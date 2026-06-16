Bielsa no puede festejar en su regreso al Mundial: Arabia Saudita le arranca un amargo empate a Uruguay en su estreno

Dieciséis años después de su última aparición en un Mundial, Marcelo Bielsa volvió a dirigir en la máxima cita. Ya no con la Roja, sino que con Uruguay, el rosarino y sus pupilos debutaron en Norteamérica 2026 ante Arabia Saudita en Miami, un encuentro que levantó mucha expectativa.

Además, el sorpresivo empate de España y Cabo Verde le daba la posibilidad a la Celeste de llegar a la punta. Naturalmente debía ratificar todo su favoritismo frente al elenco de Medio Oriente. Sin embargo, solo pudo conformarse con un agrio empate 1-1.

En el comienzo, los charrúas salieron decididos a buscar el arco rival, instalándose en campo adversario. A los 4′, Maximiliano Araujo remató de distancia y el portero Alowais puñeteó el balón. Sin embargo, esa intensidad se fue diluyendo y también la precisión.

Con el correr de los minutos, los saudíes se asentaron en el encuentro, mientras que el mensaje de Bielsa hacia sus dirigidos era de paciencia, especialmente a la hora de hacer circular el balón ante una escuadra que se mantuvo atenta para aprovechar algún error en la salida y desde ahí poder lastimar tal como lo hicieron en el Mundial pasado cuando derrotaron a Argentina en el debut.

Durante el cada vez más mal ponderado cooling break, el DT argentino intentó reorganizar al equipo y darle más libertad a Federico Valverde. Así, los rioplatenses parecían recuperar el ímpetu del inicio. A los 30′, un pivoteo de Araujo fue conectado de cabeza por Matías Viña, obligando al lucimiento del portero.

A los 38′, Arabia Saudita se atrevió y casi abre la cuenta. Fernando Muslera estuvo fenomenal para sacar un remate de Abdulelah Alamri en plena área tras una pelota detenida. Una advertencia que tardaría apenas tres minutos en hacerse realidad. Y fue el propio Alamri el encargado de concretarla metiendo el pie, luego de que Muslera estuviera débil en contener un cabezazo de Kanno, quien le ganó en el brinco a Rodrigo Betancur.

El tanto fue una bofetada en la cara de los uruguayos. Antes del descanso, Federico Viñas hizo volar eficazmente a Alowais, pero el marcador no se movió.

Salvando el honor

Un invisible Darwin Núñez salió en el entretiempo para dar paso a Agustín Cannobio y Juan Manuel Sanabria reemplazó a Viña, con el objetivo de intentar dar vuelta la situación.

Al minuto del complemento, Alowais salvó magistralmente una palomita de Viña. Una jugada que marcó la pauta de lo que iba a ser la segunda mitad del encuentro, donde los charrúas se instalaron decididamente en la zona contraria, explotando las bandas y los centros al área, tomando en cuenta su éxito en el juego aéreo ofensivo.

A los 60′, Manuel Ugarte se animó a probar de distancia y casi consigue el empate, pero su disparo se estrelló en el tubo derecho del meta de los Halcones Verdes.

Cuando las ideas se estaban agotando, llegó el empate uruguayo. Un cabezazo de Viñas fue despejado flojamente por el portero Alowais y, en el rebote, Maxi Araujo definió cruzado para poner el 1-1, a los 80′, y darle un poco más de justicia al partido. Fue su última jugada en el partido, porque Bielsa lo sacó tras anotar.

La paridad fue inyección anímica para los orientales, quienes mantuvieron la presión en busca de cambiar su suerte. Alowais tuvo un par de grandes intervenciones para mantener y sacar un punto que puede valer mucho en el Grupo H, donde todo está igualado tras el empate de la mañana entre España y Cabo Verde.