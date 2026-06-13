Investigan homicidio frustrado en Lo Espejo: víctima se encuentra en estado de gravedad

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) investiga un homicidio frustrado ocurrido durante la madrugada de este sábado en la comuna de Lo Espejo, donde un hombre fue atacado a disparos en la vía pública.

El hecho ocurrió en el sector de calle 6 Poniente con 21 Sur, en una zona residencial. Según los primeros antecedentes, la víctima se encontraba compartiendo con otras personas y, al moverse del lugar, fue abordada por un sujeto que le habría disparado a corta distancia.

El fiscal ECOH Nicolás Beyer explicó que el hombre recibió cuatro impactos balísticos en la parte inferior del cuerpo. “Tres de ellos son con ingreso y salida de proyectil y un cuarto impacto mantiene alojada la munición en su cuerpo”, señaló.

El persecutor agregó que la víctima se encuentra “estable, grave, pero estable dentro de su gravedad”, y que alcanzó a ser entrevistada por los equipos investigadores.

De acuerdo con Beyer, el hombre relató que el ataque ocurrió de forma cercana y a corta distancia. Consultado por el posible móvil, el fiscal indicó que “el contexto o el motivo de los disparos es materia de investigación”.

Por ahora, la Fiscalía maneja como antecedente preliminar que se habría tratado de un ataque sin provocación previa.

La identificación del atacante forma parte de las diligencias en curso.