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    ¿Qué país viaja más? Zoom a los trayectos de las selecciones por Canadá, México y Estados Unidos

    Además de alta exigencia por competir en la cita planetaria, las selecciones suman el desgaste por los extenuantes viajes a través de tres países distintos. En la región, Paraguay y Argentina son los más beneficiados, mientras que Ecuador es el más perjudicado. Francia, uno de los candidatos, es de lo que menos recorre.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Las 48 selecciones del Mundial 2026 viajan a lo largo y ancho de Norteamérica.

    Una de las principales preocupaciones a la hora de organizar el Mundial 2026 es el gran desafío logístico que supone que 48 selecciones se desplacen a través de tres sedes distintas. La Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá cuenta con 16 ciudades anfitrionas y, muchas veces, los elencos participantes tienen que trasladarse largas distancias para moverse entre estadios. En varios casos, de hecho, cruzan fronteras para moverse hasta otro país.

    Si bien la programación entre cada jornada de la fase de grupos indica que hay un margen considerable para recuperarse entre un trayecto y otro, lo cierto es que los extenuantes viajes suman un desgaste extra a la hora de competir en una competición de este calibre.

    Para la presente edición, el cansancio será mayor si se tiene en cuenta la amplia diferencia que se exhibió en Qatar 2022. La organización en el país árabe se caracterizó por ser en un territorio acotado y donde las delegaciones podían desplazarse en cuestión de minutos a través de autobuses. En Norteamérica es diametralmente distinto. Por poner en perspectiva, en la Copa del Mundo pasada el promedio estimado fue de apenas 138 kilómetros totales por equipo durante toda la fase de grupos. En 2026, la distancia promedio que recorrerá cada selección durante la primera ronda será de 2.075 kilómetros.

    Sin embargo, para algunos combinados este asunto no será un problema. Y es que la designación de sedes para ciertas selecciones contó con la cercanía entre las ciudades donde se disputarán los juegos. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de un elenco sudamericano.

    Paraguay tiene el privilegio de ser la selección que menos viajará entre los representantes de la Conmebol. La escuadra guaraní solo se moverá dentro del Estado de California, entre Los Ángeles y San Francisco, con un total de 497 kilómetros. A nivel de los 48 participantes, será la segunda que menos se desplace.

    Siguiendo el GPS de los equipos de Sudamérica, Argentina aparece como el quinto que menos viaja en la región. Los vigentes monarcas del mundo solo recorrerán 741 kilómetros entre Kansas City y Dallas. Luego, en el cuarto puesto, Brasil surge con 1.760 kilómetros entre Nueva Jersey, Filadelfia y Miami.

    En el podio, la Uruguay de Marcelo Bielsa se ubica en el tercer lugar con 2.430 kilómetros. La Celeste cruzará el Golfo de México, pues tendrá sus primeros dos duelos en Miami y luego finaliza en Guadalajara. Una situación similar vive Colombia, pues inicia su periplo en Ciudad de México, pasa por Guadalajara y remata en Miami. Son 2.896 kilómetros para los cafetaleros. En la parte más alta, en tanto, Ecuador se erige como el sudamericano con el trayecto más amplio, con un total de 3.236 kilómetros, desglosados en sus viajes por Filadelfia, Kansas City y Nueva Jersey.

    Ecuador es la selección sudamericana que más viaja en el Mundial 2026. Foto: (Xinhua/Xu Chang). Xu Chang

    Unos viajan mucho

    Ahora, si el ejercicio se replica en el resto de selecciones, Bosnia y Herzegovina es el equipo que más viaja durante la fase de grupos en el Mundial 2026. La nación balcánica, que clasificó tras eliminar a Italia en el repechaje UEFA, volará por Canadá y Estados Unidos, sumando 5.059 kilómetros. El largo recorrido se debe a que partieron en Toronto, que se ubica en la zona Este de Norteamérica, y luego cruzarán todo el territorio estadounidense para jugar en la Costa Oeste. Su segundo duelo es en Los Ángeles y el tercero en Seattle, ambos puntos que se ubican a los extremos del país (sur y norte, respectivamente).

    En el segundo lugar está Argelia, con 4.782 kilómetros de trayecto. Si bien los africanos solo se mueven dentro de dos ciudades, sufrirán con la extensa distancia entre una y otra. Kansas City, donde debutaron ante Argentina, está ubicado en el corazón de EE.UU. y su próximo destino, que es San Francisco, está a orillas del océano Pacífico. Posteriormente, en el tercer lugar, aparece República Checa. Los europeos también cuentan con la particularidad de que se mueven por dos países: son 4.523 kilómetros totales, entre Guadalajara, Atlanta y Ciudad de México.

    Del lado de los que menos viajan surge Egipto, la mencionada Paraguay y Francia. Los Faraones recorren Canadá y Estados Unidos, pero la particularidad está en que se alojan en las ciudades de Seattle y Vancouver, que son casi vecinas. Son 384 kilómetros para Mohamed Salah y compañía. Los galos, en tanto, solo transitan 537 kilómetros por las ciudades de Nueva Jersey, Filadelfia y Boston. Todas son de la Costa Este. Los viajes cortos son, sin lugar a dudas, un beneficio para unos Les Bleus que se alzan como uno de los favoritos al título con Kylian Mbappé a la cabeza.

    Revisa los kilómetros totales de las 48 selecciones en el Mundial 2026:

    PaísesKilómetros
    1° Bosnia y Herzegovina5.059
    2° Argelia4.782
    3° República Checa4.523
    4° Sudáfrica3.926
    5° RD Congo3.653
    6° Canadá3.353
    7° Bélgica3.297
    8° Ecuador3.236
    9° Estados Unidos3.106
    10° Austria3.054
    11° Colombia2.896
    12° Inglaterra2.769
    13° Curazao2.702
    14° Alemania2.636
    15° Croacia2.507
    16° Turquía2.467
    17° Cabo Verde2.467
    18° Uruguay2.430
    19° España2.364
    20° Uzbekistán2.338
    21° Jordania2.312
    22° Suiza2.243
    23° Arabia Saudita2.082
    24° Haití2.030
    25° Escocia1.971
    26° Brasil1.760
    27° Marruecos1.749
    28° Nueva Zelanda1.744
    29° Japón1.680
    30° Túnez1.580
    31° Irán1.553
    32° Portugal1.544
    33° Qatar1.517
    34° Países Bajos1.408
    35° Australia1.332
    36° Ghana1.092
    37° Costa de Marfil1.091
    38° Suecia1.028
    39° Irak949
    40° México933
    41° Argentina741
    42° Corea del Sur637
    43° Noruega548
    44° Senegal540
    45° Panamá540
    46° Francia537
    47° Paraguay497
    48° Egipto384
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