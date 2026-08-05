SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Teatro Zoco estrenará la versión contemporánea de “Espectros” que reactivó el clásico de Ibsen para el siglo XXI

    Dirigida por Luis Ureta y con Claudia Cabezas, Guilherme Sepúlveda, Tito Bustamante, Ignacia Sepúlveda y Nicolás Alaluf en el elenco, la adaptación del dramaturgo británico Gary Owen reformula el clásico de Henrik Ibsen para revelar cómo los secretos familiares, las herencias invisibles y las estructuras de poder siguen resonando en el presente. El montaje debuta el 28 de agosto en la sala ubicada en Lo Barnechea. Entradas en Punto Ticket.

    Por 
    Equipo de Culto
    Espectros – Crédito Daniel Corvilón

    Helena está a punto de inaugurar un hospital construido gracias a la fortuna de su difunto esposo, un hombre admirado por toda la comunidad. Pero la llegada de su hijo Oz y de un antiguo amigo hará emerger una verdad capaz de derrumbar la imagen de una familia aparentemente ejemplar.

    Así comienza Espectros, la nueva producción del Centro para las Artes Zoco, basada en la célebre obra que Henrik Ibsen escribió en 1881 y que cambió para siempre la historia del teatro. Considerada uno de los grandes pilares del drama moderno, la pieza escandalizó a la sociedad de su época por abordar temas entonces impensables sobre la familia, la moral y las apariencias.

    Casi siglo y medio después, el dramaturgo británico Gary Owen recuperó ese mismo texto para escribir una versión profundamente contemporánea. En lugar de reproducir el contexto victoriano, trasladó el conflicto al presente: el orfanato se convierte en un hospital, la enfermedad venérea desaparece y los antiguos tabúes ceden su lugar a preguntas sobre la violencia de género, el abuso de poder, el consentimiento, la memoria y las huellas invisibles que una familia transmite de generación en generación.

    Estrenada en el Lyric Hammersmith de Londres en 2025 bajo la dirección de Rachel O’Riordan, la adaptación fue ampliamente elogiada por la crítica especializada. The Guardian destacó que Owen logra actualizar el clásico sin perder “la fuerza tóxica del original”, construyendo una obra capaz de conmover tanto a quienes conocen el texto de Ibsen como a quienes se acercan por primera vez a él.

    Espectros llega ahora por primera vez en esta adaptación a Teatro Zoco, en una versión dirigida por Luis Ureta, con un elenco integrado por Claudia Cabezas, Guilherme Sepúlveda, Tito Bustamante, Ignacia Sepúlveda y Nicolás Alaluf. La traducción es de Pablo Schwarz, el diseño integral de César Erazo y la música original de Carlos Cabezas (Electrodomésticos).

    “Lo que me llevó a apostar por la versión de Gary Owen fue su capacidad para acercar Espectros al presente sin traicionar la esencia de Ibsen”, comenta Pablo Halpern, director artístico de Teatro Zoco. “Owen no se limita a modernizar el lenguaje o a trasladar superficialmente la acción: vuelve a plantear el conflicto desde una sensibilidad contemporánea y consigue que los personajes, sus secretos y sus contradicciones nos resulten profundamente reconocibles”.

    Para Halpern, esa es precisamente la razón por la que el clásico conserva toda su fuerza. “Espectros sigue vigente porque habla de algo que no ha desaparecido: la forma en que las decisiones y las convenciones de una generación condicionan la vida de la siguiente. Owen hace que esos temas dejen de sentirse como parte de un drama del siglo XIX y aparezcan como tensiones que continúan operando hoy, tanto en la intimidad familiar como en la sociedad”.

    Los fantasmas del presente

    Para el director Luis Ureta —quien llega por primera vez a Teatro Zoco—, uno de los principales aciertos de Gary Owen está en haber desplazado el conflicto desde la herencia biológica hacia otras formas de transmisión que siguen presentes en la sociedad contemporánea.

    “Gary Owen entiende que la cuestión de la transmisión de la herencia es algo mucho más complejo y profundo que la genética. Hay aspectos sociales, culturales, transgeneracionales y conductuales que la obra sugiere de una manera muy inteligente, permitiendo que la herencia tenga una profundidad asociada a dimensiones internas, morales y espirituales”, explica Ureta.

    “Otro aspecto muy relevante es que el pastor de la obra original aquí se transforma en un abogado. El manejo del poder ya no está en manos de una fuerza religiosa, sino de un ámbito relacionado con la justicia, las leyes, la racionalidad y las transacciones económicas. Ese viraje toma distancia de las cuestiones propias de la Iglesia y se acerca a una dimensión política y ciudadana muy pertinente para entender cómo nos relacionamos hoy como comunidad”, agrega.

    El director destaca además que Owen recoge fenómenos propios del presente que resultan decisivos para el desarrollo del conflicto. “La obra también incorpora con mucha lucidez el valor y el poder de las redes sociales, y el fenómeno del asesinato de imagen o la clausura de una persona a través de ellas. Es algo que evidentemente en tiempos de Ibsen no tenía espacio, pero que hoy genera acciones, reacciones y consecuencias muy concretas en la vida de los personajes”, agrega.

    Sin embargo, para Ureta, más allá de esas transformaciones, el verdadero fantasma de Espectros sigue siendo el mismo.

    “Uno de los fantasmas que recorre transversalmente la dramaturgia es la incapacidad de responder con sinceridad y honestidad a nuestra propia naturaleza, y terminar tomando decisiones asociadas a la mirada de los otros. En esta obra también Helena plantea algo muy similar: ‘esto que estoy diciendo jamás lo diría en público’. Es decir, en privado se piensa de una manera y en público se obra de otra. Ese doble estándar refleja muchos de los vicios de la sociedad chilena y de la sociedad occidental contemporánea”, señala.

    Una puesta en escena donde la niebla también actúa

    La propuesta escénica busca trasladar esa tensión al escenario a través de un lenguaje cercano al realismo contemporáneo, privilegiando las relaciones entre los personajes y una atmósfera donde el pasado permanece siempre presente.

    “La dramaturgia ya plantea un lenguaje muy cercano a los productos audiovisuales que hoy vemos en el cine o en las plataformas. Nosotros intentamos reflejar eso en la manera en que los actores interactúan en escena, buscando que el espectador vea a seres humanos relacionándose orgánicamente. Al mismo tiempo, queremos que esa neblina permanente que plantea el texto sea una especie de personaje, una presencia metafórica y dramática que remita a lo espectral, a ese pasado que nunca deja de estar ahí”, concluye.

    Ficha artística

    Espectros de Henrik Ibsen

    Versión de Gary Owen

    Traducción: Pablo Schwarz

    Dirección: Luis Ureta

    Elenco: Claudia Cabezas, Guilherme Sepúlveda, Tito Bustamante, Ignacia Sepúlveda, Nicolás Alaluf

    Diseño integral: César Erazo

    Música original: Carlos Cabezas

    Asistencia de dirección: Soledad Henríquez

    Asistencia de producción: Isidora Ituarte

    Realización escenográfica: Fernando Quiroga

    Maquillaje y peinados: Margarita Nilo

    Fotografías: Daniel Corvillón

    CoordenadasTemporada: 28 de agosto al 11 de octubre.Funciones y horarios: jueves, viernes y sábado a las 19.30 h, domingo 18.00 h.Dónde: Centro para las Artes Zoco | Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea.Entradas en Punto Ticket.Estacionamiento liberado.

    Más sobre:ArteTeatroTeatro ZocoArte Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    Tedros llama a intensificar de forma “masiva” la respuesta al brote de ébola en RDC ante su rápida propagación

    Codina afirma que le cree al exsubsecretario Rodríguez y que “hay que resarcir el daño” tras alejarlo de su cargo

    De “una estrategia concreta” a “hemos escuchado demasiadas promesas”: las reacciones parlamentarias a los anuncios de seguridad de Kast

    Arrau profundiza anuncios de seguridad: “Se ingresarán 15 proyectos durante las próximas semanas”

    Presidente Kast junto al ministro de Seguridad asisten a jornada del Alto Mando de la PDI

    Lo más leído

    1.
    Yo diseñé Revolver: el hombre que le puso imagen a la fantasía creativa de The Beatles

    Yo diseñé Revolver: el hombre que le puso imagen a la fantasía creativa de The Beatles

    2.
    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    3.
    La Oreja de Van Gogh agota entradas de su primera fecha y suma segundo show en el Movistar Arena

    La Oreja de Van Gogh agota entradas de su primera fecha y suma segundo show en el Movistar Arena

    4.
    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    5.
    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    6.
    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    ¿Qué es lo que pasa con Ariana Grande? El complejo momento de la estrella que anunció su retiro temporal

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Codina afirma que le cree al exsubsecretario Rodríguez y que “hay que resarcir el daño” tras alejarlo de su cargo
    Chile

    Codina afirma que le cree al exsubsecretario Rodríguez y que “hay que resarcir el daño” tras alejarlo de su cargo

    De “una estrategia concreta” a “hemos escuchado demasiadas promesas”: las reacciones parlamentarias a los anuncios de seguridad de Kast

    Arrau profundiza anuncios de seguridad: “Se ingresarán 15 proyectos durante las próximas semanas”

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%
    Negocios

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Despidos por necesidad de la empresa caen 4,6% a mayo, pero expertos afirman que mercado laboral sigue débil

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago
    Tendencias

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo
    El Deportivo

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

    La U gana su grupo en la Copa Chile y evita el Clásico Universitario en los octavos de final

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda
    Mundo

    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    Tedros llama a intensificar de forma “masiva” la respuesta al brote de ébola en RDC ante su rápida propagación

    Tensión entre Brasil y Argentina sufre la peor crisis en 200 años: relación se reduce a nivel de encargados de negocios

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”