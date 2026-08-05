Casi 50 gremios respaldan veto presidencial al cambio en el pago a 30 días y piden discutirlo en Estatuto Pyme 2.0
Los firmantes, entre ellos la Multigremial Nacional, Fedetur, CNTC, CORMA y FEDEFRUTA, sostienen que la modificación aprobada por el Congreso establece un régimen excesivamente punitivo que podría llevar a las empresas a reemplazar proveedores pyme por otros de menor riesgo.
Cuarenta y ocho gremios empresariales de todo el país firmaron este miércoles una declaración pública en la que valoran la decisión del gobierno de vetar la parte de la megarreforma que modifica el régimen de pago a 30 días a empresas de menor tamaño, y piden al Congreso respaldar ese veto para que la materia se discuta en un futuro proyecto denominado Estatuto Pyme 2.0.
En el texto, los gremios sostienen que las pymes han sido impulsoras de la ley de pago a 30 días desde su origen y que seguirán defendiendo su cumplimiento, porque a su juicio constituye una herramienta para mejorar la liquidez y fortalecer el desarrollo de las empresas de menor tamaño. Por lo mismo, plantean que cualquier modificación a esa normativa debe contar con sustento técnico y generar incentivos positivos.
El principal reparro apunta al diseño de la modificación aprobada por el Congreso.
Según la declaración, si bien la norma perseguía un propósito legítimo, generaría un efecto contrario al esperado: un régimen que los firmantes califican como excesivamente punitivo frente a eventuales incumplimientos podría llevar a muchas empresas a reemplazar proveedores pyme por otros de menor riesgo, con lo que se reducirían las oportunidades de negocio para las empresas de menor tamaño.
Estatuto Pyme
Por esa razón, los gremios consideran acertada la decisión del Ejecutivo de retirar la materia del proyecto de Ley de Reconstrucción para abordarla de forma específica en el Estatuto Pyme 2.0, iniciativa que, según señalan, fue comprometida por los ministros de Hacienda y Economía y por el propio Presidente Kast, y que sería construida junto con los gremios representativos de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Sobre el contenido de ese futuro proyecto, la declaración indica que, además de perfeccionar la normativa sobre pago oportuno, incorporaría una agenda de medidas orientadas a fortalecer el emprendimiento, mejorar el acceso al financiamiento, impulsar la productividad, reducir trabas regulatorias y generar mejores condiciones para el crecimiento de las empresas de menor tamaño.
“Las pymes necesitamos políticas públicas que nos protejan, pero también regulaciones técnicamente bien diseñadas”, señala el documento, en el que los firmantes expresan que esperan que el Congreso respalde el veto presidencial para que la discusión se dé en el marco del Estatuto Pyme 2.0, donde, afirman, podrá construirse una regulación capaz de fortalecer el pago oportuno sin generar efectos adversos para las empresas que se busca beneficiar.
Las organizaciones firmantes son:
|Gremio
|Firmante
|Confederación Nacional de Transporte Escolar y Turismo de Chile (CONFENTETUCH)
|Verónica Contreras
|Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (CONATACOCH)
|Héctor Sandoval
|Confederación Gremial del Comercio Detallista y Turismo de Chile (CONFEDECHTUR)
|Livio Lanino
|Federación Chilena del Pan (FECHIPAN)
|Juan Mendiburu
|Armadores Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (ARMASUR)
|Héctor Henríquez
|Cámara de Comercio de Renaico
|Leonel Muñoz
|Cámara de Turismo, Servicios y Comercio de Malleco
|Claudia Subiabre
|Asociación Gremial Agrícola y Ganadera Austral (OGANA AG)
|Pablo Mata
|Asociación Gremial de Industriales de Tocopilla (ASINTOC)
|Ronal Delgado
|Barrio del Mar La Serena - Coquimbo
|Mauricio Peyreblanque
|A.G. Mujeres Transportistas Asgremutrans A.G. Calama - Antofagasta
|Marianela Cifuentes
|Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera (PYMEMAD)
|Hernán Muñoz
|Asociación Gremial Profesionales de la Belleza Región de Los Ríos
|Mireya Fuentes
|Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Concepción A.G.
|Sara Cepeda
|Asociación Gremial de Proveedores de la Industria Acuícola de Aysén (ACUIPROV)
|Katia Inostroza
|Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Turismo de Rengo
|Pamela Solano
|Asociación Chilena de Control de Plagas Achicpla A.G.
|Enrique Acuña
|Asociación de Agricultores de Malleco A.G.
|Sebastián Naveillán
|Corporación Chilena de la Madera (CORMA)
|Rodrigo O’Ryan
|Corporación para el Desarrollo Turístico de La Araucanía (CODETUR)
|Aníbal Gutiérrez
|Asociación Gremial de Transportistas de Punta Arenas
|Carlos Estrada
|Asociación Gremial de Turismo y Cultura de Capitán Pastene
|Genny Fulgery
|Asociación Gremial MiPymes, Artesanos y Servicios de Linares (AGREMIA)
|Saúl Fernández
|Asociación de Eventos de Chile
|Carlos Huete
|Dipyme Antofagasta
|Francisco Henríquez
|Asociación Gremial Camioneros Aysén - Chacabuco (Agrecach)
|Conrado Redlich
|Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Coquimbo (ASIDUCAM)
|Jorge Aquea
|Federación que representa a la Totalidad de Productores de Frutas (FEDEFRUTA)
|Víctor Catán
|A.G. de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia El Loa (EMLOA)
|Marisol Ángel
|Asociación Gremial de Industriales y Artesanos de Magallanes
|César Alderete
|Asociación Gremial de Operadores Gastronómicos de Punta Arenas (GASTROPUQ)
|Jaime Jelincic
|Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Servicios Huasco (APEMES)
|Humberto Osorio
|Cámara de Turismo de Rapa Nui
|Maeva Riroroco
|Cámara de Comercio de Puerto Aysén
|Robert Oyarzún
|Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC)
|Sergio Pérez
|A.G. Industria Hotelera y Gastronómica de Chile IV Región Hotelga Coquimbo
|Marcos Carrasco
|Cámara de Turismo de Puerto Aysén
|Edgardo Avello
|Cámara de Comercio y Turismo de Constitución
|Aquiles González
|Cámara de Comercio de Empedrado
|Aquiles Gonzáles
|Asociación de Agricultores de Bulnes
|Gerado Carrasco
|Asociación Gremial de Turismo Provincia Biobío (CONTUR Biobío)
|Hernán Hernández
|Asociación Gremial de Fruticultores de la Séptima Región (FRUSEPTIMA)
|Carolina Dosal
|Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Valdivia
|Anadeska Pincheira
|Hoteleros Chile
|Alberto Pirola
|A.G. de Dueños de Camiones de Coyhaique (ASODUCAM Coyhaique)
|Ramón Vidal
|Corporación para el Desarrollo de la Región de Los Ríos (CODEPROVAL)
|Pablo Hoffman
|Fedetur
|Mónica Zalaquett
|Multigremial Nacional
|Juan Pablo Swett
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
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