Qué dice el proyecto de Responsabilidad Parental que firmó el Presidente Kast

“Hagámonos cargo de nuestros hijos”. Con esa premisa, el Presidente José Antonio Kast anunció el proyecto de ley de Responsabilidad Parental.

La iniciativa fue firmada este jueves en la comuna de Independencia, y desde ahí el Mandatario hizo un llamado a “que los papás vuelvan a sintonizar con el día a día de sus hijos”.

“Antes que cualquier institución, los padres y muchas veces los abuelos son los que guían los primeros pasos de un niño”, señaló el jefe de Estado, remarcando que son ellos quienes deberían “guiar y ayudar” a su pupilo en ese camino.

Según expuso Presidencia, el proyecto pone especial énfasis en la “prevención e intervención temprana, entregando a los tribunales de familia nuevas herramientas para reforzar las competencias parentales , apoyar a las familias antes de que los problemas se agraven y sancionar a quienes incumplan gravemente sus obligaciones básicas en esta materia".

En ese sentido, la iniciativa busca “reforzar” el rol de los tutores en cuanto a la formación, orientación y supervisión de niños y adolescentes. Además de hacer efectiva la responsabilidad cuando se falla en el deber de ejercer ese rol.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, firma el proyecto de ley de Régimen de Responsabilidad Parental. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Detalles del proyecto de Responsabilidad Parental

En detalle, el proyecto contempla programas de habilidades parentales, procesos de revinculación familiar, atención psicológica o psiquiátrica y, cuando corresponda, sanciones proporcionales frente al incumplimiento persistente de los deberes parentales.

Además, crea un procedimiento especial y más expedito para que los tribunales de familia puedan actuar con rapidez ante situaciones de riesgo.

También -según explicó el gobierno- “facilita la reparación de las víctimas mediante mecanismos que agilizan las indemnizaciones por daños causados por menores de edad”.

Junto con ello, la iniciativa busca “fortalecer una cultura de corresponsabilidad familiar, siempre resguardando el interés superior de niños y adolescentes”, indicaron desde Presidencia.