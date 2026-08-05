Repasa la derrota de Alejandro Tabilo frent a Hubert Hurkacz en el Masters 1000 de Canadá
El chileno se midió -por primera vez- ante el ex pupilo de Nicolás Massú y no logró afirmar su juego. Revive todos los detalles de este encuentro en el siguiente relato virtual.
|Alejando Tabilo*
|4
|6 (4)
|Hubert Hurkacz
|6
|7 (7)
Hasta la próxima
Vive todo el tenis en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).
Lo gana Hurkacz
Tabilo nunca logró sostener su juego y el polaco lo elimina del Masters 1000 de Canadá.
Un paso más
Pese a que le costó, Tabilo mantuvo su servicio y forzó el tie break.
Tabilo sirve para mantenerse
El chileno debe ganar su servicio si quiere seguir en el torneo.
No se rinde
Tabilo mantiene su servicio y alarga el partido.
A un quiebre
Si Hurkacz le dobla la mano a Tabilo, se lleva el set y el partido.
Quiebre
En el peor momento del set, Tabilo deja ir su servicio.
Uno y uno
El polaco también mantiene su servicio sin grandes contratiempos.
Marcha bien
Tabilo logró afirmar su saque y mantiene la ventaja en este set.
Juego
Hurkacz también mantiene su servicio con holgura.
Tranquilidad
Tabilo logra imponer su servicio sin grandes esfuerzos.
Reacciona
El polaco perdía 0-30 y logra sacar su servicio adelante.
Ratifica
Tabilo gana su servicio y logra una ventaja en el segundo set.
Parte bien
Tabilo quiebra de entrada en el segundo set. Y sirve para ratificarlo.
Quiebra Hurkacz
Y gana el set. Tabilo no logró abrochar su servicio en los momentos importantes.
Obligación
Tabilo debe mantener su servicio si no quiere ceder el primer set.
Buen juego
Tabilo impone su servicio con cierta tranquilidad.
Le costó
El polaco estuvo en un punto de quiebre. Se lo sacó. Y logró sacar adelante su servicio.
Punto importante
Tabilo mantiene su servicio e iguala la cuenta.
Alza
El polaco revive en Montreal y se lleva su servicio sin complicaciones.
Le devuelve el “favor”
Hurkacz le quiebra devuelta a Tabilo, el cual estuvo muy errático con su servicio.
Quiebre
El chileno logra aprovechar el tercer break point y se queda con el game.
Iguala
Tabilo no tiene problemas con su servicio.
Tabilo saca para igualar
El polaco gana el primer punto sin problemas.
Buenas tardes
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.