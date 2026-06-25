Liderado por el DT más joven del Mundial 2026: Alemania pide ser candidato para romper una sequía de casi una década

Por historia y por el peso de las estrellas de su escudo, Alemania está llamado a ser siempre un postulante al título de la Copa del Mundo. Sin embargo, sus antecedentes y actualidad la ubican en una segunda línea, detrás de Francia, España, Argentina o incluso Portugal. Las malas presentaciones en los últimos Mundiales se convirtieron en una mochila pesada. Por lo mismo, asegurar su pase a dieciseisavos de final en Norteamérica 2026, en el segundo juego, no solo significa alivio, también sacarle el polvo a su estirpe.

El agónico triunfo sobre Costa de Marfil, remontando el marcador, le permitió a los germanos asegurar su presencia en la siguiente etapa. Después de 12 años, volvió a pasar la fase de grupos. La última vez fue en Brasil 2014, donde alcanzó la final y se coronó campeón gracias al gol de Mario Götze a Argentina. En Rusia, con Joachim Löw en la banca, salió último de su zona con tres puntos, después de Suecia, México y Corea del Sur. Posteriormente, en Qatar, el seleccionado de Hansi Flick (hoy técnico del Barcelona) quedó tercero tras Japón y España. Dos sonoros fracasos.

A diferencia de otros elencos, Alemania no cuenta con una gran estrella. En cuadros como Argentina, con Messi; o Francia, con Mbappé, se hace más fácil identificar quién es el sobresaliente. Pero en la Mannschaft el desafío tiene que ser colectivo. Para ello, la labor del entrenador resulta importante. Para enmendar un rumbo extraviado, Julian Nagelsmann asumió la banca en septiembre de 2023, con miras a la Eurocopa del año siguiente, donde eran los anfitriones.

Con 38 años, es el entrenador más joven del Mundial 2026. Es el único DT Sub 40 de la competición. La precocidad en la carrera de Nagelsmann en la banca no es algo de hoy. Tiene el récord de ser el técnico más joven de la historia de la Bundesliga, al dirigir al Hoffenheim (donde tuvo a Eduardo Vargas) en 2016 con solo 28 años. Su mentor (o influenciador) está en otra selección de la Copa del Mundo: Thomas Tuchel, DT de Inglaterra.

De la mano de Nagelsmann, Alemania atraviesa por su mejor racha desde 1980: 11 triunfos consecutivos (contando partidos de las Clasificatorias de la UEFA, amistosos y lo que va del Mundial ’26). La última caída fue el 4 de septiembre del año pasado, 2-0 visitando a Eslovaquia.

Nueve años sin ganar algo

La selección alemana absoluta atraviesa por una extensa sequía de títulos. Ya son nueve años en los que no tiene logros tangibles en su palmarés. El último tiene directa relación con Chile. Porque fue la Copa Confederaciones 2017. Si bien los germanos llevaron un equipo B, llegaron a la final ante la Roja que dirigía Juan Antonio Pizzi, con la Generación Dorada en pleno. Lars Stindl hizo el único gol del compromiso, en San Petersburgo. De ese equipo, permanecen algunos como Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich y Leon Goretzka.

De ahí en adelante, quedó fuera en dos Mundiales en la fase grupal. Tampoco le fue bien en la Eurocopa: octavos de final en 2020, y cuartos en 2024. Mientras que en la UEFA Nations League, solo en una de las cuatro participaciones se metió en el Final Four. Cayó en semifinales ante Portugal y finalmente acabó en la cuarta posición.

Deniz Undav. (Xinhua/Zou Zheng) Zou Zheng

Undav, el de los goles

Miroslav Klose ha salido a la palestra por el récord de goles en Copas del Mundo. El polaco nacionalizado alemán fue el último gran centrodelantero que ha tenido el seleccionado. Una constante búsqueda de un nuevo ariete ha arrojado nombres como Nick Woltemade, hoy en el Newcastle. En los dos primeros partidos, Nagelsmann optó por Kai Havertz, mediocampista ofensivo reconvertido en un punta. Si bien ocupa esa demarcación tanto en Alemania como en el Arsenal, no es su puesto natural. Parece que la solución a esa falta de un artillero se llama Deniz Undav.

Con 29 años, el atacante del Stuttgart (1,79 m) ha emergido como el artillero teutón en Norteamérica, entrando desde el banco. Ante Curazao, aportó con un gol y dos asistencias en 26 minutos. Mientras que contra Costa de Marfil, hizo un doblete en media hora. Le solucionó las inquietudes al entrenador.

Nació en Varel y creció en Achim, cerca de la ciudad de Bremen, en el seno de una familia kurdo-yazidí. Su padre es de la aldea de Işıklı, en el distrito de Viranşehir de la provincia de Urga, en el sureste de Turquía. Mientras que su madre es de la aldea de Berzan, cerca de Hasakah, Siria. Su abuelo paterno emigró a Alemania tras el Golpe de Estado de 1980 en Turquía, periodo en el cual muchos yazidíes abandonaron la región. Antes de llegar a la Bundesliga, Undav tuvo que combinar su carrera deportiva, como futbolista semiprofesional en la cuarta división alemana, con un empleo como operario en una fábrica, con turnos de ocho horas.

Llegó al Mundial tras una destacada temporada en Stuttgart, con 19 goles y seis asistencias en 29 partidos durante la última Bundesliga. Es el primer futbolista de ascendencia yazidí en representar a Alemania en un gran torneo. Ya tiene el aval del histórico Thomas Müller. “¡Ese es el gen del delantero! Aprovecha la oportunidad y sabe que es una ocasión de gol; nada nuevo para Deniz. Siempre que se le presenten los espacios: ¡A disfrutar con Undav!“, lanzó en TV el campeón del mundo en 2014.