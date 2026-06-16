SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Bielsa no puede festejar en su regreso al Mundial: Arabia Saudita le arranca un amargo empate a Uruguay en su estreno

    El conjunto charrúa fue sorprendido por el elenco asiático, en el retorno del DT a la máxima cita tras 16 años. Así, todo queda igualado en el Grupo H, donde también igualaron España y Cabo Verde.

     
    Uruguay dominó gran parte del encuentro, pero también cometió errores. Foto: Saudi National Team.

    Dieciséis años después de su última aparición en un Mundial, Marcelo Bielsa volvió a dirigir en la máxima cita. Ya no con la Roja, sino que con Uruguay, el rosarino y sus pupilos debutaron en Norteamérica 2026 ante Arabia Saudita en Miami, un encuentro que levantó mucha expectativa.

    Además, el sorpresivo empate de España y Cabo Verde le daba la posibilidad a la Celeste de llegar a la punta. Naturalmente debía ratificar todo su favoritismo frente al elenco de Medio Oriente. Sin embargo, solo pudo conformarse con un agrio empate 1-1.

    En el comienzo, los charrúas salieron decididos a buscar el arco rival, instalándose en campo adversario. A los 4′, Maximiliano Araujo remató de distancia y el portero Alowais puñeteó el balón. Sin embargo, esa intensidad se fue diluyendo y también la precisión.

    Con el correr de los minutos, los saudíes se asentaron en el encuentro, mientras que el mensaje de Bielsa hacia sus dirigidos era de paciencia, especialmente a la hora de hacer circular el balón ante una escuadra que se mantuvo atenta para aprovechar algún error en la salida y desde ahí poder lastimar tal como lo hicieron en el Mundial pasado cuando derrotaron a Argentina en el debut.

    Durante el cada vez más mal ponderado cooling break, el DT argentino intentó reorganizar al equipo y darle más libertad a Federico Valverde. Así, los rioplatenses parecían recuperar el ímpetu del inicio. A los 30′, un pivoteo de Araujo fue conectado de cabeza por Matías Viña, obligando al lucimiento del portero.

    A los 38′, Arabia Saudita se atrevió y casi abre la cuenta. Fernando Muslera estuvo fenomenal para sacar un remate de Abdulelah Alamri en plena área tras una pelota detenida. Una advertencia que tardaría apenas tres minutos en hacerse realidad. Y fue el propio Alamri el encargado de concretarla metiendo el pie, luego de que Muslera estuviera débil en contener un cabezazo de Kanno, quien le ganó en el brinco a Rodrigo Betancur.

    El tanto fue una bofetada en la cara de los uruguayos. Antes del descanso, Federico Viñas hizo volar eficazmente a Alowais, pero el marcador no se movió.

    Salvando el honor

    Un invisible Darwin Núñez salió en el entretiempo para dar paso a Agustín Cannobio y Juan Manuel Sanabria reemplazó a Viña, con el objetivo de intentar dar vuelta la situación.

    Al minuto del complemento, Alowais salvó magistralmente una palomita de Viña. Una jugada que marcó la pauta de lo que iba a ser la segunda mitad del encuentro, donde los charrúas se instalaron decididamente en la zona contraria, explotando las bandas y los centros al área, tomando en cuenta su éxito en el juego aéreo ofensivo.

    A los 60′, Manuel Ugarte se animó a probar de distancia y casi consigue el empate, pero su disparo se estrelló en el tubo derecho del meta de los Halcones Verdes.

    Cuando las ideas se estaban agotando, llegó el empate uruguayo. Un cabezazo de Viñas fue despejado flojamente por el portero Alowais y, en el rebote, Maxi Araujo definió cruzado para poner el 1-1, a los 80′, y darle un poco más de justicia al partido. Fue su última jugada en el partido, porque Bielsa lo sacó tras anotar.

    La paridad fue inyección anímica para los orientales, quienes mantuvieron la presión en busca de cambiar su suerte. Alowais tuvo un par de grandes intervenciones para mantener y sacar un punto que puede valer mucho en el Grupo H, donde todo está igualado tras el empate de la mañana entre España y Cabo Verde.

    Más sobre:Mundial 2026UruguayArabia SauditaMarcelo BielsaAbdulelah Alamri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump asegura que Irán renunció a desarrollar armas nucleares y desmiente supuesto pago de US$300 millones de EE.UU.

    Complejo volcánico Nevados de Chillán sube a alerta amarilla tras aumento de actividad: declaran alerta preventiva para Pinto y Coihueco

    Cámara aprueba por unanimidad comisión investigadora para indagar sobreestimación de producción en Codelco

    En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Complejo volcánico Nevados de Chillán sube a alerta amarilla tras aumento de actividad: declaran alerta preventiva para Pinto y Coihueco
    Chile

    Complejo volcánico Nevados de Chillán sube a alerta amarilla tras aumento de actividad: declaran alerta preventiva para Pinto y Coihueco

    Cámara aprueba por unanimidad comisión investigadora para indagar sobreestimación de producción en Codelco

    En espera de la respuesta de Nicolás Grau: comisión revisora fija fechas para revisar AC contra exministro

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”
    Negocios

    CMF posterga la entrada en vigencia de norma que prohíbe otorgar crédito a directores y sociedades “aguas abajo”

    El empleador frente a la Ley de Datos: Obligaciones urgentes

    SEA declara inadmisible recurso contra proyecto de Dreams en Talca

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    El mea culpa de Bélgica tras igualar ante Egipto en el Mundial: “No estuvimos a la altura”
    El Deportivo

    El mea culpa de Bélgica tras igualar ante Egipto en el Mundial: “No estuvimos a la altura”

    Bélgica reacciona a tiempo para rescatar un esforzado empate ante el encendido Egipto de Mohamed Salah

    Pesar en la prensa deportiva: fallece Marco Muga, histórico reportero gráfico del fútbol chileno

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Trump asegura que Irán renunció a desarrollar armas nucleares y desmiente supuesto pago de US$300 millones de EE.UU.
    Mundo

    Trump asegura que Irán renunció a desarrollar armas nucleares y desmiente supuesto pago de US$300 millones de EE.UU.

    Las claves para entender la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Reino Unido

    Las dudas sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán que marcan la cumbre del G7

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar