Giacaman señala que el Ejecutivo se comprometió a realizar corredores viales en Concepción tras reunión con Alvarado
Desde Hacienda se había considerado detener dos proyectos de inversión de corredores viales en el Gran Concepción. Sin embargo, según detalló el gobernador esta jornada desde La Moneda, ahora el gobierno se habría comprometido a ejecutar las obras "en los plazos prometidos" por medio de la Dirección de Vialidad Nacional.
El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, afirmó que desde el Ejecutivo se comprometieron a continuar con la realización de corredores viales en la región, esto tras sostener en La Moneda una reunión sobre el tema con el biministro Claudio Alvarado.
Y es que esta semana se conoció que desde el Ministerio de Hacienda se había considerado detener dos proyectos de inversión en el transporte público del Gran Concepción.
Las iniciativas, que contaban con una inversión de US$ 400 millones, consideraban la realización de corredores en la ruta 160 y la ruta 150 -Autopista Concepción Talcahuano. Además, se esperaba que contaran con corredores exclusivos para buses, paraderos, ciclovías y veredas.
Así las cosas, el anuncio generó críticas desde distintos representantes de la región. En particular, el gobernador explicó en Desde la Redacción: “Efectivamente estamos molestos porque nos enteramos por la prensa de una decisión del ministro de Hacienda del 15 de abril”.
Sin embargo, tras reunirse este miércoles con Alvarado, señaló que desde el gobierno se habían comprometido a no postergar las obras.
“Él nos aseguró que estas obras se van a realizar y, en consecuencia, para explicarlo, va a concurrir el ministro de Obras Públicas a explicarle a la región de qué manera van a conseguir la ejecución de estas obras en los plazos que además están acordados. Eso es una buena noticia”, detalló Giacaman.
Respecto a este mecanismo, el gobernador adelantó en un punto de prensa que “no va a ser vía concesión, va a ser a través de la Dirección de Vialidad Nacional. Van a tomarlo como obras propias de la cartera del Ministerio de Obras Públicas”.
“Yo creo que eso es una muy buena noticia para nuestra región, para las 4000 personas que van a trabajar en esas obras y además para los miles de personas que día a día transitan por esas vías y que ya se asegura que vamos a contar con los corredores de transporte público a la brevedad posible”, añadió.
Lo Último
Lo más leído
1.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.