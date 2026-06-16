SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El enojo de Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay por pregunta por su pose para la foto del Mundial: “No soy modelo”

    Cuando el rosarino analizaba el empate ante Arabia Saudita, una pregunta lo descolocó. Al instante, confrontó a la prensa.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Marcelo Bielsa en el partido entre Uruguay y Arabia Saudita en el Mundial 2026.

    El retorno de Marcelo Bielsa al Mundial, tras 16 años, fue con un empate. En el estreno del Grupo H, la selección de Uruguay apenas rescató un punto al igualar 1-1 con Arabia Saudita, en Miami. El Loco, como acostumbra, lo vio desde el banquillo con mucha tensión.

    Precisamente, el rosarino exhibió ese lenguaje corporal de nerviosismo al término del cotejo, cuando analizó escuetamente el rendimiento de los charrúas frente al conjunto de Medio Oriente: “Era un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indica que hayamos hecho las cosas bien. Este partido tuvimos que ganarlo. El partido cambió, no sé si por las modificaciones u otros motivos”.

    Sin embargo, en conferencia de prensa se extendió. “Percibí que en el segundo tiempo había más intercambios de posiciones y asociaciones y hubo sorpresa. Todo eso nos faltó en el primer tiempo. Sin desmerecer la cualidades de nuestros rivales, está ligado a que no conseguimos la versión de la que somos capaces. Ahí está la diferencia entre ganar o no. Hay un camino fácil: decir sí, merecimos ganar porque tuvimos 10 opciones de goles. Pero el partido es todo, porque en el primer tiempo no tuvimos eso”, aclaró.

    Al momento de ser consultado por el bajo rendimiento de los sudamericanos, donde la Celeste se une a la mala racha que atraviesa el continente (Paraguay, Brasil y Ecuador tampoco ganaron en el debut), el adiestrador argentino prefirió referirse exclusivamente al nivel de sus pupilos. “El sistema de los demás equipos no los analizo. Analizo el del equipo del que soy responsable. Y me parece que hoy estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que hicimos en el segundo tiempo. Dimos una ventaja. Si uno impone sus recursos durante el doble del tiempo, claro que aumentan las posibilidades", agregó.

    En esa línea, Bielsa también abordó el panorama del Grupo H tras la igualdad que ocurrió en el duelo entre España y Cabo Verde. Ahora, las cuatro selecciones están empatadas en puntaje. “Lo concreto es que, para nosotros, era un partido ganable que no ganamos. Que el otro partido haya quedado empatado no suaviza el hecho de que no cumplimos. Los números, habiéndose jugado y empatado los dos, no se me ocurre hacer ninguna evaluación que permita vaticinar lo que pueda pasar”, señaló.

    Uruguay dominó gran parte del encuentro, pero también cometió errores. Foto: Saudi National Team.

    La molestia de Bielsa

    Lejos del análisis del partido, el Loco tuvo un momento en el que confrontó a la prensa. El motivo de su enfado se dio a partir de una consulta de una periodista, que le recordó su postura la hora de posar para la fotografía oficial del Mundial. “No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a las cámaras y esa fue la foto que obtuvieron de mí. No tengo respuesta a la pregunta que hace. ¿También debo explicar por qué no miro a los interlocutores en este momento? No son explicaciones que tengo que dar", lanzó.

    Sin embargo, su molestia no llegó hasta ahí. En la consulta posterior, insistió. “Con respecto a lo anterior, yo creo que hay un límite en lo que hay que explicar. De por qué uno usa lentes, por qué mira para abajo o para arriba. Tanto hay que explicar. Se busca explicaciones en cosas que no necesitan. No tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento. No hice nada malo, explíquele a la periodista”, advirtió al traductor.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Marcelo BielsaMundialSelección de UruguaySelección de Arabia SauditaCopa del Mundo 2026Norteamérica 2026Fútbol

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Camila Merino y debate por contribuciones: “Lo mejor es que haya una cierta focalización, ya sea por el costo de la casa o por ingresos”

    Gael Yeomans advierte eventual AC contra Quiroz: “Vamos a juzgar al ministro con los mismos argumentos (que se juzga) al exministro Grau”

    Mario Marcel respalda indicaciones del gobierno de Kast a Sala Cuna Universal y llama a la oposición a aprobar la reforma

    Ataque con drones rusos causa graves daños en sagrado monasterio ortodoxo en Kiev

    Tras agotarse el “efecto” de la cuenta pública, La Moneda apuesta por seguridad para retomar la agenda

    Las dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni que aquejan al gobierno de Javier Milei

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irán vs. Nueva Zelanda con el debut de Tim Payne en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Uruguay en TV y streaming

    Camila Merino y debate por contribuciones: “Lo mejor es que haya una cierta focalización, ya sea por el costo de la casa o por ingresos”
    Chile

    Camila Merino y debate por contribuciones: “Lo mejor es que haya una cierta focalización, ya sea por el costo de la casa o por ingresos”

    Gael Yeomans advierte eventual AC contra Quiroz: “Vamos a juzgar al ministro con los mismos argumentos (que se juzga) al exministro Grau”

    Mario Marcel respalda indicaciones del gobierno de Kast a Sala Cuna Universal y llama a la oposición a aprobar la reforma

    María José Abud: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”
    Negocios

    María José Abud: “La gradualidad propuesta es técnicamente correcta”

    SII detectó 188 mil RUT con más de 50 transacciones bancarias al mes con nueva norma

    Gobierno financiará sala cuna con 0,3% de la actual cotización del seguro del cesantía y evita alza de costos laborales

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Raúl Vallecillo, el cerebro de Panini en la región: “Por lejos, este ha sido el álbum más exitoso en la historia de Chile”

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    El enojo de Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay por pregunta por su pose para la foto del Mundial: “No soy modelo”
    El Deportivo

    El enojo de Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay por pregunta por su pose para la foto del Mundial: “No soy modelo”

    Bielsa no puede festejar en su regreso al Mundial: Arabia Saudita le arranca un amargo empate a Uruguay en su estreno

    El mea culpa de Bélgica tras igualar ante Egipto en el Mundial: “No estuvimos a la altura”

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
    Tecnología

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    Samsung inaugura su línea de televisores Micro RGB 2026 apostando por la inteligencia artificial y el gran formato

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo
    Cultura y entretención

    Amparo Noguera llega al Teatro la Memoria con intenso monólogo

    Mapocho Orquesta estrena sus Ilusiones Ópticas en Matucana 100

    Museo de Bellas Artes cancela exposición del destacado artista argentino León Ferrari por recortes presupuestarios

    Ataque con drones rusos causa graves daños en sagrado monasterio ortodoxo en Kiev
    Mundo

    Ataque con drones rusos causa graves daños en sagrado monasterio ortodoxo en Kiev

    Las dudas sobre el patrimonio de Manuel Adorni que aquejan al gobierno de Javier Milei

    Termina el conteo de votos del Congreso bicameral en Perú y partidos alistan alianzas

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar