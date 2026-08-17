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    A un año de la intervención en Meiggs: Santiago destaca erradicación de 5 mil toldos y más de 1.600 puestos informales

    El alcalde de Santiago adelantó que ahora viene una nueva etapa en la intervención del barrio, la que estará enfocada en mejorar el entorno del sector recuperado.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    A fines de julio de 2025, la Municipalidad de Santiago junto a la Delegación Presidencial regional dieron inicio al Plan de Recuperación Estratégica del Barrio Meiggs (REM), operativo orientado a recuperar el espacio público y enfrentar las mafias vinculadas al comercio ilegal.

    A un año de su puesta en marcha, este lunes el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, junto a dirigentes del barrio Meiggs hicieron un balance de la estrategia.

    Según las cifras expuestas, el plan ha contemplado más de 500 operativos y la presencia permanente de 150 agentes de seguridad municipal.

    Estas acciones permitieron erradicar cerca de 5.000 toldos y 1.645 puestos informales, reducir el polígono crítico de 28 a 15 cuadras y recuperar 181 mil m² de espacio público.

    A ello se suma el retiro de más de 500 toneladas de escombros, el decomiso de 20 mil especies y la fiscalización de más de 30 bodegas utilizadas como centros de acopio clandestino.

    “Hoy, después de más de un año, podemos mostrar resultados concretos: recuperamos calles, retiramos miles de toldos y puestos informales y, sobre todo, estamos devolviendo tranquilidad a quienes trabajan y vienen a comprar a Meiggs”, señaló el alcalde Desbordes.

    El Municipio destacó además avances en seguridad. Según señalaron, el comparar el primer trimestre de 2024 con igual período de 2026, los robos por sorpresa disminuyeron 77%, los hurtos simples 71% y los robos con violencia o intimidación 60%.

    “Esto demuestra que cuando hay decisión, coordinación y presencia permanente, los resultados llegan”, destacó Desbordes.

    Respecto a la fiscalización, el balance reveló que, en virtud del trabajo conjunto con el Servicio de Impuestos Internos se revisaron operaciones por US$356 millones correspondientes a 111 contribuyentes, con US$6,7 millones recaudados por rectificaciones tributarias y querellas por más de US$16,6 millones.

    Además, el programa municipal Patente Ágil permitió regularizar patentes comerciales a 33 vendedores informales de la zona.

    El presidente del sindicato Paseo Salvador Sanfuentes, José Oliva, valoró los avances. “Durante mucho tiempo esperamos que se pudiera recuperar este barrio y volver a trabajar con mayor tranquilidad. Hoy vemos cambios importantes y nuevamente tenemos la posibilidad de que nuestros clientes puedan venir, que las familias puedan recorrer el barrio y que los comerciantes podamos desarrollar nuestra actividad de mejor manera”.

    Nueva etapa

    El alcalde adelantó que ahora viene una nueva etapa en la intervención del barrio Meiggs, la que estará enfocada en mejorar el entorno del sector recuperado.

    En concreto, desde el Municipio detallaron que este nuevo periodo contempla obras de infraestructura, iluminación, limpieza y hermoseamiento, de manera que “se traduzca en un mejor lugar para comerciantes, trabajadores y visitantes”.

    “Esto no termina aquí. Nos queda avanzar hacia Abate Molina y consolidar todo lo que hemos recuperado. Estamos trabajando con el gobierno para seguir extendiendo esta intervención”, sostuvo el jefe comunal.

    Más sobre:Barrio MeiggsMeiggsToldos azulesToldosPuestos informales

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