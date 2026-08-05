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    Rabat enfatiza que revisión de posibles indultos se realiza “en forma técnica” y “sin tiempos fijos” tras petición de diputados

    Ayer la Cámara de Diputados aprobó una solicitud de resolución para pedir un indulto para el excapitán de Carabineros Patricio Maturana. En tanto, esta jornada un grupos de parlamentarios mandó una misiva al gobierno pidiendo indultar a funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas condenados por actos durante el estallido social.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Rabat enfatiza que revisión de posibles indultos se realiza “en forma técnica” y sin “tiempos fijos” tras petición de diputados Dedvi Missene

    El ministro de Justicia Fernando Rabat abordó este miércoles la serie de peticiones desde el Congreso Nacional para que el gobierno de José Antonio Kast evalúe la revisión de indultos presidenciales en casos vinculados al estallido social.

    Primero el martes la Cámara de Diputados aprobó una solicitud de resolución levantada por el Partido Nacional Libertario en que se pedía al Presidente Kast indultar al excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a más de 12 años de presidio tras cegar durante el estallido social a la actual senadora Fabiola Campillai.

    Y luego, este miércoles un grupo de diputados de republicanos, Chile Vamos, el Partido Cristiano de Chile, el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente firmaron una misiva en que solicitaban al mandatario otorgar indultos a funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas por hechos ocurridos durante el estallido social.

    Consultado al respecto desde el Congreso Nacional tras salir de una comisión legislativa, Rabat enfatizó que cualquier persona puede solicitar indultos y que el Ejecutivo lo que hace es “analizar cada solicitud en particular y en concreto, de manera tal de recabar todos los antecedentes que después le permita dictar una resolución fundada y en eso hemos estado en todo este tiempo”.

    Además, remarcó que el gobierno realiza esta evaluación “en forma técnica”.

    “Nosotros debemos por ley actuar de manera eficaz y eficiente y eso ha sido lo que ha hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta materia”, explicó.

    En ese sentido, Rabat no adelantó el tiempo que tomaría el Ejecutivo para evaluar indultos por el estallido social.

    “Esos son procedimientos que se están analizando. Yo no le voy a responder de tiempos porque no tengo tiempos fijos que me señale la ley. Estamos trabajando de manera eficiente, de manera tal de poderlo resolver prontamente”, respondió.

    Más sobre:IndultosEstallido socialFernando RabatJusticiaCarabineros

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