Detienen al líder de una de las principales organizaciones que protesta contra el presidente Paz en Bolivia
Efectivos de la Policía desplegados en La Paz arrestaron a Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, a su llegada a la ciudad junto a otros manifestantes para participar en la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).
La Policía de Bolivia ha detenido este miércoles a Vicente Salazar, líder de una de las principales organizaciones convocantes de las protestas y bloqueos desatados hace más de un mes contra las políticas del presidente Rodrigo Paz.
Efectivos de la Policía desplegados en La Paz han arrestado a Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, a su llegada a la ciudad junto a otros manifestantes para participar en la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).
Durante el operativo, los agentes han empleado además gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, según ha recogido la agencia de noticias estatal ABI, que recuerda que la Policía de La Paz había advertido horas antes a la ciudadanía que no circulara por el centro de la localidad a partir del mediodía tras detectar la presencia de “personas portando palos, hondas, petardos, dinamita y otros objetos” en las movilización anunciada.
Las protestas estallaron en La Paz hace ya más de 40 días y se han ido extendiendo a otras partes del país, con enfrentamientos con las fuerzas policiales y el levantamiento de cerca de 100 bloqueos, la mayoría de ellos en La Paz y Cochabamba, bastión político del expresidente Evo Morales.
A la huelga indefinida convocada por la COB, el principal sindicato del país, se han sumado los bloqueos de carreteras liderados, en parte, por colectivos campesinos y rurales. En un primer momento, los manifestantes exigían mejoras de vida y de condiciones en sus sectores, en medio de la honda crisis social y económica que viene arrastrando el país en los últimos años, si bien con el paso de los días han establecido como condición la renuncia de Paz.
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