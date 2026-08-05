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    EN VIVO

    Repasa la derrota de Alejandro Tabilo frent a Hubert Hurkacz en el Masters 1000 de Canadá

    El chileno se midió -por primera vez- ante el ex pupilo de Nicolás Massú y no logró afirmar su juego. Revive todos los detalles de este encuentro en el siguiente relato virtual.

    Tabilo debuta en Montreal. Foto: @tabilo97
    Alejando Tabilo*46 (4)
    Hubert Hurkacz67 (7)


    Hasta la próxima

    Vive todo el tenis en El Deportivo y síguenos en Facebook (El Deportivo), Instagram (@eldeportivolt) y X (@ElDeportivoLT).

    Lo gana Hurkacz

    Tabilo nunca logró sostener su juego y el polaco lo elimina del Masters 1000 de Canadá.

    Un paso más

    Pese a que le costó, Tabilo mantuvo su servicio y forzó el tie break.

    Tabilo sirve para mantenerse

    El chileno debe ganar su servicio si quiere seguir en el torneo.

    No se rinde

    Tabilo mantiene su servicio y alarga el partido.

    A un quiebre

    Si Hurkacz le dobla la mano a Tabilo, se lleva el set y el partido.

    Quiebre

    En el peor momento del set, Tabilo deja ir su servicio.

    Uno y uno

    El polaco también mantiene su servicio sin grandes contratiempos.

    Marcha bien

    Tabilo logró afirmar su saque y mantiene la ventaja en este set.

    Juego

    Hurkacz también mantiene su servicio con holgura.

    Tranquilidad

    Tabilo logra imponer su servicio sin grandes esfuerzos.

    Reacciona

    El polaco perdía 0-30 y logra sacar su servicio adelante.

    Ratifica

    Tabilo gana su servicio y logra una ventaja en el segundo set.

    Parte bien

    Tabilo quiebra de entrada en el segundo set. Y sirve para ratificarlo.

    Quiebra Hurkacz

    Y gana el set. Tabilo no logró abrochar su servicio en los momentos importantes.

    Obligación

    Tabilo debe mantener su servicio si no quiere ceder el primer set.

    Buen juego

    Tabilo impone su servicio con cierta tranquilidad.

    Le costó

    El polaco estuvo en un punto de quiebre. Se lo sacó. Y logró sacar adelante su servicio.

    Punto importante

    Tabilo mantiene su servicio e iguala la cuenta.

    Alza

    El polaco revive en Montreal y se lleva su servicio sin complicaciones.

    Le devuelve el “favor”

    Hurkacz le quiebra devuelta a Tabilo, el cual estuvo muy errático con su servicio.

    Quiebre

    El chileno logra aprovechar el tercer break point y se queda con el game.

    Iguala

    Tabilo no tiene problemas con su servicio.

    Tabilo saca para igualar

    El polaco gana el primer punto sin problemas.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:TenisAlejandro TabiloHubert HurkaczATPATP TourMaster 1000Tenis en vivo

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