Carabineros incorpora helicóptero multipropósito para reforzar seguridad en la Región de Coquimbo

Carabineros incorporó un nuevo helicóptero multipropósito para fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta operativa en la Región de Coquimbo.

La aeronave fue entregada por el Gobierno Regional en el marco del Convenio de Programación 2026-2030 y quedará destinada a la Sección Aérea dependiente de la Zona de Carabineros Coquimbo.

Se trata de un Airbus H135, modelo bimotor ligero multipropósito, con una autonomía cercana a las tres horas de vuelo y un alcance de hasta 630 kilómetros. Según la institución, sus características permitirán operar en zonas rurales, aisladas y de difícil acceso, especialmente en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa.

El helicóptero será utilizado en patrullajes preventivos, apoyo a operaciones policiales, servicios aeromédicos de emergencia, búsqueda y rescate de personas, fiscalización de tránsito y despliegues ante catástrofes naturales.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que la aeronave permitirá “llegar a los lugares más apartados” y reforzar la respuesta frente a emergencias y situaciones complejas.

“Es un guardián aéreo, pero conectado con toda la oferta institucional”, señaló Araya, quien agradeció el trabajo del Gobierno Regional y de las autoridades que participaron en la adquisición.