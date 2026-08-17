La película sobre Charles de Gaulle que se volvió éxito de taquilla en Francia

El general Charles De Gaulle habría “vuelto a unir a los franceses”, pero esta vez, en las salas de cine. Una “biopic” en dos partes, basada en una biografía de De Gaulle escrita por un autor británico, se ha convertido en el éxito sorpresa del verano en los cines franceses.

“La Bataille de Gaulle”, en sus dos partes, ha atraído a 5 millones de espectadores desde su estreno en junio. Esto, rivalizando con superproducciones de Hollywood como Spider-Man: Brand New Day y La Odisea de Cristopher Nolan.

El historiador Henry Rousso, especialista en la Segunda Guerra Mundial, afirmó al diario The Guardian: “Hay muy pocas películas en el cine francés que puedan calificarse de ‘épica’ histórica, y esta es una de ellas. El director ha logrado su propósito, tal vez porque se trata de una de las mayores epopeyas de la historia de Francia”.

Rodaje de la película La Bataille de Gaulle.

Las películas, ambas de casi tres horas de duración y con un costo de producción de hasta 80 millones de euros, son una adaptación de la biografía de De Gaulle publicada en 2018 “A Certain Idea of ​​France: The Life of Charles de Gaulle”, de Julian Jackson, profesor de Historia en la Queen Mary University de Londres.

La primera entrega, “L’Âge de fer” (La Edad de Hierro), narra el viaje de De Gaulle a Londres en junio de 1940 y la fundación de las fuerzas de la Francia Libre para combatir a los nazis. En esto destaca la batalla de Bir Hakeim, en la que 3.700 soldados de la Francia Libre resistieron durante 16 días en el desierto de Libia frente a 37 mil tropas nazis comandadas por Erwin Rommel, permitiendo así la retirada del Octavo Ejército británico.

La segunda parte, “J’écris ton nom” (Escribo tu nombre), abarca el resto de la guerra hasta la liberación de Francia en 1944.

Après un démarrage poussif, l'étonnant parcours du film sur le général De Gaullehttps://t.co/c0kNNrYDGj — BFM (@BFMTV) July 3, 2026

Charles de Gaulle fue el líder de la resistencia francesa contra los nazis. Uno de los momentos más icónicos de su historia fue el llamado del 10 de junio de 1940, cuando siendo un general poco conocido, se sentó en un estudio de la BBC en Londres y llamó a los franceses para que resistieran ante la ocupación nazi y el gobierno títere de Vichy.

A ojos del primer ministro británico, Winston Churchill, De Gaulle era un personaje arrogante, obstinado y desafiante. Tanto para él como para los Aliados, el general era un “dolor de cabeza”, sin embargo, el francés nunca dejó de creer en la grandeza de Francia ni en la necesidad de la resistencia. Después de la guerra, De Gaulle se volvería una figura central de la política francesa, llegando a la presidencia entre 1959 y 1969.

Simon Abkarian y Antonin Baudry, actor principal y director de La Bataille de Gaule.

La recepción de la película en Francia describe una curiosa “remontada”. En los días posteriores al estreno de la primera entrega el 3 de junio, todo parecía indicar que sería un fracaso de taquilla. Pero entonces, por un giro providencial, el filme resurgió, iniciando un regreso triunfal que impulsó la segunda entrega hacia un éxito arrollador.

“La Edad de Hierro” registró alrededor de 380 mil espectadores en su primera semana, muy lejos del millón esperado para una saga de dos partes que costó unos 80 millones de euros, o incluso más. En la segunda semana, la película perdió el 40% de su público, lo que agravó el desastre. Durante la tercera semana (del 17 al 23 de junio), la película, sorprendentemente, comenzó a repuntar un 17%.

The Charles de Gaulle movie that came out this summer has captured the zeitgeist of French politics ahead of next year’s presidential election.



And candidates across the political spectrum agree:



It’s a masterpiece.



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En medio de esta situación, la productora y distribuidora Pathé apostó a fondo y adelantó el estreno de la segunda película, “Escribo tu nombre” una semana, al viernes 26 de junio, para aprovechar los cuatro días del Festival de Cine (del 28 de junio al 1 de julio) y sus entradas a 5 euros. El resultado fue un milagro: durante su cuarta semana, la primera película experimentó un aumento del 114% en la asistencia respecto a la semana anterior.

“Lo que está ocurriendo es excepcional”, confirma Eric Marti, del sitio web especializado Comscore France, a Le Monde. Entre los motivos del éxito, curiosamente, está la ola de calor, y Marti cree que en ese contexto el público acudió en masa a los cines con aire acondicionado. Dos películas, de dos horas y 40 minutos cada una, suelen ser una desventaja, pero la idea de pasar cinco horas en un ambiente fresco habría convencido a los franceses.

Charles de Gaulle en un Citroën.

Más allá de eso, el “mito” de De Gaulle coincide con una figura clásica de la historia francesa. La historiadora francesa Alya Aglan, profesora de la Universidad Panthéon-Sorbonne de París y coautora del libro superventas “De Gaulle, France and the World”, afirmó: “En la historia de Francia, siempre hemos tenido un ‘hombre providencial’: alguien que llegó en el momento justo y transformó una situación de debilidad en una posición de fortaleza”.

“El entusiasmo que la película despierta entre los jóvenes se debe a que están descubriendo facetas de una historia que desconocían: la de un hombre que conoció el fracaso, las dudas y los golpes duros, y que encarnó el espíritu de la resistencia al mantenerse fiel a sí mismo contra viento y marea, incluso a costa de parecer ridículo en ocasiones”, indica Aglan sobre la figura de De Gaulle.

«La solitude du général de Gaulle m'a frappé», confie Simon Abkarian qui incarne Charles de Gaulle dans «La Bataille de Gaulle», film dont le premier chapitre sort le 3 juin au cinéma. L’acteur explique avoir voulu «rendre son humanité» au grand homme.

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No todo el mundo comparte el entusiasmo. Arnaud Teyssier, también historiador y biógrafo de De Gaulle, calificó la película biográfica de “tira cómica” que no hacía justicia a su protagonista. “La película no carece de grandes atractivos: contó con un presupuesto elevado y un buen reparto, y se basa en una biografía justamente respetada. Sin embargo, la decepción es igualmente grande”, escribió en el semanario Le Point.

Hablando de lo que serían inexactitudes historiográficas, Teyssier menciona un episodio en que el general francés discute con el primer ministro Winston Churchill, y rompe una silla en medio de una confrontación furiosa.

Opening sequence of the battle of Bir Hakeim (1942) in The Battle of de Gaulle, an epic two-part film that chronicles General Charles de Gaulle's journey throughout #WW2 and, more broadly, the story of the Free French Forces. Released in France this summer, this 🇫🇷 big-budget… pic.twitter.com/09RNocRCse — Tom Antonov (@Tom_Antonov) August 5, 2026

Julian Jackson es la principal autoridad británica en la figura de Charles de Gaulle y autor de la biografía de 2018 “A Certain Idea of ​​France”, que inspiró la película. Respecto al momento citado por Teyssier, Jackson es tajante: “La escena en la que se rompe la silla es real”.

En su opinión, la película retrata acertadamente la relación entre Churchill y de Gaulle. “Es, básicamente, una relación de amor-odio con Churchill”, afirma. “Dos personalidades poderosas, ambas con un cierto aire romántico y ambas, en cierto modo, habitadas por la historia”, concluyó.