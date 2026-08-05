SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Casi 50 gremios respaldan veto presidencial al cambio en el pago a 30 días y piden discutirlo en Estatuto Pyme 2.0

    Los firmantes, entre ellos la Multigremial Nacional, Fedetur, CNTC, CORMA y FEDEFRUTA, sostienen que la modificación aprobada por el Congreso establece un régimen excesivamente punitivo que podría llevar a las empresas a reemplazar proveedores pyme por otros de menor riesgo.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Pymes de muebles imagen referencial. Andres Perez - ANDRES Perez

    Cuarenta y ocho gremios empresariales de todo el país firmaron este miércoles una declaración pública en la que valoran la decisión del gobierno de vetar la parte de la megarreforma que modifica el régimen de pago a 30 días a empresas de menor tamaño, y piden al Congreso respaldar ese veto para que la materia se discuta en un futuro proyecto denominado Estatuto Pyme 2.0.

    En el texto, los gremios sostienen que las pymes han sido impulsoras de la ley de pago a 30 días desde su origen y que seguirán defendiendo su cumplimiento, porque a su juicio constituye una herramienta para mejorar la liquidez y fortalecer el desarrollo de las empresas de menor tamaño. Por lo mismo, plantean que cualquier modificación a esa normativa debe contar con sustento técnico y generar incentivos positivos.

    El principal reparro apunta al diseño de la modificación aprobada por el Congreso.

    Según la declaración, si bien la norma perseguía un propósito legítimo, generaría un efecto contrario al esperado: un régimen que los firmantes califican como excesivamente punitivo frente a eventuales incumplimientos podría llevar a muchas empresas a reemplazar proveedores pyme por otros de menor riesgo, con lo que se reducirían las oportunidades de negocio para las empresas de menor tamaño.

    Estatuto Pyme

    Por esa razón, los gremios consideran acertada la decisión del Ejecutivo de retirar la materia del proyecto de Ley de Reconstrucción para abordarla de forma específica en el Estatuto Pyme 2.0, iniciativa que, según señalan, fue comprometida por los ministros de Hacienda y Economía y por el propio Presidente Kast, y que sería construida junto con los gremios representativos de las micro, pequeñas y medianas empresas.

    Sobre el contenido de ese futuro proyecto, la declaración indica que, además de perfeccionar la normativa sobre pago oportuno, incorporaría una agenda de medidas orientadas a fortalecer el emprendimiento, mejorar el acceso al financiamiento, impulsar la productividad, reducir trabas regulatorias y generar mejores condiciones para el crecimiento de las empresas de menor tamaño.

    “Las pymes necesitamos políticas públicas que nos protejan, pero también regulaciones técnicamente bien diseñadas”, señala el documento, en el que los firmantes expresan que esperan que el Congreso respalde el veto presidencial para que la discusión se dé en el marco del Estatuto Pyme 2.0, donde, afirman, podrá construirse una regulación capaz de fortalecer el pago oportuno sin generar efectos adversos para las empresas que se busca beneficiar.

    Las organizaciones firmantes son:

    GremioFirmante
    Confederación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile (CONFENTETUCH)Verónica Contreras
    Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (CONATACOCH)Héctor Sandoval
    Confederación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile (CONFEDECHTUR)Livio Lanino
    Federación Chilena del Pan (FECHIPAN)Juan Mendiburu
    Armadores Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (ARMASUR)Héctor Henríquez
    Cámara de Comercio de RenaicoLeonel Muñoz
    Cámara de Turismo, Servicios y Comercio de MallecoClaudia Subiabre
    Asociación Gremial Agrícola y Ganadera Austral (OGANA AG)Pablo Mata
    Asociación Gremial de Industriales de Tocopilla (ASINTOC)Ronal Delgado
    Barrio del Mar La Serena - CoquimboMauricio Peyreblanque
    A.G. Mujeres Transportistas Asgremutrans A.G. Calama - AntofagastaMarianela Cifuentes
    Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera (PYMEMAD)Hernán Muñoz
    Asociación Gremial Profesionales de la Belleza Región de Los RíosMireya Fuentes
    Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción A.G.Sara Cepeda
    Asociación Gremial de Proveedores de la Industria Acuícola de Aysén (ACUIPROV)Katia Inostroza
    Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de RengoPamela Solano
    Asociación Chilena de Control de Plagas Achicpla A.G.Enrique Acuña
    Asociación de Agricultores de Malleco A.G.Sebastián Naveillán
    Corporación Chilena de la Madera (CORMA)Rodrigo O’Ryan
    Corporación para el Desarrollo Turístico de La Araucanía (CODETUR)Aníbal Gutiérrez
    Asociación Gremial de Transportistas de Punta ArenasCarlos Estrada
    Asociación Gremial de Turismo y Cultura de Capitán PasteneGenny Fulgery
    Asociación Gremial MiPymes, Artesanos y Servicios de Linares (AGREMIA)Saúl Fernández
    Asociación de Eventos de ChileCarlos Huete
    Dipyme AntofagastaFrancisco Henríquez
    Asociación Gremial Camioneros Aysén - Chacabuco (Agrecach)Conrado Redlich
    Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Coquimbo (ASIDUCAM)Jorge Aquea
    Federación que representa a la Totalidad de Productores de Frutas (FEDEFRUTA)Víctor Catán
    A.G. de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia El Loa (EMLOA)Marisol Ángel
    Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de MagallanesCésar Alderete
    Asociación Gremial de Operadores Gastronómicos de Punta Arenas (GASTROPUQ)Jaime Jelincic
    Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Servicios Huasco (APEMES)Humberto Osorio
    Cámara de Turismo de Rapa NuiMaeva Riroroco
    Cámara de Comercio de Puerto AysénRobert Oyarzún
    Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC)Sergio Pérez
    A.G. Industria Hotelera y Gastronómica de Chile IV Región Hotelga CoquimboMarcos Carrasco
    Cámara de Turismo de Puerto AysénEdgardo Avello
    Cámara de Comercio y Turismo de ConstituciónAquiles González
    Cámara de Comercio de EmpedradoAquiles Gonzáles
    Asociación de Agricultores de BulnesGerado Carrasco
    Asociación Gremial de Turismo Provincia Biobío (CONTUR Biobío)Hernán Hernández
    Asociación Gremial de Fruticultores de la Séptima Región (FRUSEPTIMA)Carolina Dosal
    Asociación Gremial de Dueños de Camiones de ValdiviaAnadeska Pincheira
    Hoteleros ChileAlberto Pirola
    A.G. de Dueños de Camiones de Coyhaique (ASODUCAM Coyhaique)Ramón Vidal
    Corporación para el Desarrollo de la Región de Los Ríos (CODEPROVAL)Pablo Hoffman
    FedeturMónica Zalaquett
    Multigremial NacionalJuan Pablo Swett
    Más sobre:MegarreformaPyme

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Soy genetista y esto es lo que debes saber sobre el riesgo de cáncer si tienes antecedentes familiares

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Bajo cero en Santiago: este día de la semana bajarán drásticamente las temperaturas en la Región Metropolitana

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera: “Yo siento que he ganado en experiencia y he perdido en candidez”

    Violento turbazo en Puente Alto: sujetos amenazaron con armas de fuego a familia

    Japón no descarta variar su política antinuclear cuando se cumplen 81 años del ataque de Estados Unidos a Hiroshima

    Lo más leído

    1.
    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    2.
    Laboratorio Chile anuncia que homólogo genérico de Ozempic costará menos de la mitad del precio

    Laboratorio Chile anuncia que homólogo genérico de Ozempic costará menos de la mitad del precio

    3.
    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”

    Gobierno reitera que evalúa vender tierras, participación en sanitarias y “cosas ridículas” como cuotas en un “importante club de Santiago”

    4.
    Federación de Trabajadores del Cobre: “Todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco”

    Federación de Trabajadores del Cobre: “Todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco”

    5.
    Expectativas de IPC para julio llegan hasta 0,5% y cierre anual para la inflación se sitúa en torno a 4%

    Expectativas de IPC para julio llegan hasta 0,5% y cierre anual para la inflación se sitúa en torno a 4%

    6.
    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones

    Fábrica de chocolates en Renca: empresa italiana ingresa proyecto al SEIA por US$50 millones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 6 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 6 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 6 de agosto: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este jueves 6 de agosto: toda la red está operativa

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Temblor hoy, jueves 6 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 6 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este jueves 6 de agosto: toda la red está operativa

    Violento turbazo en Puente Alto: sujetos amenazaron con armas de fuego a familia

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%
    Negocios

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Superficie logística: Walmart, Cencosud y Falabella lideran uso de bodegas

    Soy genetista y esto es lo que debes saber sobre el riesgo de cáncer si tienes antecedentes familiares
    Tendencias

    Soy genetista y esto es lo que debes saber sobre el riesgo de cáncer si tienes antecedentes familiares

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Bajo cero en Santiago: este día de la semana bajarán drásticamente las temperaturas en la Región Metropolitana

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo
    El Deportivo

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

    La U gana su grupo en la Copa Chile y evita el Clásico Universitario en los octavos de final

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera: “Yo siento que he ganado en experiencia y he perdido en candidez”
    Cultura y entretención

    Nano Stern celebra sus 20 años de carrera: “Yo siento que he ganado en experiencia y he perdido en candidez”

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    Japón no descarta variar su política antinuclear cuando se cumplen 81 años del ataque de Estados Unidos a Hiroshima
    Mundo

    Japón no descarta variar su política antinuclear cuando se cumplen 81 años del ataque de Estados Unidos a Hiroshima

    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    Tedros llama a intensificar de forma “masiva” la respuesta al brote de ébola en RDC ante su rápida propagación

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”