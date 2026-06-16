El enojo de Marcelo Bielsa tras el debut de Uruguay por pregunta por su pose para la foto del Mundial: “No soy modelo”

El retorno de Marcelo Bielsa al Mundial, tras 16 años, fue con un empate. En el estreno del Grupo H, la selección de Uruguay apenas rescató un punto al igualar 1-1 con Arabia Saudita, en Miami. El Loco, como acostumbra, lo vio desde el banquillo con mucha tensión.

Precisamente, el rosarino exhibió ese lenguaje corporal de nerviosismo al término del cotejo, cuando analizó escuetamente el rendimiento de los charrúas frente al conjunto de Medio Oriente: “Era un rival que debimos superar y concedimos minutos en el primer tiempo que no indica que hayamos hecho las cosas bien. Este partido tuvimos que ganarlo. El partido cambió, no sé si por las modificaciones u otros motivos”.

Sin embargo, en conferencia de prensa se extendió. “Percibí que en el segundo tiempo había más intercambios de posiciones y asociaciones y hubo sorpresa. Todo eso nos faltó en el primer tiempo. Sin desmerecer la cualidades de nuestros rivales, está ligado a que no conseguimos la versión de la que somos capaces. Ahí está la diferencia entre ganar o no. Hay un camino fácil: decir sí, merecimos ganar porque tuvimos 10 opciones de goles. Pero el partido es todo, porque en el primer tiempo no tuvimos eso”, aclaró.

Al momento de ser consultado por el bajo rendimiento de los sudamericanos, donde la Celeste se une a la mala racha que atraviesa el continente (Paraguay, Brasil y Ecuador tampoco ganaron en el debut), el adiestrador argentino prefirió referirse exclusivamente al nivel de sus pupilos. “El sistema de los demás equipos no los analizo. Analizo el del equipo del que soy responsable. Y me parece que hoy estábamos en condiciones de hacer durante todo el partido lo que hicimos en el segundo tiempo. Dimos una ventaja. Si uno impone sus recursos durante el doble del tiempo, claro que aumentan las posibilidades", agregó.

En esa línea, Bielsa también abordó el panorama del Grupo H tras la igualdad que ocurrió en el duelo entre España y Cabo Verde. Ahora, las cuatro selecciones están empatadas en puntaje. “Lo concreto es que, para nosotros, era un partido ganable que no ganamos. Que el otro partido haya quedado empatado no suaviza el hecho de que no cumplimos. Los números, habiéndose jugado y empatado los dos, no se me ocurre hacer ninguna evaluación que permita vaticinar lo que pueda pasar”, señaló.

Uruguay dominó gran parte del encuentro, pero también cometió errores. Foto: Saudi National Team.

La molestia de Bielsa

Lejos del análisis del partido, el Loco tuvo un momento en el que confrontó a la prensa. El motivo de su enfado se dio a partir de una consulta de una periodista, que le recordó su postura la hora de posar para la fotografía oficial del Mundial. “No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron, no soy un modelo. Estaba enfrentando a las cámaras y esa fue la foto que obtuvieron de mí. No tengo respuesta a la pregunta que hace. ¿También debo explicar por qué no miro a los interlocutores en este momento? No son explicaciones que tengo que dar", lanzó.

Sin embargo, su molestia no llegó hasta ahí. En la consulta posterior, insistió. “Con respecto a lo anterior, yo creo que hay un límite en lo que hay que explicar. De por qué uno usa lentes, por qué mira para abajo o para arriba. Tanto hay que explicar. Se busca explicaciones en cosas que no necesitan. No tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento. No hice nada malo, explíquele a la periodista”, advirtió al traductor.