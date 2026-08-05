Giacaman señala que el Ejecutivo se comprometió a realizar corredores viales en Concepción tras reunión con Alvarado

El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, afirmó que desde el Ejecutivo se comprometieron a continuar con la realización de corredores viales en la región, esto tras sostener en La Moneda una reunión sobre el tema con el biministro Claudio Alvarado.

Y es que esta semana se conoció que desde el Ministerio de Hacienda se había considerado detener dos proyectos de inversión en el transporte público del Gran Concepción.

Las iniciativas, que contaban con una inversión de US$ 400 millones, consideraban la realización de corredores en la ruta 160 y la ruta 150 -Autopista Concepción Talcahuano. Además, se esperaba que contaran con corredores exclusivos para buses, paraderos, ciclovías y veredas.

Prensa Ministerio del Interior

Así las cosas, el anuncio generó críticas desde distintos representantes de la región. En particular, el gobernador explicó en Desde la Redacción: “Efectivamente estamos molestos porque nos enteramos por la prensa de una decisión del ministro de Hacienda del 15 de abril”.

Sin embargo, tras reunirse este miércoles con Alvarado, señaló que desde el gobierno se habían comprometido a no postergar las obras .

“Él nos aseguró que estas obras se van a realizar y, en consecuencia, para explicarlo, va a concurrir el ministro de Obras Públicas a explicarle a la región de qué manera van a conseguir la ejecución de estas obras en los plazos que además están acordados. Eso es una buena noticia”, detalló Giacaman.

Respecto a este mecanismo, el gobernador adelantó en un punto de prensa que “ no va a ser vía concesión, va a ser a través de la Dirección de Vialidad Nacional . Van a tomarlo como obras propias de la cartera del Ministerio de Obras Públicas”.

“Yo creo que eso es una muy buena noticia para nuestra región, para las 4000 personas que van a trabajar en esas obras y además para los miles de personas que día a día transitan por esas vías y que ya se asegura que vamos a contar con los corredores de transporte público a la brevedad posible”, añadió.