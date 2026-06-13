Carabineros incorpora helicóptero multipropósito para reforzar seguridad en la Región de Coquimbo
La aeronave Airbus H135 permitirá apoyar patrullajes preventivos, emergencias, rescates y operativos en zonas rurales o de difícil acceso de la región.
Carabineros incorporó un nuevo helicóptero multipropósito para fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta operativa en la Región de Coquimbo.
La aeronave fue entregada por el Gobierno Regional en el marco del Convenio de Programación 2026-2030 y quedará destinada a la Sección Aérea dependiente de la Zona de Carabineros Coquimbo.
Se trata de un Airbus H135, modelo bimotor ligero multipropósito, con una autonomía cercana a las tres horas de vuelo y un alcance de hasta 630 kilómetros. Según la institución, sus características permitirán operar en zonas rurales, aisladas y de difícil acceso, especialmente en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa.
El helicóptero será utilizado en patrullajes preventivos, apoyo a operaciones policiales, servicios aeromédicos de emergencia, búsqueda y rescate de personas, fiscalización de tránsito y despliegues ante catástrofes naturales.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que la aeronave permitirá “llegar a los lugares más apartados” y reforzar la respuesta frente a emergencias y situaciones complejas.
“Es un guardián aéreo, pero conectado con toda la oferta institucional”, señaló Araya, quien agradeció el trabajo del Gobierno Regional y de las autoridades que participaron en la adquisición.
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