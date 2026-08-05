Teatro Zoco estrenará la versión contemporánea de “Espectros” que reactivó el clásico de Ibsen para el siglo XXI

Helena está a punto de inaugurar un hospital construido gracias a la fortuna de su difunto esposo, un hombre admirado por toda la comunidad. Pero la llegada de su hijo Oz y de un antiguo amigo hará emerger una verdad capaz de derrumbar la imagen de una familia aparentemente ejemplar.

Así comienza Espectros, la nueva producción del Centro para las Artes Zoco, basada en la célebre obra que Henrik Ibsen escribió en 1881 y que cambió para siempre la historia del teatro. Considerada uno de los grandes pilares del drama moderno, la pieza escandalizó a la sociedad de su época por abordar temas entonces impensables sobre la familia, la moral y las apariencias.

Casi siglo y medio después, el dramaturgo británico Gary Owen recuperó ese mismo texto para escribir una versión profundamente contemporánea. En lugar de reproducir el contexto victoriano, trasladó el conflicto al presente: el orfanato se convierte en un hospital, la enfermedad venérea desaparece y los antiguos tabúes ceden su lugar a preguntas sobre la violencia de género, el abuso de poder, el consentimiento, la memoria y las huellas invisibles que una familia transmite de generación en generación.

Estrenada en el Lyric Hammersmith de Londres en 2025 bajo la dirección de Rachel O’Riordan, la adaptación fue ampliamente elogiada por la crítica especializada. The Guardian destacó que Owen logra actualizar el clásico sin perder “la fuerza tóxica del original”, construyendo una obra capaz de conmover tanto a quienes conocen el texto de Ibsen como a quienes se acercan por primera vez a él.

Espectros llega ahora por primera vez en esta adaptación a Teatro Zoco, en una versión dirigida por Luis Ureta, con un elenco integrado por Claudia Cabezas, Guilherme Sepúlveda, Tito Bustamante, Ignacia Sepúlveda y Nicolás Alaluf. La traducción es de Pablo Schwarz, el diseño integral de César Erazo y la música original de Carlos Cabezas (Electrodomésticos).

“Lo que me llevó a apostar por la versión de Gary Owen fue su capacidad para acercar Espectros al presente sin traicionar la esencia de Ibsen”, comenta Pablo Halpern, director artístico de Teatro Zoco. “Owen no se limita a modernizar el lenguaje o a trasladar superficialmente la acción: vuelve a plantear el conflicto desde una sensibilidad contemporánea y consigue que los personajes, sus secretos y sus contradicciones nos resulten profundamente reconocibles”.

Para Halpern, esa es precisamente la razón por la que el clásico conserva toda su fuerza. “Espectros sigue vigente porque habla de algo que no ha desaparecido: la forma en que las decisiones y las convenciones de una generación condicionan la vida de la siguiente. Owen hace que esos temas dejen de sentirse como parte de un drama del siglo XIX y aparezcan como tensiones que continúan operando hoy, tanto en la intimidad familiar como en la sociedad”.

Los fantasmas del presente

Para el director Luis Ureta —quien llega por primera vez a Teatro Zoco—, uno de los principales aciertos de Gary Owen está en haber desplazado el conflicto desde la herencia biológica hacia otras formas de transmisión que siguen presentes en la sociedad contemporánea.

“Gary Owen entiende que la cuestión de la transmisión de la herencia es algo mucho más complejo y profundo que la genética. Hay aspectos sociales, culturales, transgeneracionales y conductuales que la obra sugiere de una manera muy inteligente, permitiendo que la herencia tenga una profundidad asociada a dimensiones internas, morales y espirituales”, explica Ureta.

“Otro aspecto muy relevante es que el pastor de la obra original aquí se transforma en un abogado. El manejo del poder ya no está en manos de una fuerza religiosa, sino de un ámbito relacionado con la justicia, las leyes, la racionalidad y las transacciones económicas. Ese viraje toma distancia de las cuestiones propias de la Iglesia y se acerca a una dimensión política y ciudadana muy pertinente para entender cómo nos relacionamos hoy como comunidad”, agrega.

El director destaca además que Owen recoge fenómenos propios del presente que resultan decisivos para el desarrollo del conflicto. “La obra también incorpora con mucha lucidez el valor y el poder de las redes sociales, y el fenómeno del asesinato de imagen o la clausura de una persona a través de ellas. Es algo que evidentemente en tiempos de Ibsen no tenía espacio, pero que hoy genera acciones, reacciones y consecuencias muy concretas en la vida de los personajes”, agrega.

Sin embargo, para Ureta, más allá de esas transformaciones, el verdadero fantasma de Espectros sigue siendo el mismo.

“Uno de los fantasmas que recorre transversalmente la dramaturgia es la incapacidad de responder con sinceridad y honestidad a nuestra propia naturaleza, y terminar tomando decisiones asociadas a la mirada de los otros. En esta obra también Helena plantea algo muy similar: ‘esto que estoy diciendo jamás lo diría en público’. Es decir, en privado se piensa de una manera y en público se obra de otra. Ese doble estándar refleja muchos de los vicios de la sociedad chilena y de la sociedad occidental contemporánea”, señala.

Una puesta en escena donde la niebla también actúa

La propuesta escénica busca trasladar esa tensión al escenario a través de un lenguaje cercano al realismo contemporáneo, privilegiando las relaciones entre los personajes y una atmósfera donde el pasado permanece siempre presente.

“La dramaturgia ya plantea un lenguaje muy cercano a los productos audiovisuales que hoy vemos en el cine o en las plataformas. Nosotros intentamos reflejar eso en la manera en que los actores interactúan en escena, buscando que el espectador vea a seres humanos relacionándose orgánicamente. Al mismo tiempo, queremos que esa neblina permanente que plantea el texto sea una especie de personaje, una presencia metafórica y dramática que remita a lo espectral, a ese pasado que nunca deja de estar ahí”, concluye.

Ficha artística

Espectros de Henrik Ibsen

Versión de Gary Owen

Traducción: Pablo Schwarz

Dirección: Luis Ureta

Elenco: Claudia Cabezas, Guilherme Sepúlveda, Tito Bustamante, Ignacia Sepúlveda, Nicolás Alaluf

Diseño integral: César Erazo

Música original: Carlos Cabezas

Asistencia de dirección: Soledad Henríquez

Asistencia de producción: Isidora Ituarte

Realización escenográfica: Fernando Quiroga

Maquillaje y peinados: Margarita Nilo

Fotografías: Daniel Corvillón

CoordenadasTemporada: 28 de agosto al 11 de octubre.Funciones y horarios: jueves, viernes y sábado a las 19.30 h, domingo 18.00 h.Dónde: Centro para las Artes Zoco | Avenida La Dehesa 1500, Lo Barnechea.Entradas en Punto Ticket.Estacionamiento liberado.