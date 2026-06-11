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    Kast firma proyecto de responsabilidad parental y anticipa: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad”

    “Si queremos recuperar nuestra patria en el amplio sentido de la palabra ,tenemos que partir por cuidar a nuestros niños, y los primeros llamados a cuidar a los niños, más que el Estado", sostuvo el Mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Hasta la Municipalidad de Independencia llegó este jueves el Presidente José Antonio Kast para firmar un proyecto de ley que busca fortalecer la responsabilidad parental.

    La iniciativa, según informaron desde Presidencia, apunta a reforzar el rol de madres, padres y cuidadores en la formación, orientación y supervisión de niños y adolescentes y de hacer efectiva la responsabilidad cuando se falla en el deber de ejercer ese rol.

    Esto, aseguran debido a la “preocupación creciente de la ciudadanía respecto de situaciones de violencia, conductas de riesgo, e ilícitos protagonizados por menores de 18 años, estableciendo herramientas preventivas por un lado y sanciones graduales, rápidas y efectivas, por otro”.

    Con todo, la iniciativa “fortalece un enfoque preventivo para intervenir tempranamente y apoyar a las familias antes de que los problemas se agraven” y “establece sanciones más severas frente al incumplimiento grave y persistente de los deberes parentales, incluyendo multas, pérdida de derechos sucesorios suspensión o pérdida de la patria potestad y pérdida del derecho a solicitar alimentos”.

    También, “prioriza en todo momento el interés superior del niño, considerando las circunstancias particulares de cada grupo familiar”, “crea un procedimiento especial y más expedito en los tribunales de familia para una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de riesgo y facilita la reparación de las víctimas mediante mecanismos que agilizan la indemnización de perjuicios causados por hechos cometidos por menores de edad”.

    Esto, además de que “busca prevenir la violencia, la vulneración de derechos y la participación de niños y adolescentes en conductas delictivas mediante una intervención oportuna del Estado y las familias”.

    “Esto no busca sancionar a las familias”

    En la instancia, el Presidente entregó una declaración a los presentes. “Se nos dijo que poner un límite por mucho tiempo era reprimir. No, poner límites es de sentido común. No es reprimir, es corregir”, partió señalando.

    “Nadie quiere ser el que pone un límite, pero nosotros con esto no buscamos incomodar. Yo creo en la libertad de expresión, pero por algo tenemos algunas normativas”, continuó.

    En esa línea, aseguró que con esto no se está buscando “sancionar a las familias”, sino que “conozcan distintas herramientas que tiene el Estado para ayudarle a recuperar ese vínculo paternal”.

    “Nosotros no queremos reemplazar a la familia por el Estado, pero el Estado tiene la manera de colaborar en la educación de los hijos”, añadió.

    Dicho eso, anticipó que “esto no va a hacer a lo mejor fácil en la discusión parlamentaria, pero tenemos que ir creando conciencia. Más allá del resultado del proyecto de ley, tenemos que crear conciencia de que la familia tiene una responsabilidad respecto de lo que hacen sus hijos”.

    En su discurso, Kast también abordó las manifestaciones de estudiantes. “Si ese hijo es detenido porque está destruyendo, bueno va a pasar a tener que el padre responder o al menos nosotros tenemos que advertirle que su hijo no estaba estudiando en el colegio, se estaba manifestando en la calle”, dijo.

    “Se tiene que acabar esto de que los niños salgan a la hora que quieren del colegio si son menores de edad. Usted hoy día los ve salir de algunos establecimientos educacionales vestidos de overoles blancos con una bomba molotov a destruir lo que hay afuera y después vuelven a refugiarse al mismo colegio”, continuó.

    Para concluir, reforzó: “Esto va a generar discusión, pero nosotros no podemos permitir la irresponsabilidad, que las malas conductas no tengan una sanción”.

    “Si queremos recuperar nuestra patria en el amplio sentido de la palabra ,tenemos que partir por cuidar a nuestros niños, y los primeros llamados a cuidar a los niños, más que el Estado. son los padres y los apoderados, y el Estado tendrá que colaborar a eso. Así que tenemos un tremendo desafío por delante”, cerró.

    Más sobre:José Antonio KastResponsabilidad parental

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