La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

Fue una observación la que le dio a Harry Wayne Casey, la idea para escribir (Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty, uno de los mayores éxitos de KC and the Sunshine Band. “La canción fue escrita realmente porque, al hacer estos shows, veía a la gente sentada con los brazos cruzados, con miedo de pasar un buen rato”, cuenta a Culto.

“Así que era una canción para decir: ‘No luches contra el sentimiento, date una oportunidad, sacude tu trasero’ (shake your booty). Era una especie de canción para generar confianza, para hacerte saber que está bien ser libre, bailar, cantar”, continúa.

Lanzado hace 50 años, en 1976, fue el tercer número uno del grupo. Un momento de apogeo que sentó al proyecto como uno de los referentes de la fusión de soul, funk y música disco. “He sido muy bendecido por poder hacer lo que amo y por haber escrito algunas grandes canciones -comenta-. Solo me enfocaba en hacer discos y, bueno, resultaban ser éxitos. No creo que hubiera una fórmula específica ni nada de eso. Simplemente Dios me dio un talento en las manos”.

KC & The Sunshine Band

Shake, shake, shake y varios de los éxitos del grupo estarán en el repertorio que KC and the Sunshine Band preparan para su próximos shows en el país; este 7 de agosto en el Gran Arena Monticello y el 8 en el Teatro Caupolicán. “Hay 15 músicos increíblemente talentosos en el escenario y traemos un show increíble. Hay muchísimo talento en todas las canciones exitosas. Simplemente venimos a pasar un buen rato, a revivir viejos recuerdos y crear algunos nuevos”.

KC llega al país junto a una banda extendida, más menos como lo ha sido durante toda su historia. Según el músico, manejar tal cantidad de talentos y egos en un grupo no es muy diferente al de una banda de cuatro miembros. “Es lo mismo. Somos como una gran familia. Todos disfrutamos de la compañía del otro, nos divertimos, nos reímos mucho y todo eso. Así que creo que es lo mismo sin importar cuánta gente haya en el escenario. Mientras más, mejor”.

-Sé que cuando era joven usted trabajó en una tienda de discos y en una compañía, TK Records. ¿Esa experiencia le ayudó en su carrera musical?

Creo que cada experiencia que tuve de joven me ayudó de alguna manera, pequeñas partes de ello. Intentaba aprender todo lo que podía sobre el negocio de la música, desde la venta minorista hasta la mayorista, pasando por la fabricación y la grabación; cada parte del mismo. Así que cada parte fue una lección, y estoy seguro de que cada una tuvo algo que ver con la forma en que manejé mi carrera y la música que hemos hecho.

KC tiene una larga historia con Chile. Su debut fue en el Festival de Viña 1981, uno de los más memorables de la historia (con Julio Iglesias, Camilo Sesto y el “Puma” José Luis Rodríguez como estrellas). Una visita en que desplegó su habilidad (una gran versión de That’s the way I like it, fusionada con Another Brick in the Wall pt.2 de Pink Floyd) y dejó como anécdota, un golpe que le propinó a un reportero de La Tercera (aunque prefiere no hablar eso).

“Solo recuerdo que nunca había visto algo así -dice KC-. Todos encendieron sus programas en fuego. Todos sostenían antorchas hechas con los panfletos. Fue simplemente increíble. Fue una noche muy emotiva. Y luego insistieron en que recibiera la Gaviota. Fue una noche mágica, una que siempre recordaré y atesoraré. Nunca antes había sentido tanto amor.

KC & The Sunshine Band

-Regresó al festival en 2009, ocasión en que quiso invitar a tocar a su amigo Leonardo Farkas. ¿Qué recuerda de su regreso en 2009?

Fue muy divertido. Ya sabes, Leonardo es una gran persona y me alegra conocerlo como amigo. Pasamos muy buenos momentos cuando estuve allí; siempre lo paso bien con Leonardo.

-¿Va a tocar ahora con Leonardo cuando esté en Chile?

No, creo que ahora no está en Chile, creo que está en otro lugar.

-Si tuviera que elegir un formato para escuchar la música de KC, ¿cuál elige? ¿Vinilo, CD o streaming?

Bueno, escucho cosas a través de mi teléfono, así que supongo que ¿eso es streaming? No lo sé. Digital, sí. Tengo mi propia lista de reproducción, no uso mucho Spotify.

-Usted tiene una larga trayectoria. ¿Se ve tocando a los 80 años como Paul McCartney o Mick Jagger? Ese tipo de artistas

Espero que sí. Tengo 75, cumpliré 76 en cuatro meses. Así que sí, seguiré hasta que ya no pueda más.

-¿Siente que el legado de la música disco vive ahora en artistas actuales como Dua Lipa o Bruno Mars?

Sí, es decir, evidentemente influenciamos mucho su sonido y a muchos de los músicos actuales. Siempre me decían que la música disco estaba muerta o que la música dance estaba muerta, pero es más grande que nunca y los artistas de hoy la han adoptado.

Todavía hay entradas disponibles para los próximos shows de KC and the Sunshine Band en Chile. Para la presentación del 7 de agosto en el Gran Arena Monticello, están disponibles vía Ticketmaster. Mientras que para la presentación en el Teatro Caupolicán, el 8 de agosto, se encuentran en Puntoticket.