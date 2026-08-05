SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Harry Wayne Casey, el fundador de KC & the Sunshine Band, habla con Culto sobre el origen de sus clásicos, su inolvidable paso por Viña 1981 y la permanencia de un estilo que, medio siglo después de sus mayores éxitos, sigue marcando a las nuevas estrellas del pop.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    KC & The Sunshine Band

    Fue una observación la que le dio a Harry Wayne Casey, la idea para escribir (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty, uno de los mayores éxitos de KC and the Sunshine Band. “La canción fue escrita realmente porque, al hacer estos shows, veía a la gente sentada con los brazos cruzados, con miedo de pasar un buen rato”, cuenta a Culto.

    “Así que era una canción para decir: ‘No luches contra el sentimiento, date una oportunidad, sacude tu trasero’ (shake your booty). Era una especie de canción para generar confianza, para hacerte saber que está bien ser libre, bailar, cantar”, continúa.

    Lanzado hace 50 años, en 1976, fue el tercer número uno del grupo. Un momento de apogeo que sentó al proyecto como uno de los referentes de la fusión de soul, funk y música disco. “He sido muy bendecido por poder hacer lo que amo y por haber escrito algunas grandes canciones -comenta-. Solo me enfocaba en hacer discos y, bueno, resultaban ser éxitos. No creo que hubiera una fórmula específica ni nada de eso. Simplemente Dios me dio un talento en las manos”.

    KC & The Sunshine Band

    Shake, shake, shake y varios de los éxitos del grupo estarán en el repertorio que KC and the Sunshine Band preparan para su próximos shows en el país; este 7 de agosto en el Gran Arena Monticello y el 8 en el Teatro Caupolicán. “Hay 15 músicos increíblemente talentosos en el escenario y traemos un show increíble. Hay muchísimo talento en todas las canciones exitosas. Simplemente venimos a pasar un buen rato, a revivir viejos recuerdos y crear algunos nuevos”.

    KC llega al país junto a una banda extendida, más menos como lo ha sido durante toda su historia. Según el músico, manejar tal cantidad de talentos y egos en un grupo no es muy diferente al de una banda de cuatro miembros. “Es lo mismo. Somos como una gran familia. Todos disfrutamos de la compañía del otro, nos divertimos, nos reímos mucho y todo eso. Así que creo que es lo mismo sin importar cuánta gente haya en el escenario. Mientras más, mejor”.

    -Sé que cuando era joven usted trabajó en una tienda de discos y en una compañía, TK Records. ¿Esa experiencia le ayudó en su carrera musical?

    Creo que cada experiencia que tuve de joven me ayudó de alguna manera, pequeñas partes de ello. Intentaba aprender todo lo que podía sobre el negocio de la música, desde la venta minorista hasta la mayorista, pasando por la fabricación y la grabación; cada parte del mismo. Así que cada parte fue una lección, y estoy seguro de que cada una tuvo algo que ver con la forma en que manejé mi carrera y la música que hemos hecho.

    KC tiene una larga historia con Chile. Su debut fue en el Festival de Viña 1981, uno de los más memorables de la historia (con Julio Iglesias, Camilo Sesto y el “Puma” José Luis Rodríguez como estrellas). Una visita en que desplegó su habilidad (una gran versión de That’s the way I like it, fusionada con Another Brick in the Wall pt.2 de Pink Floyd) y dejó como anécdota, un golpe que le propinó a un reportero de La Tercera (aunque prefiere no hablar eso).

    “Solo recuerdo que nunca había visto algo así -dice KC-. Todos encendieron sus programas en fuego. Todos sostenían antorchas hechas con los panfletos. Fue simplemente increíble. Fue una noche muy emotiva. Y luego insistieron en que recibiera la Gaviota. Fue una noche mágica, una que siempre recordaré y atesoraré. Nunca antes había sentido tanto amor.

    KC & The Sunshine Band

    -Regresó al festival en 2009, ocasión en que quiso invitar a tocar a su amigo Leonardo Farkas. ¿Qué recuerda de su regreso en 2009?

    Fue muy divertido. Ya sabes, Leonardo es una gran persona y me alegra conocerlo como amigo. Pasamos muy buenos momentos cuando estuve allí; siempre lo paso bien con Leonardo.

    -¿Va a tocar ahora con Leonardo cuando esté en Chile?

    No, creo que ahora no está en Chile, creo que está en otro lugar.

    -Si tuviera que elegir un formato para escuchar la música de KC, ¿cuál elige? ¿Vinilo, CD o streaming?

    Bueno, escucho cosas a través de mi teléfono, así que supongo que ¿eso es streaming? No lo sé. Digital, sí. Tengo mi propia lista de reproducción, no uso mucho Spotify.

    -Usted tiene una larga trayectoria. ¿Se ve tocando a los 80 años como Paul McCartney o Mick Jagger? Ese tipo de artistas

    Espero que sí. Tengo 75, cumpliré 76 en cuatro meses. Así que sí, seguiré hasta que ya no pueda más.

    -¿Siente que el legado de la música disco vive ahora en artistas actuales como Dua Lipa o Bruno Mars?

    Sí, es decir, evidentemente influenciamos mucho su sonido y a muchos de los músicos actuales. Siempre me decían que la música disco estaba muerta o que la música dance estaba muerta, pero es más grande que nunca y los artistas de hoy la han adoptado.

    Todavía hay entradas disponibles para los próximos shows de KC and the Sunshine Band en Chile. Para la presentación del 7 de agosto en el Gran Arena Monticello, están disponibles vía Ticketmaster. Mientras que para la presentación en el Teatro Caupolicán, el 8 de agosto, se encuentran en Puntoticket.

    Lee también:

    Más sobre:KC and the Sunshine BandConciertosTeatro CaupolicánGran Arena MonticelloHarry Wayne CaseyFestival de ViñaMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Violento turbazo en Puente Alto: sujetos amenazaron con armas de fuego a familia

    Japón no descarta variar su política antinuclear cuando se cumplen 81 años del ataque de Estados Unidos a Hiroshima

    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    Tedros llama a intensificar de forma “masiva” la respuesta al brote de ébola en RDC ante su rápida propagación

    Codina afirma que le cree al exsubsecretario Rodríguez y que “hay que resarcir el daño” tras alejarlo de su cargo

    De “una estrategia concreta” a “hemos escuchado demasiadas promesas”: las reacciones parlamentarias a los anuncios de seguridad de Kast

    Lo más leído

    1.
    Yo diseñé Revolver: el hombre que le puso imagen a la fantasía creativa de The Beatles

    Yo diseñé Revolver: el hombre que le puso imagen a la fantasía creativa de The Beatles

    2.
    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?

    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?

    3.
    Marilyn Monroe y las sombras de su adiós: qué reveló la autopsia y la prensa sobre su muerte

    Marilyn Monroe y las sombras de su adiós: qué reveló la autopsia y la prensa sobre su muerte

    4.
    La Oreja de Van Gogh agota entradas de su primera fecha y suma segundo show en el Movistar Arena

    La Oreja de Van Gogh agota entradas de su primera fecha y suma segundo show en el Movistar Arena

    5.
    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: ¿Cuál es el monto que entregará en 2026?

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

    Violento turbazo en Puente Alto: sujetos amenazaron con armas de fuego a familia
    Chile

    Violento turbazo en Puente Alto: sujetos amenazaron con armas de fuego a familia

    Codina afirma que le cree al exsubsecretario Rodríguez y que “hay que resarcir el daño” tras alejarlo de su cargo

    De “una estrategia concreta” a “hemos escuchado demasiadas promesas”: las reacciones parlamentarias a los anuncios de seguridad de Kast

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%
    Negocios

    Comercios que aceptan pagos con tarjetas suben casi 50 puntos porcentuales en una década y ya superan el 70%

    Fitch alerta por deuda de Chile: “Si sigue subiendo por encima de 45% podría (...) significar una rebaja de la calificación”

    Superficie logística: Walmart, Cencosud y Falabella lideran uso de bodegas

    Bajo cero en Santiago: este día de la semana bajarán drásticamente las temperaturas en la Región Metropolitana
    Tendencias

    Bajo cero en Santiago: este día de la semana bajarán drásticamente las temperaturas en la Región Metropolitana

    Lluvia intensa pero corta: el pronóstico revela cómo será el evento de precipitaciones en Santiago

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo
    El Deportivo

    Música, luces y camiseta desde el cielo: Vozinha brilla en su fiesta de bienvenida frente a miles de fanáticos de Colo Colo

    La U gana su grupo en la Copa Chile y evita el Clásico Universitario en los octavos de final

    “Tenemos un acuerdo preliminar”: el LIV Golf encuentra un nuevo inversionista y garantiza su continuidad

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca ofrecerán inédito concierto bailable en BiblioGAM

    Kane Parsons y el fenómeno de Backrooms: “En un momento adopté una forma de pensar casi psicótica”

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Japón no descarta variar su política antinuclear cuando se cumplen 81 años del ataque de Estados Unidos a Hiroshima
    Mundo

    Japón no descarta variar su política antinuclear cuando se cumplen 81 años del ataque de Estados Unidos a Hiroshima

    La ONU asegura que El Niño podría empujar a 49 millones de personas más hacia el hambre aguda

    Tedros llama a intensificar de forma “masiva” la respuesta al brote de ébola en RDC ante su rápida propagación

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”