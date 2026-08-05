Balance sistema frontal: Senapred mantiene cuatro alertas rojas y número de aislados supera los 10 mil

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance por el sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país, apuntando que 2.803 personas damnificadas, 10.075 se encuentran aisladas, 4 están lesionadas, 2 fallecidas y 164 albergadas.

De acuerdo con el reporte de Senapred de las 07.00 horas de este miércoles 5 de agosto, el evento meteorológico que afecta entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos deja 35 viviendas destruidas, 1.029 viviendas con daño mayor, 6.732 con daño menor y 815 en evaluación.

La región más afectada en términos de personas damnificadas es La Araucanía, con 1.168; seguida por Ñuble, con 730; Biobío, con 350; Maule, con 290; O’Higgins, con 188; Los Ríos, con 63; Valparaíso, con 12 y Los Lagos, con dos. En materia de viviendas, Biobío concentra 11 destruidas y 426 con daño mayor, mientras que La Araucanía registra 352 con daño mayor. Maule contabiliza 3 destruidas y 93 con daño mayor, y Ñuble, 9 destruidas y 70 con daño mayor.

El impacto también se mantiene sobre la conectividad. Se reportan cortes, desbordes, socavones, remociones en masa, derrumbes y anegamientos en rutas de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En Valparaíso, además, el Paso Fronterizo Los Libertadores permanece cerrado para todo tipo de vehículos.

El sistema de alertas mantiene alertas rojas en Ñuble, Biobío, La Araucanía y San Pablo, en Los Lagos, principalmente por crecidas y desbordes. También hay alertas amarillas y tempranas preventivas en distintas zonas entre Ñuble y Los Lagos.

Balance regional

El detalle de cada región: