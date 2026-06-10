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    Detienen al líder de una de las principales organizaciones que protesta contra el presidente Paz en Bolivia

    Efectivos de la Policía desplegados en La Paz arrestaron a Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, a su llegada a la ciudad junto a otros manifestantes para participar en la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).

    Por 
    Europa Press
    Vicente Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari.

    La Policía de Bolivia ha detenido este miércoles a Vicente Salazar, líder de una de las principales organizaciones convocantes de las protestas y bloqueos desatados hace más de un mes contra las políticas del presidente Rodrigo Paz.

    Efectivos de la Policía desplegados en La Paz han arrestado a Salazar, dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, a su llegada a la ciudad junto a otros manifestantes para participar en la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).

    Durante el operativo, los agentes han empleado además gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, según ha recogido la agencia de noticias estatal ABI, que recuerda que la Policía de La Paz había advertido horas antes a la ciudadanía que no circulara por el centro de la localidad a partir del mediodía tras detectar la presencia de “personas portando palos, hondas, petardos, dinamita y otros objetos” en las movilización anunciada.

    Las protestas estallaron en La Paz hace ya más de 40 días y se han ido extendiendo a otras partes del país, con enfrentamientos con las fuerzas policiales y el levantamiento de cerca de 100 bloqueos, la mayoría de ellos en La Paz y Cochabamba, bastión político del expresidente Evo Morales.

    A la huelga indefinida convocada por la COB, el principal sindicato del país, se han sumado los bloqueos de carreteras liderados, en parte, por colectivos campesinos y rurales. En un primer momento, los manifestantes exigían mejoras de vida y de condiciones en sus sectores, en medio de la honda crisis social y económica que viene arrastrando el país en los últimos años, si bien con el paso de los días han establecido como condición la renuncia de Paz.

    Más sobre:BoliviaprotestasRodrigo PazVicente SalazarFederación de Campesinos Túpac KatariCOBLa PazBloqueosMundo

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