Grupo Patio explora la venta de emblemático edificio de Alonso de Córdova junto a sus socios

Es una exploración que hasta ahora no tiene un proceso formal de venta, pero que anticipa un interés real: la enajenación parcial o total de uno de los edificios más emblemáticos fundados por el grupo Patio, donde hoy incluso operan sus oficinas corporativas.

Según varias fuentes, el grupo Patio está explorando la potencial venta de Patio Alonso, un edificio de oficinas clase A+ ubicado en Vitacura, en Alonso de Córdoba 3788. Según la página web de Patio, está ubicado a pasos de la futura estación de Metro, en la línea 7, tiene siete pisos y un zócalo de dos niveles (nivel calle y -1), que además alberga un programa de servicios gastronómicos y culturales. Patio tiene sus oficinas en el piso menos 1. Fue inaugurado en 2017 y cuenta con una superficie total de 12.464 metros cuadrados. En ese edificio, además, tuvo durante siete años una oficina Luis Hermosilla, la 41A, donde Leonarda Villalobos grabó subrepticiamente la conversación en la que participó también Daniel Sauer, en junio de 2023.

Pero el edificio no es de Patio, grupo que gestiona el activo a través de la sociedad Gestión de Rentas Inmobiliarias (GRI). El edificio es propiedad de la sociedad Inmobiliaria y Constructora Alonso de Córdova SpA, que es controlada a su vez por dos fondos de inversión, cada uno de los cuales tiene el 50%. Uno es el fondo de inversión LV-Patio Renta Inmobiliaria I, un vehículo con muchos otros activos y entre cuyos aportantes está la corredora de LarrainVial, con 23,7%, Metlife Seguros de Vida, con 11,3%, Principal, con 7,7% y AFP Provida, con 6,23%. El otro es un fondo que tiene como única inversión su participación en la sociedad dueña del edificio: el fondo de inversión Patio Oficinas II, donde el principal aportante es Patio, con el 38,15%. Así, indirectamente, el grupo Patio tiene en torno al 20%. Ambos fondos son administrados por LarrainVial Activos.

Personas cercanas a la operación indican que no hay ninguna decisión adoptada hasta el momento y que solo se trata de una exploración en la que ya han tomado contacto con algunos inversionistas. “Todo dependerá del precio”, indican. El aportante de uno de los fondos indica que es Patio el que tiene interés en vender la posición, sobre todo después de la última operación informada recientemente: la venta de otro activo, el edificio Patio Apoquindo. A ellos se suma el interés de otros accionistas más pequeños. “No hay nada cerrado, solo conversaciones y aun un precio no muy atractivo”, dice otra fuente.

Hace una semana, Patio informó que había llegado a un acuerdo con la gestora de fondos alternativos Invinsa, que acordó pagar US$ 48 millones por el edificio ubicado a pasos de la estación Escuela Militar, del Metro. Pero en ese caso, Grupo Patio era dueño directa e indirectamente del 100% de la propiedad. Inaugurado en 2015, el edificio de 17 pisos tiene 13.048 metros cuadrados, una superficie similar a la de Patio Alonso.

Al vender ese activo, Patio comentó las razones, que calzan con el eventual interés por vender este otro edificio de oficinas. “Es parte de la estrategia que impulsa la compañía de mantener y renovar su cartera, rotando activos y reinvirtiendo en nuevos proyectos que estamos desarrollando”, indicó entonces el gerente general de Patio, Jaime Munita.

Además, comentaron que la operación se enmarcaba en un plan estratégico que se focalizará en “las áreas de negocios en las que tienen ventajas competitivas, como son la comercial (centros comerciales vecinales y outlets) e industrial”, dijo Patio.

La propietaria del edificio, que renta sus espacios, reportó ingresos el año pasado por $ 5.868 millones.