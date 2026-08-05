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    Balance sistema frontal: Senapred mantiene cuatro alertas rojas y número de aislados supera los 10 mil

    De acuerdo con el reporte, el evento meteorológico que afecta entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos deja 35 viviendas destruidas, 1.029 viviendas con daño mayor y 6.732 con daño menor.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen Referencial.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) entregó un nuevo balance por el sistema frontal que afectó a la zona centro sur del país, apuntando que 2.803 personas damnificadas, 10.075 se encuentran aisladas, 4 están lesionadas, 2 fallecidas y 164 albergadas.

    De acuerdo con el reporte de Senapred de las 07.00 horas de este miércoles 5 de agosto, el evento meteorológico que afecta entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos deja 35 viviendas destruidas, 1.029 viviendas con daño mayor, 6.732 con daño menor y 815 en evaluación.

    La región más afectada en términos de personas damnificadas es La Araucanía, con 1.168; seguida por Ñuble, con 730; Biobío, con 350; Maule, con 290; O’Higgins, con 188; Los Ríos, con 63; Valparaíso, con 12 y Los Lagos, con dos. En materia de viviendas, Biobío concentra 11 destruidas y 426 con daño mayor, mientras que La Araucanía registra 352 con daño mayor. Maule contabiliza 3 destruidas y 93 con daño mayor, y Ñuble, 9 destruidas y 70 con daño mayor.

    El impacto también se mantiene sobre la conectividad. Se reportan cortes, desbordes, socavones, remociones en masa, derrumbes y anegamientos en rutas de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En Valparaíso, además, el Paso Fronterizo Los Libertadores permanece cerrado para todo tipo de vehículos.

    El sistema de alertas mantiene alertas rojas en Ñuble, Biobío, La Araucanía y San Pablo, en Los Lagos, principalmente por crecidas y desbordes. También hay alertas amarillas y tempranas preventivas en distintas zonas entre Ñuble y Los Lagos.

    Balance regional

    El detalle de cada región:

    • Valparaíso: La región registra 12 personas damnificadas, además de dos lesionadas y tres viviendas destruidas, dos con daño mayor y 64 con daño menor. En rutas, el Paso Los Libertadores permanece cerrado.
    • Metropolitana: No se registran personas afectadas ni daños en viviendas asociados al evento en el balance regional. Sin embargo, se mantiene alerta temprana preventiva por evento meteorológico.
    • O’Higgins: Entre las comunas con mayor impacto figuran Lolol, con 76 damnificados; Peralillo, con 40; Nancagua, con 26; y Marchigüe, con 22 damnificados y 35 aislados. Hay además diversas rutas afectadas por aumentos de caudal, crecidas y anegamientos.
    • Maule: Constitución concentra una de las mayores afectaciones, con 174 damnificados y 642 viviendas con daño menor y 56 con daño mayor. También hay problemas en rutas por crecidas de ríos, desbordes, socavones y derrumbes.
    • Ñuble: Entre los casos más relevantes destacan Ñiquén, con 120 damnificados; Pemuco, con 103; Cobquecura, con 55; Portezuelo, con 49; y Bulnes, con 40. Además, Coelemu registra 95 personas aisladas y 50 evacuadas. La región mantiene alerta roja por crecidas en diversas comunas.
    • Biobío: Los mayores daños se concentran en Curanilahue, Lota, Lebu, Tomé, Concepción y Penco. Lota suma 264 damnificados, cuatro viviendas destruidas, 66 con daño mayor y 351 con daño menor. También existen múltiples cortes de rutas por desbordes, remociones en masa y socavones. La región mantiene Alerta Roja por desbordes.
    • La Araucanía: Destacan Angol, con 1.127 damnificados; Lumaco, con 3.200 aislados; Toltén, con 2.160 aislados; Cholchol, con 1.335 aislados; y Teodoro Schmidt, con 964 aislados. También se registran importantes problemas de conectividad por desbordes, socavones, derrumbes y colapso de puentes. La región mantiene alerta roja por desborde.
    • Los Ríos: En Panguipulli fallecieron dos personas por la caída de un árbol, mientras que la afectación del SSR Liquiñe mantiene a aproximadamente 700 familias sin agua potable. La Unión concentra 43 damnificados, 13 albergados y 34 viviendas con daño mayor. Se mantienen alertas amarillas por crecidas en distintos puntos de la región.
    • Los Lagos: San Pablo concentra 315 personas aisladas y mantiene alerta roja por desborde. En Osorno, una vivienda resultó destruida por una remoción en masa. La región registra además 456 clientes sin suministro eléctrico y problemas de conectividad por desbordes y remociones en masa.
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