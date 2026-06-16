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    En Uruguay no aprueban el debut de la Celeste de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026

    Pese a que los medios de comunicación charrúas destacaron que su selección mereció mejor suerte, no quedaron conformes con el 1-1 ante Arabia Saudita.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: selección de Arabia Saudita en X.

    Uruguay se enredó en el debut. Este lunes, en Miami, el equipo que dirige Marcelo Bielsa no pudo derrotar a Arabia Saudita y solo igualó 1-1, por el Grupo H de la Copa del Mundo. De hecho, la selección asiática comenzó ganando en el primer tiempo y la Celeste recién lo pudo empatar a los 80 minutos, gracias a una anotación de Maximiliano Araújo. Por estas razones, los charrúas no quedaron conformes con el desempeño de su combinado.

    Los medios de comunicación de ese país, a pesar de que consideraron que su equipo mereció mejor suerte, criticaron algunas cosas, como el primer tiempo que mostró. Así lo valoró El Observador: “Tras regalar un tiempo, la celeste reaccionó en el complemento, mejoró y rescató un empate en su debut por el Mundial 2026. La selección uruguaya de Marcelo Bielsa empató 1-1 en estreno en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita, correspondiente al grupo H”.

    Un análisis parecido hizo Fútbol.uy, que también evaluó mal la primera parte del elenco de Bielsa: “Soporífero primer tiempo, sin un plan B de Uruguay ante una discreta Arabia. La Celeste hizo circular la pelota sin velocidad y no tuvo inventiva para doblegar a una defensa que la perfiló para la izquierda”.

    Foto: selección de Arabia Saudita en X.

    No obstante, después destacaron el cambio para el segundo tiempo: “Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en Miami, pero mereció mucho más. Al Amri adelantó a los asiáticos, Maxi Araújo lo empató y el equipo buscó hasta el final la victoria. Un punto para cada uno en el grupo”.

    En tanto, El País de Uruguay también consideró que el empate fue poco: “La Celeste dejó todo, pero se tuvo que conformar con el empate. Un gol de Abdulelah Al Amri a los 40′ puso en ventaja a los árabes, pero a los 79′, Maxi Araújo logró la igualdad para el equipo de Marcelo Bielsa en el Hard Rock Stadium de Miami".

    Lo que viene

    El próximo partido para Marcelo Bielsa y sus dirigidos será contra Cabo Verde, el domingo 21 de junio en Miami, mientras que el viernes 26 cerrará su participación en el Grupo H ante España en Guadalajara.

    De momento, con los empates de los charrúas ante Arabia Saudita y de Cabo verde contra los hispanos, la zona marcha igualada, todos con un punto.

    Más sobre:FútbolMarcelo BielsaUruguayMundial 2026

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