En Uruguay no aprueban el debut de la Celeste de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

Uruguay se enredó en el debut. Este lunes, en Miami, el equipo que dirige Marcelo Bielsa no pudo derrotar a Arabia Saudita y solo igualó 1-1, por el Grupo H de la Copa del Mundo. De hecho, la selección asiática comenzó ganando en el primer tiempo y la Celeste recién lo pudo empatar a los 80 minutos, gracias a una anotación de Maximiliano Araújo. Por estas razones, los charrúas no quedaron conformes con el desempeño de su combinado.

Los medios de comunicación de ese país, a pesar de que consideraron que su equipo mereció mejor suerte, criticaron algunas cosas, como el primer tiempo que mostró. Así lo valoró El Observador: “Tras regalar un tiempo, la celeste reaccionó en el complemento, mejoró y rescató un empate en su debut por el Mundial 2026. La selección uruguaya de Marcelo Bielsa empató 1-1 en estreno en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, correspondiente al grupo H”.

Un análisis parecido hizo Fútbol.uy, que también evaluó mal la primera parte del elenco de Bielsa: “Soporífero primer tiempo, sin un plan B de Uruguay ante una discreta Arabia. La Celeste hizo circular la pelota sin velocidad y no tuvo inventiva para doblegar a una defensa que la perfiló para la izquierda”.

Foto: selección de Arabia Saudita en X.

No obstante, después destacaron el cambio para el segundo tiempo: “Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en Miami, pero mereció mucho más. Al Amri adelantó a los asiáticos, Maxi Araújo lo empató y el equipo buscó hasta el final la victoria. Un punto para cada uno en el grupo”.

En tanto, El País de Uruguay también consideró que el empate fue poco: “La Celeste dejó todo, pero se tuvo que conformar con el empate. Un gol de Abdulelah Al Amri a los 40′ puso en ventaja a los árabes, pero a los 79′, Maxi Araújo logró la igualdad para el equipo de Marcelo Bielsa en el Hard Rock Stadium de Miami".

Lo que viene

El próximo partido para Marcelo Bielsa y sus dirigidos será contra Cabo Verde, el domingo 21 de junio en Miami, mientras que el viernes 26 cerrará su participación en el Grupo H ante España en Guadalajara.

De momento, con los empates de los charrúas ante Arabia Saudita y de Cabo verde contra los hispanos, la zona marcha igualada, todos con un punto.