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    PDI detiene a dos imputados por homicidio ocurrido en Lampa y a una mujer por drogas

    El crimen se registró el pasado 30 de mayo en el sector de Batuco. Según la investigación, la víctima habría estado privada de libertad por cerca de nueve horas antes de ser asesinada.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI detiene a dos imputados por homicidio ocurrido en Lampa y a una mujer por drogas. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, junto a la Fuerza de Tarea de Investigación de Homicidios, detuvieron a dos ciudadanos venezolanos por su presunta participación en un homicidio con arma de fuego ocurrido en la comuna de Lampa.

    El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación coordinada con el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), por el asesinato de un hombre de 31 años, registrado la noche del 30 de mayo de 2026.

    El hecho ocurrió en la caletera de la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 31, en el sector de Batuco, comuna de Lampa.

    De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, los imputados habrían mantenido a la víctima privada de libertad por aproximadamente nueve horas al interior de un inmueble ubicado en la misma comuna.

    PDI detiene a dos imputados por homicidio ocurrido en Lampa y a una mujer por drogas

    Según la indagatoria, el hecho tendría su origen en conflictos asociados a deudas vinculadas al tráfico de drogas.

    Tras las diligencias investigativas, los detectives lograron establecer la identidad y presunta participación de los involucrados, por lo que se gestionaron procedimientos de entrada y registro en inmuebles ubicados en las comunas de La Cisterna y Lampa.

    Durante los operativos fueron detenidos dos hombres por su presunta responsabilidad en el homicidio investigado. Además, una mujer fue aprehendida por infracción flagrante a la Ley 20.000.

    En los procedimientos, la policía incautó vestimentas atribuidas a uno de los presuntos autores del crimen, munición balística calibre 9 milímetros, 597 gramos de cocaína y 67 gramos de cannabis dosificada.

    Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar la totalidad de responsabilidades asociadas al caso.

    PDI detiene a dos imputados por homicidio ocurrido en Lampa y a una mujer por drogas DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
    Más sobre:PDILampaDetenidosDrogasHomicidioPolicial

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