aéreo en el mar Báltico

La vicealmirante Ewa Skoog Haslum, jefa del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas suecas, sostuvo que el actuar ruso es “grave” y forma parte de un comportamiento recurrente que, a juicio de la institución, amenaza la integridad territorial y la seguridad del país.

“Suecia y los aviones de combate aliados actuaron de forma rápida, resuelta y clara al interceptar los aviones rusos y asegurar el territorio de Suecia y de la Alianza”, señaló la autoridad militar, según el comunicado difundido por la institución.

Las Fuerzas Armadas suecas agregaron que, ante el escenario de seguridad en su entorno regional y el aumento de amenazas contra el espacio aéreo aliado, han reforzado su presencia y ajustado sus niveles de preparación.

En esa línea, la institución afirmó que los hechos registrados durante el viernes confirman la capacidad de Suecia y de la OTAN para resguardar su propio espacio aéreo y responder ante movimientos militares cerca de sus zonas de seguridad.