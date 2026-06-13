Chile concreta segundo envío de ayuda humanitaria a Bolivia

Un nuevo cargamento del Gobierno con ayuda humanitaria partió este 13 de junio a Bolivia, en el marco de bloqueos en carreteras que afectan su abastecimiento de servicios esenciales, medicamentos y alimentos.

Las manifestaciones con obstrucciones en rutas se extienden hace más de un mes en diferentes lugares del país liderado por Rodrigo Paz. En concreto, se trata de trabajadores y campesinos miembros de organizaciones afines al exmandatario Evo Morales, que apuntan a la renuncia del actual Presidente, en torno a la crisis económica.

Es así que este sábado a las 10 horas emprendió el vuelo un segundo avión a La Paz, con seis toneladas de insumos esenciales . El procedimiento se coordinó entre las carteras de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Interior y la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El primer viaje, que ocurrió en mayo, llevó 12 palets, equivalentes a 480 cajas de alimentos. “Seguiremos ayudando al Gobierno de Bolivia y al pueblo boliviano en esta situación. Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación”, dijo el canciller Francisco Pérez Mackenna reiterando su respaldo al Ejecutivo del país vecino.